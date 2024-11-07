Vergiler mi yüksek yoksa PS5 Pro’nun fiyatı mı?

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Sony’nin yeni oyun konsolu Playstation 5 Pro, 7 Kasım tarihinde küresel pazarlarla birlikte Türkiye’de de satışa sunuldu. Playstation 4 Pro’nun halefi olan yeni konsolun fiyatlandırması ise şimdiden eleştirilerin odağı haline gelmiş durumda. Peki Türkiye’de PS5 Pro’nun fiyatı gerçekten yüksek mi yoksa bunun nedeni vergiler mi?

Playstation 5 Pro pahalı, ancak sadece Türkiye’de değil

Tam Boyutta Gör Playstation 5 Pro, Sony tarafından ilk kez tanıtıldığında fiyatıyla esasında her ülkede ses getirmişti. ABD’de 699,99 dolar, Avrupa’da 799,99 euro ve İngiltere’de 699,99 sterlin fiyat ile duyurulan konsol, orijinal Playstation 5’in 499 dolarlık standart ve 399 dolarlık dijital sürümünden oldukça pahalıydı. PS5 Slim’in fiyatları ise dijital sürüm için 450 dolar, sürücülü versiyonu için ise 500 dolar olarak açıklanmıştı. Dolayısıyla Sony’nin fiyatlandırması sadece dünya genelinde tepkilere neden olmuştu.

Sony Playstation 5 Pro, 50 bin TL’lik fiyatıyla satışa çıktı 4 sa. önce eklendi

Playstation 5 Pro’dan alınan vergiler

Disksiz Playstation 5 Pro’nun Avrupa fiyatı yukarıda da belirttiğimiz gibi yaklaşık 800 euro. Dolayısıyla konsolun vergisiz fiyatı bugünün euro kuru ile (36,83 TL) 29.466 TL yapıyor. Bu fiyattan önce yüzde 20 gümrük vergisi, sonrasında ise yüzde 20 ÖTV ve yüzde 20 KDV alınıyor. Bu vergiler tüm oyun konsolları için geçerli.

Vergisiz fiyat : 29.466 TL

: 29.466 TL Gümrük vergisi (%20): 5.893 TL

(%20): 5.893 TL ÖTV (%20): 7.121 TL

(%20): 7.121 TL KDV (%20): 8.496 TL

(%20): 8.496 TL Toplam vergi (yüzde 73): 21.510 TL

(yüzde 73): 21.510 TL Toplam tutar: 50.976 TL

Hesaplamayı yaptığımızda sadece vergilerle birlikte Playstation 5 Pro’nun Türkiye fiyatının yaklaşık olarak 51 bin TL’ye çıktığını görüyoruz. Bu fiyatlandırmada satış kârı ve diğer ek maliyetlerin dahil olmadığını da belirtelim. Playstation 5 Pro’nun resmi Türkiye fiyatı ise 49.999 TL olarak açıklandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.