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Tam Boyutta Gör Aylardır süren söylenti ve spekülasyonların ardından Sony nihayet PlayStation 5 Pro'yu duyurdu. Japon firma tarafından "şimdiye kadar ürettiğimiz en güçlü konsol" olarak lanse edilen cihaz, önceki versiyonlara kıyasla daha gelişmiş bir deneyim sunmak için bir dizi ileri teknolojiyi bir araya getiriyor.

PlayStation 5 Pro tanıtıldı! İşte PS5 Pro fiyatı ve özellikleri 1 gün önce eklendi

Ancak kullanıcılar PlayStation 5 Pro'nun fiyat etiketinden hiç memnun değil. Sosyal ağlarda tepkilerini dile getiren oyun severler yeni konsolun yüksek fiyatından yakındı. Ayrıca fiziksel oyunları oynamak için kullanılan disk sürücüsünün bulunmaması da oyuncuları kızdıran bir diğer etken olarak öne çıktı.

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Türkiy'de cep yakacak

PlayStation 5 Pro, 7 Kasım itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde 699 dolar, Avrupa'da ise 799 euro fiyat etiketiyle satılacak. Ülkemiz için resmi fiyatlandırmanın henüz belli olmadığını hatırlatalım. Konsolun fiyatı, döviz kuru ve vergiler göz önüne alındığında Türkiye'de çok daha yüksek olacak.

Tam Boyutta Gör Sosyal medyada, özellikle Avrupa'dan kullanıcılar Sony Interactive Entertainment'ı yüksek fiyat nedeniyle eleştirdi. Kuzey Amerikalılar, Kanadalılar ve hatta Japonlar bile fiyatın yüksek olduğunu düşünüyor. Başta da belirttiğimiz gibi oyuncular, bu kadar yüksek bir fiyata satılan bir konsolun disk sürücüsü içermemesini kabul edilemez buluyorlar.

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PS5 Pro için belirlenen fiyat tüm dünyada tepkilere yol açtı