Sony Playstation 5 Pro, 50 bin TL’lik fiyatıyla satışa çıktı

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Tam Boyutta Gör Sony'nin yeni konsolu PlayStation 5 Pro, 7 Kasım itibariyle piyasaya giriş yaptı. Yeni PS5 Pro, küresel pazarlarla aynı zamanda Türkiye’de de satışa çıktı. Avrupa pazarında 799 euro, ABD pazarında 699 dolar olan PlayStation 5 Pro’nun Türkiye fiyatı da yüksekte yer alıyor.

PS5 Pro Türkiye’de satışta

Resmi distribütör garantili olarak zincir teknoloji mağazalarında ve web sitelerinde satışa çıkan PlayStation 5 Pro, halihazırda ön siparişe açılmış durumda. Stokların sınırlı olduğu belirtilirken teslimatların ise 14 Kasım ila 21 Kasım arasında değiştiği görülüyor. PlayStation 5 Pro’nun Türkiye fiyatı ise 49.999 TL (1.459 dolar/ 1.355 deuro) olarak belirlenmiş durumda.

PS5 Pro ile başlangıçta gelecek iyileştirilmiş oyunlar belli oldu 2 gün önce eklendi

PS5 Pro, özellikle grafik yetenekleri açısından orijinal konsola göre daha güçlü. Başlangıçta 90'ın üzerinde oyuna sahip olan PS5 Pro için iyileştirilmiş çok daha fazla oyun da piyasaya sürülecek.

Tam Boyutta Gör PS5 Pro, raw TFLOPS açısından PS5'ten %67 daha fazla işlem gücü sunuyor. Sony'ye göre bu, ortalama olarak yaklaşık %45 daha hızlı işleme anlamına geliyor. Yeni konsol Wi-Fi 7 desteği, iki adet USB-A portu, iki adet USB-C portu (bunlardan yalnızca biri 10 Gbps hız sağlıyor) ve ek depolama alanı için ekstra M.2 yuvalı 2 TB SSD ile geliyor.

PlayStation 5 Pro teknik özellikleri

CPU : AMD Ryzen Zen2, 8 çekirdek/16 iş parçacığı

: AMD Ryzen Zen2, 8 çekirdek/16 iş parçacığı GPU : 16.7 TFLOPS, AMD Radeon RDNA grafik motoru

: 16.7 TFLOPS, AMD Radeon RDNA grafik motoru Bellek : 16GB GDDR6 / 2GB DDR5 RAM

: 16GB GDDR6 / 2GB DDR5 RAM Depolama : 2TB SSD

: 2TB SSD Portlar : USB-A x2, USB-C x2, SSD M.2 genişletme yuvası

: USB-A x2, USB-C x2, SSD M.2 genişletme yuvası Bağlantı : Ethernet, 802.11be (WiFi 7), Bluetooth 5.1

: Ethernet, 802.11be (WiFi 7), Bluetooth 5.1 Güç : 390W

: 390W Boyut ve ağırlık: 388 x 89 x 216 mm, 3.1 kg

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