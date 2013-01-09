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Sony Xperia Z ön inceleme (CES 2013 Özel)

6 yıl
69,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony'nin 2013 yılındaki amiral gemisi olacak Xperia Z'nin açığa çıkan bütün detaylarını sizler için bir araya getirdik. Bakalım Sony'nin yeni gözdesi, akıllı telefon severlerin gönlünü fethetmeyi başarabilecek mi?
 

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CmSandman 6 yıl
Söylemesi ayıp, 2 hafta önce ilk araba mı aldım beni bu telefon kadar heyecanlandırmadı :) Tasarımı ile herşeyi harika. Samsung markasını pek sevmediğim için tercihimi Sony tarafına kullanıyorum. Bu telefon alınır.
Söylemesi ayıp, 2 hafta önce ilk araba mı aldım beni bu telefon kadar heyecanlandırmadı :) Tasarımı ile herşeyi harika. Samsung markasını pek sevmediğim için te...
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Provisional 6 yıl
Video çok iyi olmuş, elinize sağlık.

Ancak birçok bilgi hatası var. Cihazın CES'te tanıtılacağı neredeyse her söylentisinde ve haberinde söyleniyordu, sürpriz olmadı yani. Zaten Sony amiral gemilerini hep CES'te tanıtıyor.(Bkz: Xperia S)

Xperia ZL, Z'nin LTE destekli versiyonu değil, Xperia Z ile birlikte Asya ve Amerika pazarına sunulacak olan Xperia Z'nin bir nevi ekonomik modeli. Bunda(Xperia ZL) da bazı farklılıklar var ve LTE desteği de var. Xperia Z'de de LTE desteği var.
Yani Xperia Z, LTE(C6603) ve HSPA+(C6602) versiyonu olmak üzere iki adet farklı versiyona sahip ki ülkemize sanırım HSPA+ olan modeli gelecek.

Kamerada hem fotoğrafta hem videoda HDR video kaydı var ve bu da bir ilk. Kamera HDR ile 1080p/30 sn, HDR kapalıyken 1080p/60 fps ve 720p/120 fps video çekebiliyor.

Ön kamera da çok kaliteli; 2.2 MP, üstüne üstlük Exmor R sensörüne de sahip. 1080p/30 fps video çekebiliyor ön kamera.

Sony'nin çok üstünde durduğu STAMINA modundan hiç bahsetmemişsiniz. Pil süresini 4 kata kadar uzatıyormuş, ancak bunu elbette cihaz elimize gelince anlarız.

Sony 2011 Xperia'lara yazılım desteğini kesmedi, hem GB hem de ICS için güncellemelere devam ediyor, hatta gelecek olan iki güncelleme var 2011 Xperia'lara.(.13(ICS) sürümü ve .84(GB) sürümü)

Ayrıca, 2012 Xperia'lar için takvim belirleneli yaklaşık bir ay oldu. Xperia T, V ve TL için Jelly Bean(4.1.2) yayınlandı. Xperia P, go, Ion, S, SL, Acro S gibi modeller de Mart-Nisan ayında Jelly Bean güncellemesini alacaklar.

Jelly Bean güncellemesi, 2013 Xperia'larda gördüğümüz yeni kullanıcı arayüzünü de getirecek.
Video çok iyi olmuş, elinize sağlık.Ancak birçok bilgi hatası var. Cihazın CES'te tanıtılacağı neredeyse her söylentisinde ve haberinde söyleniyor...
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Virtual Reality 6 yıl
Bir zamanlar Sony hakkında bunları yazmıştım. Sanırım unutulmuş, hatırlatmakta fayda var.

Sony batar diyen applecı gençlik Sony nedir, nasıl dünyayı yönetir. Birazcık bilgi paylaşayım sizlerle

Kısaca SONY aşağıdaki tanımın ta kendisidir.

Bırakın film sektörünü bugün en kötü yerel bir tv kanalının bile stüdyosunda ki profesyonel sistemler olsun, muhabirinin elindeki kamera, mikrofon olsun, yayın aracında kullanılan makineler olsun hep sony ekipmanları kullanılıyor. Ekstradan bizlere hitap eden amatör video kamera ve fotoğraf makinelerindeki ürün çeşidi bir hayli fazla.

