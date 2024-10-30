Merakla beklenen PlayStation 5 Pro Türkiye fiyatı ortaya çıktı

PlayStation 5 Pro Türkiye fiyatı 49.999 TL
PS5 Pro özellikleri
PlayStation 5 Pro’da yer alan grafik biriminin işlem birimleri yüzde 67 arttırılırken RAM performansı da yüzde 28 artırılmış durumda. Bu sayede render performansında yüzde 45 artış elde edilirken PS5 konsolundaki 10TFLOPS işlem gücü 33 TFLOPS üzerine çıkartılıyor. PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) yükseltme teknolojisine de sahip olan PS5 Pro, görüntü kalitesini artırırken render performansını etkilemeden daha iyi bir oyun deneyimi vadediyor.
Mevcut PS5 kullanıcıları için en büyük yenilik, PS5 Pro ile performans ve görsel kalite arasında seçim yapma zorunluluğunun ortadan kalkması. Standart PS5’te, birçok oyun ya kare hızını (performans modu) ya da daha iyi grafik kalitesini (fidelity modu) tercih etmeyi gerektiriyordu. Ayrıca ışın izleme tarafında dinamik yansımalar ve ışık kırılmaları sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
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