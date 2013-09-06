Sony'nin akıllı telefon lenslerini inceledik "Telefonunuzu, kameraya dönüştürün"

Genel Yayın Yönetmeni
|500$ verdikten sonra rx100 m3 alırım
|XZ kamerasından daha iyi mi ki hocam. QX30 modeli de görünüyor hocam sitede. QX100 teknik olarak önde görünüyor. QX30 TR de satan yer yok gibi.
|Arkadaşlar konu hakkında hiçbir bilgim yok da beni aydınlatır mısınız? QX10 ve QX100 modelleri arasından hangi model en üst teknik özelliklere sahip? Bir de bu aparatların yeni modelleri çıktı mı? Bir de son olarak bu aparatlar Sony Xperia XZ ile uyumlu mu? Gerçi uyumlu olması gerekip gerekmediğini bilmiyorum. Zira Google Görsellerde bu aparatları ararken, bir görselde bu aparatlardan birini iPhone'a monte edilmiş şekilde gördüm.
|gercekten cok iyi. denemek lazımmm
cagataykoroglu
saçmalamayı ne zaman kesicen diye bekliyorum ? ürünlere .ok atmaktan başka birşey yaptığın yok incelemeyi izlemedin heralde.Bu çırpınışın neden onu anlayamadım.Hala gelmiş nokia diyon wx 150 ve rx 100 mk2 bunu bir araştır saçmalamaktan vazgeç artık iyice kendini küçük duruma düşürüyon.Samsung'da benzerini yapmak için çalışmalara başlamış Sony'nin bu ürünlerine gelen büyük ön talep üzerine.
|Sony yapmasına yapmışta fiyat çok pahalı
|resimler tam olarak net değil noise oranı fazla gibi geldi bana. sonyden daha başarılısını beklerdim. umarım zamanla daha iyi olurlar. fiyat bu bağlamda bana yüksek geldi.
yinede gelecek vaadediyor.
tebrikler sony...
|Süper düşünce
|video örneği güzel fakat sabit bir şekilde çekilmiş yani kamera sabitlenmiş sanırım, hareketli elde çekilen videolarıda görmek lazım
|Xperia Z Ultranın nispeten kötü ve flaşsız kamerası olmasının nedeni gibi duruyolar :)
| Çok güzel bir cihaz, alınır
Ayrıca Erdi abi sıhhatler olsun
Videonun hemen altına QX10 ve QX100 ile çekilmiş fotoğraf örnekleri eklendi.
Sevgiler,
Mesut Çevik