Bu arada 3D yayıncılıkta kullanılan kameralar ve hollywood' un can damarı olan bluray diskler yine Sony' nin öncülüğünde ve liderliğinde

PS3 oyun konsolunun satışlarından son 1-2 senede kardan zarar etse de bu konsola exc. oyun çıkaran oyun stüdyolarından bir hayli kar elde etti. Dünyanın en kaliteli oyunlarının yapıldığı en büyük oyun stüdyoları Sony' e ait ve oldukça da iyi iş çıkarıyorlar. Bir Hollywood filmden çok daha iyi satış rakamlarına ulaşıyorlar.

1-) Video kameralar,
2-) Fotoğraf Makineleri,
3-) Tv yayıncılığı ekipmanları,
4-) 3D yayın kameraları,
5-) Ses sistemleri,
6-) Bluray diskler,
7-) Bluray oynatıcılardan aldığı lisans ücretleri
8-) Oyun stüdyolarının başarılı yapımlarıyla satış patlaması yapması

ve bizim bilmediğimiz tıp dan, inşaata nice sektörlerde ki cihazları Sony firmasını ayakta tutan temel sektörlerdir.

Ama Panel TV, Bilgisayar ve Akıllı Telefon pazarı Sony' firmasına epey zarar ettirdi. Yukarıda saydığım 8 sektördeki krallığını bu 3 sektörde yapamadı.

LCD, LED LCD pazarında kendini rezil etti. Bilgisayar ve telefon işine zaten hiç girmemeliydi.

Bu arada Sony' e kar ettiren ürünlerden biride film ve tv yayıncılığı sektörünün kullandığı Sony Vegas yazılımıdır. Ciddi oranda lisanslı kullanımı vardır.

Ha birde dünyada hemen hemen her sinema salonunda arka plandaki o projeksiyon cihazlarının %90' nının Sony olduğunu unutmayalım.

Sony' nin neredeyse tekel olduğu 10 a yakın sektör varken zarar ettiği(oda meçhul) 2-3 sektör var.

Dünya batar Sony batmaz deyimi aslında haksız da sayılmaz.

Çok kollu Sony' i şirketini sakın tek kollu Nokia ile karıştırmayın. Nokia sadece bir sektörde ürün üretiyor ve o ürünü iyi üretemezse iyi satış yapamazsa batma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Fakat Sony bir çok sektörde faaliyet gösteriyor. Dünyanın herhangi bir köşesinde bir hastane odasında kenarda duran bir elektronik tıbbi cihazın üzerinde dahi Sony amblemini görebilirsiniz ama cebinizdeki telefon dışında bir yerde Nokia amblemini göremezsiniz.

Ben Sony' yi telefon piyasasında azimli bir şirket olarak görüyorum. Jetonu geç düşüp, piyasaya geç girmesine rağmen çok iyi ürünler çıkarmaya başladı. Ha birde telefonları içindeki donanım birleşenlerinin, bilimsel değerlerine göre değerlendirmeyi bırakın. İşletim sistemiyle donanım bileşenleri ahenk içinde çalışıyorsa olay bitmiştir. Ram' i bilmem kaçmış, işlemcisi bilmem kaç hz miş, bırakın bunları bilim adamları ve mühendisler düşünsün. Bizim son kullanıcı olarak telefonun bize ne verebildiği önemlidir, işimizi takılmadan, kasılmadan, çökmeden, fazlasıyla görüyor mu, olay bitmiştir.

Sony' nin böyle bir telefon üretmesini bekliyordum ve bunu gördüm ya artık, yukarıda satırlarda Sony telefon konusunda başarısız oldu sözümü unutun gitsin. Çünkü Sony şirketi, Ericsson şirketinden kurtulana kadar, hayalindeki amiral gemisi telefonu tam olarak özgürce yapamadı. Ericsson mühendisleri yıllardır beyin tutulması yaşıyordu ve bunu yeni ortakları Sony' ye de yansıttılar. Ama ne zaman Ericsson, tamamen Sony mühendislerinin kontrolüne geçti, işte bu tür telefonlar yapmaya başladılar. Ericsson diye bir şey yoktur artık, tamamen Sony oldu ve Sony kültürüyle ürün üretiyor.

Bir gün herkes ''It's a Sony'' diyecek.



