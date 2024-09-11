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    PS5 Pro için belirlenen fiyat tüm dünyada tepkilere yol açtı

    PlayStation 5 Pro'nun duyurulması ile birlikte konsolun yüksek fiyatı ve disk sürücüsünün olmaması büyük tepkiye yol açtı. Dünya genelindeki kullanıcılar eleştiri oklarını Sony'ye çevirmiş durumda.
    PS5 Pro için belirlenen fiyat tüm dünyada tepkilere yol açtı Tam Boyutta Gör
    Aylardır süren söylenti ve spekülasyonların ardından Sony nihayet PlayStation 5 Pro'yu duyurdu. Japon firma tarafından "şimdiye kadar ürettiğimiz en güçlü konsol" olarak lanse edilen cihaz, önceki versiyonlara kıyasla daha gelişmiş bir deneyim sunmak için bir dizi ileri teknolojiyi bir araya getiriyor.

    Ancak kullanıcılar PlayStation 5 Pro'nun fiyat etiketinden hiç memnun değil. Sosyal ağlarda tepkilerini dile getiren oyun severler yeni konsolun yüksek fiyatından yakındı. Ayrıca fiziksel oyunları oynamak için kullanılan disk sürücüsünün bulunmaması da oyuncuları kızdıran bir diğer etken olarak öne çıktı.

    PS5 Pro için belirlenen fiyat tüm dünyada tepkilere yol açtı Tam Boyutta Gör

    Türkiy'de cep yakacak

    PlayStation 5 Pro, 7 Kasım itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde 699 dolar, Avrupa'da ise 799 euro fiyat etiketiyle satılacak. Ülkemiz için resmi fiyatlandırmanın henüz belli olmadığını hatırlatalım. Konsolun fiyatı, döviz kuru ve vergiler göz önüne alındığında Türkiye'de çok daha yüksek olacak.

    PS5 Pro için belirlenen fiyat tüm dünyada tepkilere yol açtı Tam Boyutta Gör
    Sosyal medyada, özellikle Avrupa'dan kullanıcılar Sony Interactive Entertainment'ı yüksek fiyat nedeniyle eleştirdi. Kuzey Amerikalılar, Kanadalılar ve hatta Japonlar bile fiyatın yüksek olduğunu düşünüyor. Başta da belirttiğimiz gibi oyuncular, bu kadar yüksek bir fiyata satılan bir konsolun disk sürücüsü içermemesini kabul edilemez buluyorlar.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 gün önce

    çöp

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    onderweb 3 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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