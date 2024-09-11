PS5 Pro için belirlenen fiyat tüm dünyada tepkilere yol açtı

Ancak kullanıcılar PlayStation 5 Pro'nun fiyat etiketinden hiç memnun değil. Sosyal ağlarda tepkilerini dile getiren oyun severler yeni konsolun yüksek fiyatından yakındı. Ayrıca fiziksel oyunları oynamak için kullanılan disk sürücüsünün bulunmaması da oyuncuları kızdıran bir diğer etken olarak öne çıktı.
Türkiy'de cep yakacak
PlayStation 5 Pro, 7 Kasım itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde 699 dolar, Avrupa'da ise 799 euro fiyat etiketiyle satılacak. Ülkemiz için resmi fiyatlandırmanın henüz belli olmadığını hatırlatalım. Konsolun fiyatı, döviz kuru ve vergiler göz önüne alındığında Türkiye'de çok daha yüksek olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.