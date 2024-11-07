Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sony Playstation 5 Pro, 50 bin TL’lik fiyatıyla satışa çıktı

    Oyun severlerin merakla beklediği PlayStation 5 Pro, Türkiye'de satışa çıktı. Yurt dışı fiyatı 799 euro olan Playstation 5 Pro, Türkiye’de 50 bin TL’den ön siparişe açıldı.
    Sony Playstation 5 Pro, 50 bin TL’lik fiyatıyla satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Sony'nin yeni konsolu PlayStation 5 Pro, 7 Kasım itibariyle piyasaya giriş yaptı. Yeni PS5 Pro, küresel pazarlarla aynı zamanda Türkiye’de de satışa çıktı. Avrupa pazarında 799 euro, ABD pazarında 699 dolar olan PlayStation 5 Pro’nun Türkiye fiyatı da yüksekte yer alıyor.

    PS5 Pro Türkiye’de satışta

    Resmi distribütör garantili olarak zincir teknoloji mağazalarında ve web sitelerinde satışa çıkan PlayStation 5 Pro, halihazırda ön siparişe açılmış durumda. Stokların sınırlı olduğu belirtilirken teslimatların ise 14 Kasım ila 21 Kasım arasında değiştiği görülüyor. PlayStation 5 Pro’nun Türkiye fiyatı ise 49.999 TL (1.459 dolar/ 1.355 deuro) olarak belirlenmiş durumda.

    PS5 Pro, özellikle grafik yetenekleri açısından orijinal konsola göre daha güçlü. Başlangıçta 90'ın üzerinde oyuna sahip olan PS5 Pro için iyileştirilmiş çok daha fazla oyun da piyasaya sürülecek.

    Sony Playstation 5 Pro, 50 bin TL’lik fiyatıyla satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    PS5 Pro, raw TFLOPS açısından PS5'ten %67 daha fazla işlem gücü sunuyor. Sony'ye göre bu, ortalama olarak yaklaşık %45 daha hızlı işleme anlamına geliyor. Yeni konsol Wi-Fi 7 desteği, iki adet USB-A portu, iki adet USB-C portu (bunlardan yalnızca biri 10 Gbps hız sağlıyor) ve ek depolama alanı için ekstra M.2 yuvalı 2 TB SSD ile geliyor.

    PlayStation 5 Pro teknik özellikleri

    • CPU: AMD Ryzen Zen2, 8 çekirdek/16 iş parçacığı
    • GPU: 16.7 TFLOPS, AMD Radeon RDNA grafik motoru
    • Bellek: 16GB GDDR6 / 2GB DDR5 RAM
    • Depolama: 2TB SSD
    • Portlar: USB-A x2, USB-C x2, SSD M.2 genişletme yuvası
    • Bağlantı: Ethernet, 802.11be (WiFi 7), Bluetooth 5.1
    • Güç: 390W
    • Boyut ve ağırlık: 388 x 89 x 216 mm, 3.1 kg
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 5 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    malibu neyle içilir evlere bayrak asmak yasak mı sağlam lisans güvenilir mi direksiyon seti televizyona nasıl bağlanır gti ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 14T
    Xiaomi 14T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız