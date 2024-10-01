Western Digital ve Sandisk ayrılıyor: İki ayrı şirket olacak

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Geçtiğimiz sene Western Digital (WD), hard disk ve NAND bellek işini ikiye ayırma planlarını duyurmuştu. Bu planı hayata geçirmeye başlayan şirket, iki bölümün web sitelerini sessizce ayırdı. Artık, sabit disk almak isteyen kullanıcıların wd.com'u, ssd ve flaş bellek almak isteyen kullanıcıların ise sandisk.com'u ziyaret etmesi gerekiyor.

Şirketin tüm sabit disk ürünlerinin yanında, SanDisk Professional adını alan G-Technology'nin harici HDD'leri de da wd.com'da yer alacak. Öte yandan sandisk.com, her türlü NAND flaş tabanlı ürünün (WD markalı flaş ürünleri dahil) merkezi olacak.

İki bağımsız şirket olarak faaliyet gösterecekler

Western Digital, ürün hatlarını bölmenin yanı sıra desteği de bölecek. Western Digital tüm HDD'leri desteklemeye devam ederken, SanDisk de tüm NAND tabanlı ürünleri desteklemeye devam edecek.

Western Digital'ın resmi bölünmesinin 2024'ün ikinci yarısında tamamlanması planlanıyordu, bu nedenle muhtemelen önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleşecek. Tamamlandığında, her iki şirket de kendi sermaye yapılarına sahip halka açık kuruluşlar olarak faaliyet gösterecek.

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Mevcut CEO David Goeckeler, muhtemelen SanDisk olarak adlandırılacak olan yeni NAND odaklı şirkete liderlik edecek. Şu anda küresel operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı olan Irving Tan, Western Digital markası altında faaliyet göstermeye devam edecek olan bağımsız sabit disk şirketinin CEO'su olacak.

Şirketin bölünme kararı, çeşitli ürün hatlarını yönetmedeki zorluklardan ve oldukça rekabetçi olan pazarda geride kalan büyüme rakamlarından kaynaklanıyor. Western Digital, SanDisk ve HGST'yi satın aldıktan sonra dikey olarak entegre bir depolama şirketi haline gelmişti ancak özellikle sabit disklere olan talebin azalması ve değişken NAND pazarı nedeniyle gelirlerini arttırmakta zorlandı. Bu bölünme ile odağı belli olan, daha çevik ve rekabetçi şirketler hedefleniyor.

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Western Digital ve Sandisk ayrılıyor: İki ayrı şirket olacak