AMD FSR 4, gelecek yıl PS5 Pro’da kullanıma sunulacak

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Tam Boyutta Gör Sony'nin PlayStation 5 Pro (PS5 Pro) için geliştirdiği grafik yükseltme teknolojisi yeni bir döneme giriyor. PlayStation'ın sistem mimarı Mark Cerny, Digital Foundry ile yaptığı röportajda, AMD'nin yeni nesil yükseltme teknolojisi FSR 4’ün 2026 yılında PS5 Pro oyunlarında kullanılacağını açıkladı.

FSR 4, PS5 Pro yolcusu

Bilindiği üzere Sony ve AMD, Project Amethyst adlı makine öğrenimi odaklı iş birliğiyle FSR 4’ü birlikte geliştirdi. Ancak iki şirketin planları sadece bununla sınırlı değil. Sony, mevcut PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) teknolojisini 2025 yılı boyunca geliştiricilere sunmaya odaklanacak ancak 2026 itibarıyla PSSR’nin, FSR 4 ile benzer çıktılar üretebilen bir versiyona evrilmesi hedefleniyor.

Mark Cerny’nin açıklamalarına göre, PS5 Pro’nun özel donanımı RDNA 4 mimarisinden farklı bir yapıda olduğu için FSR 4'ün doğrudan entegre edilmesi yerine, Sony'ye özgü bir versiyonu geliştirilecek. Cerny, bu sürecin zaman aldığını ve büyük bir mühendislik çabası gerektirdiğini belirtti. Öte yandan FSR 4’ün artan hesaplama talebinin ise PS5 Pro’nun 300 8-bit TOPS’luk işlem gücüyle karşılanacağına dair güvence veriliyor.

Tam Boyutta Gör Project Amethyst'in kısa ve uzun vadeli hedeflerine de değinildi. Ortaklığın kısa vadeli hedefi, oyun grafiklerinde kullanılacak sinir ağı mimarilerini ve eğitim stratejilerini ortaklaşa geliştirmek. Uzun vadede ise Sony ve AMD, oyun grafikleri için gereken sinir ağlarını yüksek hızda işleyebilecek daha ideal bir donanım mimarisi yaratmayı amaçlıyor. Dolayısıyla gelecek nesil konsollarda Sony ve AMD’nin çok daha yakın bir ortaklığa girdiğini görebiliriz. Cerny, gelecekte her iki şirketin de geliştirdiği algoritmaları kendi sistemlerine entegre edebileceğini sinyallerini de verdi.

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AMD’nin FSR 4 ile, yapay zeka destekli yükseltme teknolojilerinde Nvidia’yı olan farkı önemli ölçüde kapattığı görülüyor. Ancak Nvidia, DLSS 4’ün Transformer modelini ve GeForce RTX 50 serisindeki Multi Frame Generation teknolojisiyle halen biraz daha önde.

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AMD FSR 4, gelecek yıl PS5 Pro’da kullanıma sunulacak