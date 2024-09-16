Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel, PlayStation 6 işini AMD’ye kaptırdı: İşte sürecin detayları

    Intel tarafından işler sadece kötüye gidiyor. Yeni bir rapora göre Intel, 2022 yılında Sony'nin PlayStation 6 çipini tasarlama ve üretme ihalesini AMD’ye kaybetti. İşte yaşananlar.
    Intel, PlayStation 6 işini AMD’ye kaptırdı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Intel tarafından yaşanan son gelişmeler büyük oradan kötü haberlerden ibaret. Ve şimdi bu haberler arasına Reuters’in özel haberi ekleniyor. Aktarılanlara göre Intel, 2022 yılında Sony'nin PlayStation 6 çipini tasarlama ve üretme ihalesini kaybederek firmanın yeni yeni gelişen sözleşmeli çip üretim işine büyük bir darbe indirdi.

    İddiaya göre, Intel ve AMD arasındaki rekabetçi bir ihalede Sony PlayStation 6 yongası için tasarım ve üretim sözleşmesi, milyarlarca dolarlık gelir ve aylık binlerce silikon levha üretimi anlamına geliyordu. Ve resmi olarak açıklanmasa da bu yarışı AMD’nin kazandığı bildiriliyor.

    PlayStation 6 yarışını Intel kaybetti

    Sony'nin PlayStation 6 yongası tasarımı Intel'in tasarım segmenti için büyük bir zafer olacaktı ve aynı zamanda Intel’in CEO’su Pat Gelsinger’ın yeniden yapılanma planının merkezindeki sözleşmeli üretim işine büyük bir katkı sağlayacaktı. Gelsinger, 2021 yılında Intel’in bir dökümhane birimi kurma planlarını duyurmuştu. Eğer PlayStation çip anlaşması kazanılsaydı Intel’in dökümhane işinin finansal performansı için altın değerinde bir iş olacaktı.

    Intel, PlayStation 6 işini AMD’ye kaptırdı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Kaybedilen sözleşme, Sony’nin henüz duyurulmamış yeni nesil oyun konsolu için yapılan görüşmelerin ayrıntılarını ilk kez gün yüzüne çıkarıyor. Sony konsolları genellikle yarım on yıl içinde 100 milyonun üzerinde satış yapıyor. Bir çip tasarımcısı için konsol işi, yapay zeka çipleri kadar yüksek brüt marjlarda kâr sağlamıyor ancak yine de, düzenli bir iş fırsatı sunuyor. Sony’nin iş ortaklığı sadece gelirden de büyük bir anlam taşıyor. Bu, Intel’in sözleşmeli üretim işi için müşteri bulmakta zorlandığı bu dönemlerde büyük bir itibar katkısı sağlayabilirdi.

    Bunlara ek olarak kaynaklara göre Intel'in Sony’ye sattığı her çipten ne kadar kâr elde edeceği konusundaki anlaşmazlık sözleşmenin yapılamasına neden oldu. Sonuç olarak, AMD rakip olarak bu sözleşmeyi kazandı. Rapora göre Sony ile Intel arasındaki görüşmeler, 2022’de aylar sürdü ve iki şirketin CEO’ları, mühendisler ve yöneticiler arasındaki toplantıları içeriyordu.

    Öte yandan Intel tarafından gelen açıklamada iddialara değinildi; “Bu nitelendirmeye kesinlikle katılmıyoruz ancak mevcut ya da potansiyel müşteri görüşmeleri hakkında yorum yapmayacağız. Hem ürün hem de döküm işimizde çok sağlıklı bir müşteri hattımız var ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için yenilik yapmaya odaklanmış durumdayız.

    Geri dönük uyumluluk sorunu

    Intel, PlayStation 6 işini AMD’ye kaptırdı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Sony’nin mevcut PlayStation konsolları, AMD tarafından sağlanan özel çiplerle çalışıyor. Buna geçtiğimiz hafta duyurulan PlayStation 5 Pro da dahil. Konsollar için geliştirilen çip tasarımları kullanıcıların eski oyunları yeni donanımda çalıştırabilmelerini sağlamak için genellikle geriye dönük uyumluluk sağlamaya çalışır. AMD’den Intel’e geçişin bu konuda risk oluşturabileceği, bunun Intel ile Sony mühendisleri ve yöneticileri arasında bir tartışma konusu olduğu belirtiliyor.

    Intel’de müşteri arayışı

    Intel’in yüksek profilli yönetim kurulu üyesi Lip-Bu Tan’ın ani ayrılığı, Intel’in karşılaştığı zorlukları artırdı. Gelsinger ve diğer Intel yöneticileri, geçen hafta yönetim kuruluna planlar sundu. Potansiyel planlar arasında, Intel’in artık sürdüremeyeceği işlerin azaltılması ve Altera biriminin geleceği gibi konular bulunuyor. Ayrıca, Intel’in Almanya’daki üretim genişlemesi de tartışılacak.

    Gelsinger’in döneminde Intel, tasarım ve üretim operasyonlarını ayırdı ve bu yılın ilk çeyreğinden itibaren finansal sonuçları ayrı ayrı raporladı. Şirket, Nisan ayında üretim işlerinde 7 milyar dolarlık operasyonel zarar açıkladı.

    Bunlara ek olarak Intel, 18A olarak bilinen ve diğer şirketlere açık olan ilk üretim süreci için de büyük bir müşteri bulmakta zorlanıyor. Eğer Intel, PlayStation 6 işini kazanmış olsaydı, dökümhane birimini beş yıl boyunca meşgul edebilirdi. Intel'in dahili projeksiyonlarına göre, Sony'nin konsol işinin sözleşme süresince Intel'e yaklaşık 30 milyar dolar kazandırabileceği öngörülüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 4 saat önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 6 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 1 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arabanın altından ses gelmesi mühendislik için laptop ege tıp yatay geçiş vajinada beyaz nokta gebzeden kadıköye nasıl gidilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G8 7N4W2AA03
    HP 255 G8 7N4W2AA03
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız