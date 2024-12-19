PlayStation ve AMD, oyunlara yapay zeka katacak: PS6 habercisi mi?

AMD ve Sony iş birliği büyüyor
Sony ve AMD, RDNA 2 mimarisini temel alan PS5 ve PS5 Pro'nun GPU'ları üzerinde zaten ortak çalışıyor ve PS5 Pro, görüntü netliğini ve kare hızlarını iyileştirmek için PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) adlı bir özellik kullanarak bu ortaklığı yansıtıyor. Ancak Project Amethyst, bu ortaklığı çok daha ileri bir seviyeye taşıyor olacak.
Amethyst ile geliştirilen teknolojiler yalnızca PlayStation platformlarıyla sınırlı kalmayacak. Cerny’nin açıklamasına göre, AMD ve Sony, bu yeniliklerin PC, konsol ve bulut platformlarında kullanılmasını sağlayacak bir altyapı oluşturmayı hedefliyor.
PlayStation 6’ya işaret mi?
Sony’nin bu projeden doğrudan bir donanım duyurusu beklemememiz gerektiğini belirten Cerny, yeni bir konsol geliştirmenin yaklaşık dört yıl süren bir süreç olduğunu söyledi. Bu da, Project Amethyst teknolojilerini kullanan ilk donanımın PlayStation 6 olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Ancak, bu konuda net bir tarih vermekten kaçındı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Güzel olmuş...