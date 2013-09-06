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Sony'nin akıllı telefon lenslerini inceledik "Telefonunuzu, kameraya dönüştürün"

5 yıl
13,5b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sony'nin akıllı G-Lensleri QX10 ve QX100'ü sizler için denedik. Akıllı telefonunuzu kompakt fotoğraf makinesine dönüştüren bu akıllı lensler ile taşınabilirlik ve yüksek fotoğraf kalitesi bir arada sunuluyor.
 

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ps4 5 yıl en beğenilen
Vayy Sony bu tebrik etmek lazim sizleride tebrik ediyoruz elinizden geleni yapiyorsunuz Mesut bey ve Erdi bey sony ayakta alkisliyorum hem diger telefonlari dusunmus hemde bencilik etmemis gercekten japon kulturu bu olsa gerek
Vayy Sony bu tebrik etmek lazim sizleride tebrik ediyoruz elinizden geleni yapiyorsunuz Mesut bey ve Erdi bey sony ayakta alkisliyorum hem diger telefonlari dus...
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Speed-Step 5 yıl
Arkadaşlar Merhaba,


Videonun hemen altına QX10 ve QX100 ile çekilmiş fotoğraf örnekleri eklendi.

Sevgiler,
Mesut Çevik
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VoLVoXxX99 5 yıl
ürün yaratıcılık anlamında harika fakat fiyat konusunda 450-500 dolar çok fazla. daha agresif fiyat politikası beklerdim sony'den.
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boombip 1 yıl
500$ verdikten sonra rx100 m3 alırım
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enessezgin 2 yıl
XZ kamerasından daha iyi mi ki hocam. QX30 modeli de görünüyor hocam sitede. QX100 teknik olarak önde görünüyor. QX30 TR de satan yer yok gibi.
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BrokenDiamond 2 yıl
Arkadaşlar konu hakkında hiçbir bilgim yok da beni aydınlatır mısınız? QX10 ve QX100 modelleri arasından hangi model en üst teknik özelliklere sahip? Bir de bu aparatların yeni modelleri çıktı mı? Bir de son olarak bu aparatlar Sony Xperia XZ ile uyumlu mu? Gerçi uyumlu olması gerekip gerekmediğini bilmiyorum. Zira Google Görsellerde bu aparatları ararken, bir görselde bu aparatlardan birini iPhone'a monte edilmiş şekilde gördüm.
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evinebrar 5 yıl
gercekten cok iyi. denemek lazımmm
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DH Misafiri 5 yıl
cagataykoroglu
berkaytunali Videoyu izlerken kalite anlaşılmıyodu ama alttaki tam boyutlu resimler kelimenin tam anlamıyla müthiş sanki bi dslr makine ile çekilmiş sharpness harika eminimki bu şekilde hiç bi telefon lensi çekemez.
Fotoğraf kalitesi düşük ışıkta ve fotoğrafların ta boyutuyla anlaşılır. Önce biraz fotoğraf sitesi gez sonra sanki dslr! gibi çocukça yorumlar yap.

saçmalamayı ne zaman kesicen diye bekliyorum ? ürünlere .ok atmaktan başka birşey yaptığın yok incelemeyi izlemedin heralde.Bu çırpınışın neden onu anlayamadım.Hala gelmiş nokia diyon wx 150 ve rx 100 mk2 bunu bir araştır saçmalamaktan vazgeç artık iyice kendini küçük duruma düşürüyon.Samsung'da benzerini yapmak için çalışmalara başlamış Sony'nin bu ürünlerine gelen büyük ön talep üzerine.
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Tivale's 5 yıl
Sony yapmasına yapmışta fiyat çok pahalı
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selmand 5 yıl
resimler tam olarak net değil noise oranı fazla gibi geldi bana. sonyden daha başarılısını beklerdim. umarım zamanla daha iyi olurlar. fiyat bu bağlamda bana yüksek geldi.
yinede gelecek vaadediyor.
tebrikler sony...
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Krone 5 yıl
Süper düşünce
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atroce 5 yıl
video örneği güzel fakat sabit bir şekilde çekilmiş yani kamera sabitlenmiş sanırım, hareketli elde çekilen videolarıda görmek lazım
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waspsich 5 yıl
Xperia Z Ultranın nispeten kötü ve flaşsız kamerası olmasının nedeni gibi duruyolar :)
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multiTYRT 5 yıl
Çok güzel bir cihaz, alınır


Ayrıca Erdi abi sıhhatler olsun
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