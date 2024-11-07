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    Vergiler mi yüksek yoksa PS5 Pro’nun fiyatı mı?

    Sony’nin yeni oyun konsolu Playstation 5 Pro, kısa bir süre önce Türkiye’de satışa sunuldu. Fiyatı ile oldukça tepki çeken konsol gerçekten pahalı mı yoksa sadece vergiler mi yüksek?
    Vergiler mi yüksek yoksa PS5 Pro’nun fiyatı mı? Tam Boyutta Gör
    Sony’nin yeni oyun konsolu Playstation 5 Pro, 7 Kasım tarihinde küresel pazarlarla birlikte Türkiye’de de satışa sunuldu. Playstation 4 Pro’nun halefi olan yeni konsolun fiyatlandırması ise şimdiden eleştirilerin odağı haline gelmiş durumda. Peki Türkiye’de PS5 Pro’nun fiyatı gerçekten yüksek mi yoksa bunun nedeni vergiler mi?

    Playstation 5 Pro pahalı, ancak sadece Türkiye’de değil

    Vergiler mi yüksek yoksa PS5 Pro’nun fiyatı mı? Tam Boyutta Gör
    Playstation 5 Pro, Sony tarafından ilk kez tanıtıldığında fiyatıyla esasında her ülkede ses getirmişti. ABD’de 699,99 dolar, Avrupa’da 799,99 euro ve İngiltere’de 699,99 sterlin fiyat ile duyurulan konsol, orijinal Playstation 5’in 499 dolarlık standart ve 399 dolarlık dijital sürümünden oldukça pahalıydı. PS5 Slim’in fiyatları ise dijital sürüm için 450 dolar, sürücülü versiyonu için ise 500 dolar olarak açıklanmıştı. Dolayısıyla Sony’nin fiyatlandırması sadece dünya genelinde tepkilere neden olmuştu.

    Playstation 5 Pro’dan alınan vergiler

    Disksiz Playstation 5 Pro’nun Avrupa fiyatı yukarıda da belirttiğimiz gibi yaklaşık 800 euro. Dolayısıyla konsolun vergisiz fiyatı bugünün euro kuru ile (36,83 TL) 29.466 TL yapıyor. Bu fiyattan önce yüzde 20 gümrük vergisi, sonrasında ise yüzde 20 ÖTV ve yüzde 20 KDV alınıyor. Bu vergiler tüm oyun konsolları için geçerli.

    • Vergisiz fiyat: 29.466 TL
    • Gümrük vergisi (%20): 5.893 TL
    • ÖTV (%20): 7.121 TL
    • KDV (%20): 8.496 TL
    • Toplam vergi (yüzde 73): 21.510 TL
    • Toplam tutar: 50.976 TL

    Hesaplamayı yaptığımızda sadece vergilerle birlikte Playstation 5 Pro’nun Türkiye fiyatının yaklaşık olarak 51 bin TL’ye çıktığını görüyoruz. Bu fiyatlandırmada satış kârı ve diğer ek maliyetlerin dahil olmadığını da belirtelim. Playstation 5 Pro’nun resmi Türkiye fiyatı ise 49.999 TL olarak açıklandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 6 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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    sony, playstation 5 pro ve
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