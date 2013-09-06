Sony'nin akıllı telefon lenslerini inceledik "Telefonunuzu, kameraya dönüştürün"

Sony'nin akıllı G-Lensleri QX10 ve QX100'ü sizler için denedik. Akıllı telefonunuzu kompakt fotoğraf makinesine dönüştüren bu akıllı lensler ile taşınabilirlik ve yüksek fotoğraf kalitesi bir arada sunuluyor.

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