Bir zamanlar Sony hakkında bunları yazmıştım. Sanırım unutulmuş, hatırlatmakta fayda var.Sony batar diyen applecı gençlik Sony nedir, nasıl dünyayı y...
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SwiC 5 yıl
Ne zaman güncellenecek bu cihaz. Hala 4.2.2 kullanıyoruz. Sırf bu yüzden lgden vazgeçtim.
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farego 5 yıl
Arkadaşlar ''İş arkadaşım'' bimeksten sony xperia Z almış fakat telefon, 1 metrelik yerden (cebimden çıkartırken ) Düştü. Ve telefonumda tam donanım ekran koruyucu ve sert plastik koruuyucu vardı.
Ve telefonumda kılcal çatlaklıklar meydana geldi. ve çatlaklıkların olduğu sağ üst kısım ''Dokunma'' hassasiyetini kaybetmiş olup. Parmaklarımı algılamayacak duruma gelmiştir.

Aradan 2 hafta olmana rağmen sabah kalktığımda, sağ alt köşesinde, çaprazlama oluşmuş bir çiziğin daha olduğunu fark ettim. :S

Arkadaşım bu cihaza bu kadar para vermiş. Ve gerçekten malzeme kalitesi çok düşük düzeyde. Bununla ilgili yapılacak işlem nelerdir. Arkadaşlar bana yardımcı olablirseniz çok sevinirim. Sony arkadaşım mail atmış. Belirtmiş. Fakat geri dönüş sağlanamamış. Bimeks bununla ilgili bir işlemde bulunabilir mi ?

Garanti kapsama girme süreçleri var mıdır varsa nelerdir.

Alternatif olarak ben bu telefonu nerede ve fiyat olarak ne kadara yaptırabilirim.

Olmadı satmayı düşünüyor arkadaşım.

(Ayrıca telefon daha 4 aylık)

Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler. Resimler ekteki gibidir.


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altunkeser 6 yıl
fiyat dogubankta bufun 2500 tl idi
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lionheart1905 6 yıl
arkadaşlar bu gün cihazı gördüm bir telfoncuda hemde kvk garantili özellikle sordum paralel ithalatmı diye kutusunu gösterdi yanılmıyosam kvkydı 1850 lradan veriyo cihazı şöyle aldım bir kurcaladım birincisi ekranı süper ötesi çok canlı renklere sahip ve gerçekci ekran konusunda kesinlikle şüpeniz olmasın ikincisi cihz çok akıcı ve hızlı üçüncüsüde 5 inc ekran olmasına rağmen inanılmaz ergonomikti tek elle çok rahat tuttum şaşırdım açıkcası oyle olmasına s3den inanın daha küçük geldi avuca sığıyo lg 4x kadar diyebilirim boyut açısından ve şunuda belirtiyim cihazın kasa çok güzel on numara telefon yapmış sony yok ekranı kötü falan diyenlere inanmayın gözümle gördüm süper ötesi bir cihaz.
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denixt 6 yıl
aldığım bilgilere göre üst segment telefon piyasasını alt üst edecekmiş ve iphone kullanıcıları experia z ve zl nin piyasaya çıkmasını dört gözle beklediği aldığım bilgilere göre ve karşılaştırma sitesinde iphone 5 i açık ara farkla geçiyor kiyas.la/...
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Kemal K. 6 yıl
Kamerası harika.Ah bir de bataryası daha iyi olsa.
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Normsoner 6 yıl
TAGRNT
Dostlar OTG destekliyormu biliyor musunuz?

evet destekliyor videoları var.
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fuckulteli 6 yıl
Bu telefonu alacak arkadaşlar suya karşı dayanıklılığını deneyecekler mi acaba?
Su dolu bardağa falan koyabilecek misiniz? İmkanım olsa ve alabilseydim denemek isterdim ama emin de olamıyorum.
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tupacamaru 6 yıl
Ya arkadaslar hemen hemen herkes ilk ciktiginda ben alacam diye saldiracak ama ya ilk parti kronik sorunlu gelirse
bkz. Xperia s sarı ekran
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muros 6 yıl
sony bir numara işte tasarım harikası yaw ilk android telefonum sony birdaha da sony den başka tel e bakmam
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yeb2734 6 yıl
video cok güzel olmuş. simdiye kadar izlediğim elle tutulur en iyi ön inceleme olmus. tesekkürler
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lithran 6 yıl
yanlız telefon 10 numara karizmatik be off 1.700 kusur olur rahat :(
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ßlaCKFOX 6 yıl lithran
lithran

yanlız telefon 10 numara karizmatik be off 1.700 kusur olur rahat :(

ilk çıkış 2000 TL (şirketlerin fiyatlandırması ile 2000 değil 1999 TL) olacaktır
belki daha sonra zamanla fiyat düşebilir
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