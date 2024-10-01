Western Digital ve Sandisk ayrılıyor: İki ayrı şirket olacak

Şirketin tüm sabit disk ürünlerinin yanında, SanDisk Professional adını alan G-Technology'nin harici HDD'leri de da wd.com'da yer alacak. Öte yandan sandisk.com, her türlü NAND flaş tabanlı ürünün (WD markalı flaş ürünleri dahil) merkezi olacak.
İki bağımsız şirket olarak faaliyet gösterecekler
Western Digital, ürün hatlarını bölmenin yanı sıra desteği de bölecek. Western Digital tüm HDD'leri desteklemeye devam ederken, SanDisk de tüm NAND tabanlı ürünleri desteklemeye devam edecek.
Western Digital'ın resmi bölünmesinin 2024'ün ikinci yarısında tamamlanması planlanıyordu, bu nedenle muhtemelen önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleşecek. Tamamlandığında, her iki şirket de kendi sermaye yapılarına sahip halka açık kuruluşlar olarak faaliyet gösterecek.
Mevcut CEO David Goeckeler, muhtemelen SanDisk olarak adlandırılacak olan yeni NAND odaklı şirkete liderlik edecek. Şu anda küresel operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı olan Irving Tan, Western Digital markası altında faaliyet göstermeye devam edecek olan bağımsız sabit disk şirketinin CEO'su olacak.
Şirketin bölünme kararı, çeşitli ürün hatlarını yönetmedeki zorluklardan ve oldukça rekabetçi olan pazarda geride kalan büyüme rakamlarından kaynaklanıyor. Western Digital, SanDisk ve HGST'yi satın aldıktan sonra dikey olarak entegre bir depolama şirketi haline gelmişti ancak özellikle sabit disklere olan talebin azalması ve değişken NAND pazarı nedeniyle gelirlerini arttırmakta zorlandı. Bu bölünme ile odağı belli olan, daha çevik ve rekabetçi şirketler hedefleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.