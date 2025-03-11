AMD FSR 4, gelecek yıl PS5 Pro’da kullanıma sunulacak

FSR 4, PS5 Pro yolcusu
Bilindiği üzere Sony ve AMD, Project Amethyst adlı makine öğrenimi odaklı iş birliğiyle FSR 4’ü birlikte geliştirdi. Ancak iki şirketin planları sadece bununla sınırlı değil. Sony, mevcut PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) teknolojisini 2025 yılı boyunca geliştiricilere sunmaya odaklanacak ancak 2026 itibarıyla PSSR’nin, FSR 4 ile benzer çıktılar üretebilen bir versiyona evrilmesi hedefleniyor.
Mark Cerny’nin açıklamalarına göre, PS5 Pro’nun özel donanımı RDNA 4 mimarisinden farklı bir yapıda olduğu için FSR 4'ün doğrudan entegre edilmesi yerine, Sony'ye özgü bir versiyonu geliştirilecek. Cerny, bu sürecin zaman aldığını ve büyük bir mühendislik çabası gerektirdiğini belirtti. Öte yandan FSR 4’ün artan hesaplama talebinin ise PS5 Pro’nun 300 8-bit TOPS’luk işlem gücüyle karşılanacağına dair güvence veriliyor.
AMD’nin FSR 4 ile, yapay zeka destekli yükseltme teknolojilerinde Nvidia’yı olan farkı önemli ölçüde kapattığı görülüyor. Ancak Nvidia, DLSS 4’ün Transformer modelini ve GeForce RTX 50 serisindeki Multi Frame Generation teknolojisiyle halen biraz daha önde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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