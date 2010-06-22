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Sony yıllar sonra yeniden AMD işlemcili notebook sunmaya başladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni mobil platformlarıyla hızlı bir yükseliş içerisine giren AMD, dizüstü bilgisayar pazarındaki yaygınlığını arttırıyor. HP, Dell, Toshiba ve Lenovo gibi isimlerden sonra Japon elektronik devi Sony de, uzun bir aradan sonra ilk defa AMD tabanlı VAIO modellerini satışa sunmaya başladı. 2005 yılından bu yana ilk defa AMD tabanlı mobil sistem sunmaya başlayan Sony, firmanın çift çekirdekli Athlon II X2 işlemcilerini kullanıyor. Sony'nin hazırladığı yen modellerden EF, 15.4-inç büyüklüğünde ekrana sahip. 4GB bellek ve 320GB kapasiteli diske sahip olan dizüstü bilgisayar, Blu-ray sürücü ile birlikte 650$ seviyesinden satışa sunulurken, 17.3-inç büyüklüğündeki EF model ise 500GB kapasiteli depolama alanı ile birlikte 720 dolar seviyesinden satışa sunuluyor. ATi Mobility Radeon HD 4250 ile birlikte yüksek tanımlı video da oynatabilen sistemtemlerin genel kullanıma yönelik olduğu görülüyor.

EE ve EF serisi yeni VAIO modelleriyle yıllar sonra AMD platformuna da giriş yapan Sony'nin, ürün gamını yeni modellerle genişletmesi bekleniyor.


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DH Misafiri 9 yıl
Ben Sony'ye bu yönde helal ettim vallaha. Özellikle donanım konusunda parça seçimi mükemmel. Amd'yi de en iyi bir biçimde kullanacağına inanıyorum
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Hobar 9 yıl
amd sistemleri çok görmeye başladım bu aralar. fiyatları da benzer intel sistemlere göre %20 daha ucuz bütünleşik gpuları da daha iyi
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Batuist 9 yıl
vaio serisi notebookların fiyatları o kadar düştü mü??? Dikkat ettim AMD sistemli notebookların fiyatları farkedilecek derecede ucuz..
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KANUNI61 9 yıl
sony kalmıştı zaten amd kullanmayan ama onlarda ati gpu kullanıyorlardı cpu yada gecmeleri baya bi iyi oldu amd acısından
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Denubis 9 yıl
AMD notebook ve netbook pazarına ağırlığını koymalı. Bu pazarlarda rekabet mutlaka olmalı. İntel 5 yıldır bu pazarları domine edip kasasını doldurdu, fahiş fiyatlara sattı.
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nurixY 9 yıl
sony nin yeni bilgisayarlarında fiyat politikası inanılmaz iyi aferin sony...
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