Sony Playstation 5 Pro, 50 bin TL’lik fiyatıyla satışa çıktı

PS5 Pro Türkiye’de satışta
Resmi distribütör garantili olarak zincir teknoloji mağazalarında ve web sitelerinde satışa çıkan PlayStation 5 Pro, halihazırda ön siparişe açılmış durumda. Stokların sınırlı olduğu belirtilirken teslimatların ise 14 Kasım ila 21 Kasım arasında değiştiği görülüyor. PlayStation 5 Pro’nun Türkiye fiyatı ise 49.999 TL (1.459 dolar/ 1.355 deuro) olarak belirlenmiş durumda.
PS5 Pro, özellikle grafik yetenekleri açısından orijinal konsola göre daha güçlü. Başlangıçta 90'ın üzerinde oyuna sahip olan PS5 Pro için iyileştirilmiş çok daha fazla oyun da piyasaya sürülecek.
PlayStation 5 Pro teknik özellikleri
- CPU: AMD Ryzen Zen2, 8 çekirdek/16 iş parçacığı
- GPU: 16.7 TFLOPS, AMD Radeon RDNA grafik motoru
- Bellek: 16GB GDDR6 / 2GB DDR5 RAM
- Depolama: 2TB SSD
- Portlar: USB-A x2, USB-C x2, SSD M.2 genişletme yuvası
- Bağlantı: Ethernet, 802.11be (WiFi 7), Bluetooth 5.1
- Güç: 390W
- Boyut ve ağırlık: 388 x 89 x 216 mm, 3.1 kg
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über