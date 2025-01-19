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    Anlık Bildirim

    PlayStation 6 yongasının tasarımı tamamlandı, sırada testler var

    PlayStation 6 konsolunun en hayati parçası olan yonga çalışmalarında mesafe kat edildi. AMD tasarımda sona gelirken test üretiminin yakın zamanda başlaması bekleniyor.  
    PlayStation 6 Tam Boyutta Gör
    Sony PlayStation 5 Pro konsolunun satışları firmanın yüzünü güldürürken, PlayStation 6 için de çalışmalar devam ediyor. Yeni konsolun en hayati parçası olan AMD yonga setinin tasarımında sona gelindi. 

    PlayStation 6 ne zaman çıkacak?

    Sektörden gelen bilgilere göre Sony ve AMD, yonga seti üzerindeki çalışmalarını tamamladı. RDNA 5 olarak bildiğimiz ve UDNA olarak yeniden adlandırılan mimarinin temel alındığı yonga setinin tasarımı tamamlanmış durumda. 

    Bundan sonraki süreç yıl sonuna doğru yonga setinin test üretimine geçilmesi olacak. Firmalar üretim hattı ve üretim sürecinin verimliliğinden emin olduktan sonra hacimli üretime geçecek. Sony konsol döngüsünde test üretimi ve sistemin hazır hale gelmesi arasında 2 yıllık bir süre oluyor. Bu da PlayStation 6 için en erken 2027 yılına denk geliyor. 

    Zen 4 ya da Zen 5 mimarisini temel alacak olan UDNA hakkında bilinenler az ancak 2026 yılının ikinci yarısında Radeon RX 10000 serisine hayat vereceği tahmin ediliyor. Daha gelişmiş ışın izleme ve algoritma hesaplamaları da oyunlarda performansı arttıracak. 

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 16 saat önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 1 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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