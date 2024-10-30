Merakla beklenen PlayStation 5 Pro Türkiye fiyatı ortaya çıktı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Sony'nin merakla beklenen PlayStation 5 Pro konsolu geçtiğimiz eylül ayında resmen tanıtılmıştı. 700 dolarlık fiyat etiketiyle yurt dışındaki pazarlarda da tartışmalara neden olan PS5 Pro, çok yakında Türkiye’de de satışa çıkacak. Bugün DH Forum’da paylaşılan bir görsel ise PlayStation 5 Pro Türkiye fiyatı ne kadar sorusuna da cevap vermiş oldu.

PlayStation 5 Pro Türkiye fiyatı 49.999 TL

Tam Boyutta Gör DH Forum’da bir üyemiz tarafından paylaşılan görsele göre PlayStation 5 Pro Türkiye fiyatı 49.999 TL olacak. Bu fiyatlandırmanın resmi Bilkom garantili PS5 Pro’ya ait olduğunun da altı çiziliyor. Görselde konsolun “çok yakında” satışa çıkacağı görülüyor ancak henüz ilgili sayfa yayına alınmış değil. Konsolun 7 Kasım'da Türkiye'de satışa çıkması bekleniyor.

PlayStation 5 Pro Ana Konu

PS5 Pro özellikleri

PlayStation 5 Pro’da yer alan grafik biriminin işlem birimleri yüzde 67 arttırılırken RAM performansı da yüzde 28 artırılmış durumda. Bu sayede render performansında yüzde 45 artış elde edilirken PS5 konsolundaki 10TFLOPS işlem gücü 33 TFLOPS üzerine çıkartılıyor. PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) yükseltme teknolojisine de sahip olan PS5 Pro, görüntü kalitesini artırırken render performansını etkilemeden daha iyi bir oyun deneyimi vadediyor.

PlayStation 5 ve PS5 Pro arasındaki farklar neler? 1 ay önce eklendi

Mevcut PS5 kullanıcıları için en büyük yenilik, PS5 Pro ile performans ve görsel kalite arasında seçim yapma zorunluluğunun ortadan kalkması. Standart PS5’te, birçok oyun ya kare hızını (performans modu) ya da daha iyi grafik kalitesini (fidelity modu) tercih etmeyi gerektiriyordu. Ayrıca ışın izleme tarafında dinamik yansımalar ve ışık kırılmaları sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

PlayStation 5 Pro Türkiye fiyatı ortaya çıktı