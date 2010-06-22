Sony yıllar sonra yeniden AMD işlemcili notebook sunmaya başladı

Yeni mobil platformlarıyla hızlı bir yükseliş içerisine giren AMD, dizüstü bilgisayar pazarındaki yaygınlığını arttırıyor. HP, Dell, Toshiba ve Lenovo gibi isimlerden sonra Japon elektronik devi Sony de, uzun bir aradan sonra ilk defa AMD tabanlı VAIO modellerini satışa sunmaya başladı. 2005 yılından bu yana ilk defa AMD tabanlı mobil sistem sunmaya başlayan Sony, firmanın çift çekirdekli Athlon II X2 işlemcilerini kullanıyor. Sony'nin hazırladığı yen modellerden EF, 15.4-inç büyüklüğünde ekrana sahip. 4GB bellek ve 320GB kapasiteli diske sahip olan dizüstü bilgisayar, Blu-ray sürücü ile birlikte 650$ seviyesinden satışa sunulurken, 17.3-inç büyüklüğündeki EF model ise 500GB kapasiteli depolama alanı ile birlikte 720 dolar seviyesinden satışa sunuluyor. ATi Mobility Radeon HD 4250 ile birlikte yüksek tanımlı video da oynatabilen sistemtemlerin genel kullanıma yönelik olduğu görülüyor.

EE ve EF serisi yeni VAIO modelleriyle yıllar sonra AMD platformuna da giriş yapan Sony'nin, ürün gamını yeni modellerle genişletmesi bekleniyor.