Sony XBA-2VP Test Masamızda

Haber Editörü
Sony'nin dengeli armatür sürücüye sahip orta seviye kulak içi kulaklıklarından XBA-2VP'yi inceliyoruz.
Teknik Özellikler
Tipi: Kulak İçi
Frekans tepkisi: 4 - 25.000 Hz
Empedans: 8 Ohm
Sürücü:Çift Dengeli Armatür sürücü
Maksimum güç girişi: 100 mW
Empedans: 8 Ohm
Sürücü:Çift Dengeli Armatür sürücü
Maksimum güç girişi: 100 mW
Hassasiyet: 108 dB
Akustik sistem: Kapalı
Teknoloji:Balanced Armature
Ağırlık:6 gram
Akustik sistem: Kapalı
Teknoloji:Balanced Armature
Ağırlık:6 gram
Kablo uzunluğu: 1,2 m
Konektör: 3,5 mm
Konektör: 3,5 mm
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Audio Technica cks90'mı yoksa Sony XBA-2VP'yi mi tavsiye edersiniz?
İnceleme linki : www.head-fi.org/t/617196/sony-xba-s65-xba-1-and-xba-2-review
@kloveangel
Sony videosundaki, yanlış anlamadıysam her ses için ayrı verici, dört yollu hoparlör sistemi oldukça vaatkâr duruyor. 4-25.000 HZ frekans aralığı sunmak kolay değil :)
İnceleme için teşekkürler.