Spire USB 3.0 destekli harici disk kutusu hazırladı

İşlemci soğutucuları ve güç kaynaklarıyla tanınan Spire, USB 3.0 destekli harici sabit disk kutusunu kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 2.5-inç boyutundaki sabit disk ve SSD sürücülerle kullanılabilen SP175SU3-BK kod adlı HandyBook disk kutusu, aletsiz kuruluma olanak tanıyor. Tak ve Kullan formunda olan ve hot swap desteği sunan 150 x 55 x 110 mm boyutlarındaki Alüminyum disk kutusu, USB 3.0 teknolojisi ile USB 2.0 destekli benzer çözümlere kıyasla 10 kata kadar daha yüksek dosya transfer hızı sunabiliyor.

Spire, USB 3.0 destekli HandyBook disk kutusunu, Ağustos ayı içerisinde 25$ seviyesindeki yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunacak.