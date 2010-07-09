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Spire USB 3.0 destekli harici disk kutusu hazırladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Spire USB 3.0 destekli harici disk kutusu hazırladı
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İşlemci soğutucuları ve güç kaynaklarıyla tanınan Spire, USB 3.0 destekli harici sabit disk kutusunu kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 2.5-inç boyutundaki sabit disk ve SSD sürücülerle kullanılabilen SP175SU3-BK kod adlı HandyBook disk kutusu, aletsiz kuruluma olanak tanıyor. Tak ve Kullan formunda olan ve hot swap desteği sunan 150 x 55 x 110 mm boyutlarındaki Alüminyum disk kutusu, USB 3.0 teknolojisi ile USB 2.0 destekli benzer çözümlere kıyasla 10 kata kadar daha yüksek dosya transfer hızı sunabiliyor.

Spire, USB 3.0 destekli HandyBook disk kutusunu, Ağustos ayı içerisinde 25$ seviyesindeki yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunacak.

Spire USB 3.0 destekli harici disk kutusu hazırladı
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Spire USB 3.0 destekli harici disk kutusu hazırladı
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Batuist 9 yıl
USB3 bu tür disk kutularını çok daha önemli bir pozisyona taşıyacak.. özellikle artan hızları sayesinde dahili diskler kadar performans vermeleri vede kolayca taşınabilmeleri sayesinde insanlar daha çok tercih edeceklerdir..
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hrnayn 9 yıl
o kadar usb3 disk kutusu duyuruluyor hala TÜRKİYEde satışı yok
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vidoko 9 yıl
bence fiyatı uygun türkiyede 50 doları bulur heralde
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