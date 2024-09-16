Intel, PlayStation 6 işini AMD’ye kaptırdı: İşte sürecin detayları

İddiaya göre, Intel ve AMD arasındaki rekabetçi bir ihalede Sony PlayStation 6 yongası için tasarım ve üretim sözleşmesi, milyarlarca dolarlık gelir ve aylık binlerce silikon levha üretimi anlamına geliyordu. Ve resmi olarak açıklanmasa da bu yarışı AMD’nin kazandığı bildiriliyor.
PlayStation 6 yarışını Intel kaybetti
Sony'nin PlayStation 6 yongası tasarımı Intel'in tasarım segmenti için büyük bir zafer olacaktı ve aynı zamanda Intel’in CEO’su Pat Gelsinger’ın yeniden yapılanma planının merkezindeki sözleşmeli üretim işine büyük bir katkı sağlayacaktı. Gelsinger, 2021 yılında Intel’in bir dökümhane birimi kurma planlarını duyurmuştu. Eğer PlayStation çip anlaşması kazanılsaydı Intel’in dökümhane işinin finansal performansı için altın değerinde bir iş olacaktı.
Bunlara ek olarak kaynaklara göre Intel'in Sony’ye sattığı her çipten ne kadar kâr elde edeceği konusundaki anlaşmazlık sözleşmenin yapılamasına neden oldu. Sonuç olarak, AMD rakip olarak bu sözleşmeyi kazandı. Rapora göre Sony ile Intel arasındaki görüşmeler, 2022’de aylar sürdü ve iki şirketin CEO’ları, mühendisler ve yöneticiler arasındaki toplantıları içeriyordu.
Öte yandan Intel tarafından gelen açıklamada iddialara değinildi; “Bu nitelendirmeye kesinlikle katılmıyoruz ancak mevcut ya da potansiyel müşteri görüşmeleri hakkında yorum yapmayacağız. Hem ürün hem de döküm işimizde çok sağlıklı bir müşteri hattımız var ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için yenilik yapmaya odaklanmış durumdayız.”
Geri dönük uyumluluk sorunu
Intel’de müşteri arayışı
Intel’in yüksek profilli yönetim kurulu üyesi Lip-Bu Tan’ın ani ayrılığı, Intel’in karşılaştığı zorlukları artırdı. Gelsinger ve diğer Intel yöneticileri, geçen hafta yönetim kuruluna planlar sundu. Potansiyel planlar arasında, Intel’in artık sürdüremeyeceği işlerin azaltılması ve Altera biriminin geleceği gibi konular bulunuyor. Ayrıca, Intel’in Almanya’daki üretim genişlemesi de tartışılacak.
Gelsinger’in döneminde Intel, tasarım ve üretim operasyonlarını ayırdı ve bu yılın ilk çeyreğinden itibaren finansal sonuçları ayrı ayrı raporladı. Şirket, Nisan ayında üretim işlerinde 7 milyar dolarlık operasyonel zarar açıkladı.
Bunlara ek olarak Intel, 18A olarak bilinen ve diğer şirketlere açık olan ilk üretim süreci için de büyük bir müşteri bulmakta zorlanıyor. Eğer Intel, PlayStation 6 işini kazanmış olsaydı, dökümhane birimini beş yıl boyunca meşgul edebilirdi. Intel'in dahili projeksiyonlarına göre, Sony'nin konsol işinin sözleşme süresince Intel'e yaklaşık 30 milyar dolar kazandırabileceği öngörülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...