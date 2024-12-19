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    Anlık Bildirim

    PlayStation ve AMD, oyunlara yapay zeka katacak: PS6 habercisi mi?

    Sony ve AMD, PS6 gibi yeni konsol donanımları ile potansiyel olarak PC ve rakip platformlar için yeni nesil AI ve ML çözümleri oluşturmaya odaklanan yeni Project Amethyst’i duyurdu.
    PlayStation ve AMD oyunlara yapay zeka katacak: PS6 habercisi mi? Tam Boyutta Gör
    Sony ve AMD, oyun dünyasını dönüştürecek bir iş birliği ile yapay zeka destekli teknolojiler üzerinde çalışmaya başladı. PlayStation 5 ve PS5 Pro’nun mimarı Mark Cerny, yaptığı açıklamada, iki şirketin grafik ve oynanışta makine öğrenimi tabanlı teknolojiler geliştirmek için “daha derin bir iş birliği” başlattığını duyurdu. Bu yeni girişim, “Project Amethyst” kod adıyla anılıyor ve hem konsol hem de diğer platformlar için oyun deneyimini yeniden tanımlamayı hedefliyor.

    AMD ve Sony iş birliği büyüyor

    Sony ve AMD, RDNA 2 mimarisini temel alan PS5 ve PS5 Pro'nun GPU'ları üzerinde zaten ortak çalışıyor ve PS5 Pro, görüntü netliğini ve kare hızlarını iyileştirmek için PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) adlı bir özellik kullanarak bu ortaklığı yansıtıyor. Ancak Project Amethyst, bu ortaklığı çok daha ileri bir seviyeye taşıyor olacak.

    PlayStation ve AMD oyunlara yapay zeka katacak: PS6 habercisi mi? Tam Boyutta Gör
    Cerny, Amethyst projesinin iki ana hedefi olduğunu belirtti. İlk olarak, makine öğrenimi (ML) için daha ideal bir mimari oluşturmak. Bu, özellikle oyun grafiklerinde kullanılan hafif evrişimli sinir ağlarının (CNN) performansını optimize etmeyi amaçlıyor. İkinci hedef ise, yüksek kaliteli grafikler için gelişmiş CNN’ler geliştirmek. Bu teknolojiler, ray tracing (ışın izleme) ve path tracing (yol izleme) gibi grafik işleme tekniklerinin daha yaygın kullanılmasını sağlayarak oyunların görsel zenginliğini artıracak.

    Amethyst ile geliştirilen teknolojiler yalnızca PlayStation platformlarıyla sınırlı kalmayacak. Cerny’nin açıklamasına göre, AMD ve Sony, bu yeniliklerin PC, konsol ve bulut platformlarında kullanılmasını sağlayacak bir altyapı oluşturmayı hedefliyor.

    PlayStation 6’ya işaret mi?

    Sony’nin bu projeden doğrudan bir donanım duyurusu beklemememiz gerektiğini belirten Cerny, yeni bir konsol geliştirmenin yaklaşık dört yıl süren bir süreç olduğunu söyledi. Bu da, Project Amethyst teknolojilerini kullanan ilk donanımın PlayStation 6 olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Ancak, bu konuda net bir tarih vermekten kaçındı.

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    Kayrabey 1 gün önce

    Güzel olmuş...

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