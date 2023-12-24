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    Toshiba yöneticisi: "Hard diskler yok olmayacak, SSD'lerden 7 kat ucuzlar"

    Toshiba yöneticisi Rainer Kaese, yerini SSD'lere bırakan ve artık daha çok veri merkezlerinde tercih edilen edilen hard disklerin ölmeyeceğini ve bir süre daha aramızda olacağını düşünüyor.
    Toshiba yöneticisi: 'Hard disk yok olmayacak, SSD'den 7 kat ucuz' Tam Boyutta Gör
    Hard diskler giderek hayatımızdan çıkarak yerini SSD'lere bıraktı. Artık daha çok veri merkezlerinde tercih edilen edilen HDD'lerin geleceğini sorgulayanlar var. Ancak Toshiba HDD İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Rainer Kaese, sabit disklerin bir süre daha aramızda olacağını düşünüyor.

    Toshiba yöneticisi, uzun vadede sabit sürücülerin SSD'lerden çok daha ucuz olmaya devam edeceğini ve veri merkezi mühendislerinin daha sıkı güç gereksinimlerini karşılamak için gelecekte daha verimli sürücüler geliştireceklerini açıklayan uzun bir açıklama yaptı.

    "Maliyet en büyük avantajı"

    İşte Rainer Kaese'in açıklamalarından bazı parçalar: "HDD'ler, flash depolamaya karşı kapasite başına maliyet açısından yedi kat civarında bir avantaja sahip. Bu avantaj, HDD'nin cankurtaran halatı olmaya devam ediyor. HDD'ler, flash depolamayla karşılaştırılabilir maliyetlere yaklaşmadan 40 hatta 50 terabayta ulaşabilir. HDD'ler 100 terabayt kapasiteye ulaşsa bile, veri odaklı toplumumuz bunu çok kısa sürede dolduracaktır."

    "Hava dolu sürücülerin dönmesi için yaklaşık 10 watt gerekirken, helyum dolu sürücülerin dönmesi için 7-8 watt gerekir. Veri merkezi mühendisleri HDD'yi, boşta veya düşük güç modları aracılığıyla, gücü daha optimize edilmiş bir şekilde nasıl kullanacaklarını araştırıyorlar".

    "Bulut için veri merkezlerine hard disk dağıtımının ilk dalgası altı veya yedi yıl önce gerçekleşti. Bu bileşenler artık yaşam döngülerinin sonuna geliyor ve hizmet dışı bırakılıyor. HDD'ler alüminyum ve bakırdan oluşuyor, bu nedenle PCB'ler, çipler ve plastikler gibi diğer bileşenlere göre geri dönüşümleri daha kolay. Sonuç olarak, HDD'lerin geri dönüşüm ve yeniden kullanım gibi hizmetlere dayalı döngüsel ekonominin ayrılmaz bir parçası olmasını bekliyoruz."

    Rainer Kaese'in İfadeleri, sabit disklerin 2028 gibi ortadan kalkacağını öngören Pure Storage'dan Shawn Rosemarin'in yaptığı öngörülerle çelişiyor. Rosemarin'in varsayımları özellikle güç tüketimine dayanıyor; artan elektrik maliyetleri yaklaşan yok oluşun en önemli nedeni olacak.

    Her iki tahminin de haklılığı var ancak Rainer Kaese'nin gigabayt başına maliyetle ilgili açıklaması biraz yanıltıcı. Günümüzde SSD'lerin çoğunun maliyeti, Kaese'nin dediği gibi 7 kat pahalı değil. SSD fiyatları şu anda sabit disklerden gigabayt başına göre yaklaşık 3 ila 4 kat daha yüksek. Bazı kurumsal sınıf SSD'lerin sabit diskli muadillerine göre 7 kat daha pahalı olması mümkün ancak bu durum geneli yansıtmıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 3 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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