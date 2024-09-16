Intel, PlayStation 6 işini AMD’ye kaptırdı: İşte sürecin detayları

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Tam Boyutta Gör Intel tarafından yaşanan son gelişmeler büyük oradan kötü haberlerden ibaret. Ve şimdi bu haberler arasına Reuters’in özel haberi ekleniyor. Aktarılanlara göre Intel, 2022 yılında Sony'nin PlayStation 6 çipini tasarlama ve üretme ihalesini kaybederek firmanın yeni yeni gelişen sözleşmeli çip üretim işine büyük bir darbe indirdi.

İddiaya göre, Intel ve AMD arasındaki rekabetçi bir ihalede Sony PlayStation 6 yongası için tasarım ve üretim sözleşmesi, milyarlarca dolarlık gelir ve aylık binlerce silikon levha üretimi anlamına geliyordu. Ve resmi olarak açıklanmasa da bu yarışı AMD’nin kazandığı bildiriliyor.

PlayStation 6 yarışını Intel kaybetti

Sony'nin PlayStation 6 yongası tasarımı Intel'in tasarım segmenti için büyük bir zafer olacaktı ve aynı zamanda Intel’in CEO’su Pat Gelsinger’ın yeniden yapılanma planının merkezindeki sözleşmeli üretim işine büyük bir katkı sağlayacaktı. Gelsinger, 2021 yılında Intel’in bir dökümhane birimi kurma planlarını duyurmuştu. Eğer PlayStation çip anlaşması kazanılsaydı Intel’in dökümhane işinin finansal performansı için altın değerinde bir iş olacaktı.

Tam Boyutta Gör Kaybedilen sözleşme, Sony’nin henüz duyurulmamış yeni nesil oyun konsolu için yapılan görüşmelerin ayrıntılarını ilk kez gün yüzüne çıkarıyor. Sony konsolları genellikle yarım on yıl içinde 100 milyonun üzerinde satış yapıyor. Bir çip tasarımcısı için konsol işi, yapay zeka çipleri kadar yüksek brüt marjlarda kâr sağlamıyor ancak yine de, düzenli bir iş fırsatı sunuyor. Sony’nin iş ortaklığı sadece gelirden de büyük bir anlam taşıyor. Bu, Intel’in sözleşmeli üretim işi için müşteri bulmakta zorlandığı bu dönemlerde büyük bir itibar katkısı sağlayabilirdi.

Bunlara ek olarak kaynaklara göre Intel'in Sony’ye sattığı her çipten ne kadar kâr elde edeceği konusundaki anlaşmazlık sözleşmenin yapılamasına neden oldu. Sonuç olarak, AMD rakip olarak bu sözleşmeyi kazandı. Rapora göre Sony ile Intel arasındaki görüşmeler, 2022’de aylar sürdü ve iki şirketin CEO’ları, mühendisler ve yöneticiler arasındaki toplantıları içeriyordu.

Öte yandan Intel tarafından gelen açıklamada iddialara değinildi; “Bu nitelendirmeye kesinlikle katılmıyoruz ancak mevcut ya da potansiyel müşteri görüşmeleri hakkında yorum yapmayacağız. Hem ürün hem de döküm işimizde çok sağlıklı bir müşteri hattımız var ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için yenilik yapmaya odaklanmış durumdayız.”

Geri dönük uyumluluk sorunu

Tam Boyutta Gör Sony’nin mevcut PlayStation konsolları, AMD tarafından sağlanan özel çiplerle çalışıyor. Buna geçtiğimiz hafta duyurulan PlayStation 5 Pro da dahil. Konsollar için geliştirilen çip tasarımları kullanıcıların eski oyunları yeni donanımda çalıştırabilmelerini sağlamak için genellikle geriye dönük uyumluluk sağlamaya çalışır. AMD’den Intel’e geçişin bu konuda risk oluşturabileceği, bunun Intel ile Sony mühendisleri ve yöneticileri arasında bir tartışma konusu olduğu belirtiliyor.

Intel’de müşteri arayışı

Intel’in yüksek profilli yönetim kurulu üyesi Lip-Bu Tan’ın ani ayrılığı, Intel’in karşılaştığı zorlukları artırdı. Gelsinger ve diğer Intel yöneticileri, geçen hafta yönetim kuruluna planlar sundu. Potansiyel planlar arasında, Intel’in artık sürdüremeyeceği işlerin azaltılması ve Altera biriminin geleceği gibi konular bulunuyor. Ayrıca, Intel’in Almanya’daki üretim genişlemesi de tartışılacak.

Intel dev ihaleyi kaptı 1 gün önce eklendi

Gelsinger’in döneminde Intel, tasarım ve üretim operasyonlarını ayırdı ve bu yılın ilk çeyreğinden itibaren finansal sonuçları ayrı ayrı raporladı. Şirket, Nisan ayında üretim işlerinde 7 milyar dolarlık operasyonel zarar açıkladı.

Bunlara ek olarak Intel, 18A olarak bilinen ve diğer şirketlere açık olan ilk üretim süreci için de büyük bir müşteri bulmakta zorlanıyor. Eğer Intel, PlayStation 6 işini kazanmış olsaydı, dökümhane birimini beş yıl boyunca meşgul edebilirdi. Intel'in dahili projeksiyonlarına göre, Sony'nin konsol işinin sözleşme süresince Intel'e yaklaşık 30 milyar dolar kazandırabileceği öngörülüyor.

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