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Sony XBA-2VP Test Masamızda

4 yıl
25,8b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Sony'nin dengeli armatür sürücüye sahip orta seviye kulak içi kulaklıklarından XBA-2VP'yi inceliyoruz.


Teknik Özellikler

Tipi: Kulak İçi
Frekans tepkisi: 4 - 25.000 Hz
Empedans: 8 Ohm
Sürücü:Çift Dengeli Armatür sürücü
Maksimum güç girişi: 100 mW
Hassasiyet: 108 dB
Akustik sistem: Kapalı
Teknoloji:Balanced Armature
Ağırlık:6 gram
Kablo uzunluğu: 1,2 m
Konektör: 3,5 mm


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Merhaba,
Audio Technica cks90'mı yoksa Sony XBA-2VP'yi mi tavsiye edersiniz?
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Mesaj dursun. Bu modeli alabilirim.
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burrnn 4 yıl
Tek armatürlüsünü kullanıyorum. Yüksek seste müzik dinlenince kulaklık tekinde çızırtı yapmaya başladı. Malzeme kalitesi olarak pek tatmin edici değil.
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doctor_bey 4 yıl
Fiyat aman tanrım dedirtecek cinsten ama vardır elbet bu cihazında bi esprisi,tasarım on numara olmuş mesela
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arizaeren 4 yıl
Arkadaş reklam kokuyor diyorsan beğenmiyorsan bas git başka siteye hayret bir şey
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KOKTURUK 4 yıl
İnceleme için teşekkürler, benim ricam kulaklık incelemelerinizde çevreye yaydıkları ses seviyesinden bahsetmeniz, hem farkındalık yaratması açısından faydası olur hem de benim gibi toplu taşıma araçlarında çevresindeki insanları rahatsız etmeden müzik keyfi yaşamak isteyenlere yol göstermiş olur.
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DH Sezer 4 yıl KOKTURUK
Aslında videoda izolasyon konusunda çok başarılı olduğunu ve ek olarak izole edilmiş kulak içi padler ile de kullanabileceğinizi söyledim. Her hangi bir sıkıntı yaşatmayacağı için kullanamazsınız deme gereği duymadım, lakin teşekkürler öneriniz için.
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theraptorx 4 yıl
Inceleme yapsan bir dert, yapmasan ayrı.
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Kirk Lee 4 yıl
Head-fi sitesinde de serinin bir önceki üyeler xba-s65 xba-1 ve xba-2 ile karşılaştırmalı inceleme yapılmış. Ses kalitesi övülmüş fakat diğer firmaların daha ucuza daha iyi iş çıkartıldığı belirtilmiş.

I don’t want this to sound like a really negative review, but i think that Sony need to up their performance to really compete with the other models on the market. They have done a reasonable job entering the market with their first balanced armature IEM's, but many smaller companies are doing a better job for cheaper.


İnceleme linki : www.head-fi.org/t/617196/sony-xba-s65-xba-1-and-xba-2-review

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kloveangel 4 yıl
sizin reklam fantezinize hayranım. kimsede çıkıp phonak audeo, westone,akg,shure, denon,hifiman, rock sound,Tdk, t-peso ve sayacağım bu işin piri markaların bir ürününü den bahsetmiyo. teknoloji bilginize ve bu ürünleri hala inceliyor olmanıza hayranım ne diyeyim ki ben!
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DH Sezer 4 yıl kloveangel
Reklamla ne alakası var? İnsanlar gönderdi bana bu kulakliği, merak edenler bilgilensin ve böyle bir kulaklığı görsün diye. Ben Reklam modunda olmadım asla. alınıyorum kusura bakma çünkü paylaşmak daha önemli.
@kloveangel
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burakesan 4 yıl
Görünüm olarak hoş bir kulaklığa benziyor, 200 küsür lira olsa da bu kadar fazla pad ile gelmesi çok hoş ve beni hep gafil avlayan küçük detay... taşıma çantası!
Sony videosundaki, yanlış anlamadıysam her ses için ayrı verici, dört yollu hoparlör sistemi oldukça vaatkâr duruyor. 4-25.000 HZ frekans aralığı sunmak kolay değil :)
İnceleme için teşekkürler.
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