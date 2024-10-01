Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Western Digital ve Sandisk ayrılıyor: İki ayrı şirket olacak

    Geçtiğimiz sene Western Digital (WD), hard disk ve NAND bellek işini ikiye ayırma planlarını duyurmuştu. Bu planı hayata geçirmeye başlayan şirket, iki bölümün web sitelerini sessizce ayırdı.
    Western Digital ve Sandisk ayrılıyor: İki ayrı şirket olacak
    Geçtiğimiz sene Western Digital (WD), hard disk ve NAND bellek işini ikiye ayırma planlarını duyurmuştu. Bu planı hayata geçirmeye başlayan şirket, iki bölümün web sitelerini sessizce ayırdı. Artık, sabit disk almak isteyen kullanıcıların wd.com'u, ssd ve flaş bellek almak isteyen kullanıcıların ise sandisk.com'u ziyaret etmesi gerekiyor.

    Şirketin tüm sabit disk ürünlerinin yanında, SanDisk Professional adını alan G-Technology'nin harici HDD'leri de da wd.com'da yer alacak. Öte yandan sandisk.com, her türlü NAND flaş tabanlı ürünün (WD markalı flaş ürünleri dahil) merkezi olacak.

    İki bağımsız şirket olarak faaliyet gösterecekler

    Western Digital, ürün hatlarını bölmenin yanı sıra desteği de bölecek. Western Digital tüm HDD'leri desteklemeye devam ederken, SanDisk de tüm NAND tabanlı ürünleri desteklemeye devam edecek.

    Western Digital'ın resmi bölünmesinin 2024'ün ikinci yarısında tamamlanması planlanıyordu, bu nedenle muhtemelen önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleşecek. Tamamlandığında, her iki şirket de kendi sermaye yapılarına sahip halka açık kuruluşlar olarak faaliyet gösterecek.

    Mevcut CEO David Goeckeler, muhtemelen SanDisk olarak adlandırılacak olan yeni NAND odaklı şirkete liderlik edecek. Şu anda küresel operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı olan Irving Tan, Western Digital markası altında faaliyet göstermeye devam edecek olan bağımsız sabit disk şirketinin CEO'su olacak.

    Şirketin bölünme kararı, çeşitli ürün hatlarını yönetmedeki zorluklardan ve oldukça rekabetçi olan pazarda geride kalan büyüme rakamlarından kaynaklanıyor. Western Digital, SanDisk ve HGST'yi satın aldıktan sonra dikey olarak entegre bir depolama şirketi haline gelmişti ancak özellikle sabit disklere olan talebin azalması ve değişken NAND pazarı nedeniyle gelirlerini arttırmakta zorlandı. Bu bölünme ile odağı belli olan, daha çevik ve rekabetçi şirketler hedefleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 6 gün önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    antidepresan bırakma tablosu a plague tale innocence türkçe yama lidokain sprey reçetesiz alınır mı hat sahibi olmadan hattı üzerine alma ggdrop promosyon kodu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Omix X3
    Omix X3
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız