Vergiler mi yüksek yoksa PS5 Pro’nun fiyatı mı?

- Playstation 5 Pro pahalı, ancak sadece Türkiye’de değil
- Playstation 5 Pro’dan alınan vergiler
- Yorumlar
Playstation 5 Pro pahalı, ancak sadece Türkiye’de değil
Playstation 5 Pro’dan alınan vergiler
Disksiz Playstation 5 Pro’nun Avrupa fiyatı yukarıda da belirttiğimiz gibi yaklaşık 800 euro. Dolayısıyla konsolun vergisiz fiyatı bugünün euro kuru ile (36,83 TL) 29.466 TL yapıyor. Bu fiyattan önce yüzde 20 gümrük vergisi, sonrasında ise yüzde 20 ÖTV ve yüzde 20 KDV alınıyor. Bu vergiler tüm oyun konsolları için geçerli.
- Vergisiz fiyat: 29.466 TL
- Gümrük vergisi (%20): 5.893 TL
- ÖTV (%20): 7.121 TL
- KDV (%20): 8.496 TL
- Toplam vergi (yüzde 73): 21.510 TL
- Toplam tutar: 50.976 TL
Hesaplamayı yaptığımızda sadece vergilerle birlikte Playstation 5 Pro’nun Türkiye fiyatının yaklaşık olarak 51 bin TL’ye çıktığını görüyoruz. Bu fiyatlandırmada satış kârı ve diğer ek maliyetlerin dahil olmadığını da belirtelim. Playstation 5 Pro’nun resmi Türkiye fiyatı ise 49.999 TL olarak açıklandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi'den fütüristik su tabancası
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
84 Kişi Okuyor (40 Üye, 44 Misafir) 30 Masaüstü 54 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
1068 kez okundu.
17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
sony, playstation 5 pro ve