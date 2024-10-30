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    Merakla beklenen PlayStation 5 Pro Türkiye fiyatı ortaya çıktı

    Orijinal nesle göre çok daha güçlü olan PlayStation 5 Pro konsolu çok yakında Türkiye’de satışa çıkıyor. Yapılan bir paylaşıma göre PlayStation 5 Pro Türkiye fiyatı da belli oldu.
    PS5 Pro Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Sony'nin merakla beklenen PlayStation 5 Pro konsolu geçtiğimiz eylül ayında resmen tanıtılmıştı. 700 dolarlık fiyat etiketiyle yurt dışındaki pazarlarda da tartışmalara neden olan PS5 Pro, çok yakında Türkiye’de de satışa çıkacak. Bugün DH Forum’da paylaşılan bir görsel ise PlayStation 5 Pro Türkiye fiyatı ne kadar sorusuna da cevap vermiş oldu.

    PlayStation 5 Pro Türkiye fiyatı 49.999 TL

    PlayStation 5 Pro Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    DH Forum’da bir üyemiz tarafından paylaşılan görsele göre PlayStation 5 Pro Türkiye fiyatı 49.999 TL olacak. Bu fiyatlandırmanın resmi Bilkom garantili PS5 Pro’ya ait olduğunun da altı çiziliyor. Görselde konsolun “çok yakında” satışa çıkacağı görülüyor ancak henüz ilgili sayfa yayına alınmış değil. Konsolun 7 Kasım'da Türkiye'de satışa çıkması bekleniyor.

    PlayStation 5 Pro Ana Konu

    PS5 Pro özellikleri

    PlayStation 5 Pro’da yer alan grafik biriminin işlem birimleri yüzde 67 arttırılırken RAM performansı da yüzde 28 artırılmış durumda. Bu sayede render performansında yüzde 45 artış elde edilirken PS5 konsolundaki 10TFLOPS işlem gücü 33 TFLOPS üzerine çıkartılıyor. PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) yükseltme teknolojisine de sahip olan PS5 Pro, görüntü kalitesini artırırken render performansını etkilemeden daha iyi bir oyun deneyimi vadediyor.

    Mevcut PS5 kullanıcıları için en büyük yenilik, PS5 Pro ile performans ve görsel kalite arasında seçim yapma zorunluluğunun ortadan kalkması. Standart PS5’te, birçok oyun ya kare hızını (performans modu) ya da daha iyi grafik kalitesini (fidelity modu) tercih etmeyi gerektiriyordu. Ayrıca ışın izleme tarafında dinamik yansımalar ve ışık kırılmaları sunulacak.

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    Kagansiii 7 saat önce

    Hawli

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    Sempron 3200 6 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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