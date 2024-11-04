Sabit sürücü Windows'ta görünmüyor veya algılanmıyor mu?

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Yeni veya eski sabit sürücünüz, dahili veya harici mi ve Dosya Gezgini veya Disk Yönetimi'nde görünmüyor mu?

Bu rehber, bilgisayarınızın neden sabit sürücünüzü algılayamadığı konusunda kapsamlı bilgiler sağlıyor. Ayrıca, tanınmayan bir sabit sürücüden önemli verilerin nasıl alınacağı konusunda değerli rehberlik sağlayarak bilgisayarınızın sabit sürücünüzü yeniden tanımasını sağlayacak etkili çözümler sunuyor.

Sabit diskim Windows'ta neden görünmüyor?

Not: Sabit sürücünüz fiziksel olarak hasar görmüş veya kırılmışsa, onarım için yerel bir onarım merkezine veya üreticisine gönderin. Aşağıda gösterilen düzeltmeler yalnızca sürücünüzün bilgisayarlarda görünmesini engelleyen mantıksal hataları düzeltmeye yarar.

Sabit sürücünüz algılanmıyorsa veya Disk Yönetimi'nde görünmüyorsa aşağıdaki belirtilerden birine sahip olabilir. Aşağıda gösterildiği gibi bir bağlantı sorunu, sürücü sorunu, hatalı BIOS ayarları veya başka bir sorun olabilir:

Diskin Gösterilmemesinin Belirtileri Sabit Sürücünün Gösterilmemesinin Nedenleri Sabit sürücü ekranı Dosya Gezgini'nde görünmüyor

Sabit sürücü, yeni sürücü de dahil olmak üzere Disk Bilinmiyor, Başlatılmamış olarak görünüyor

Sabit sürücü, Disk Yönetimi'nde RAW olarak görüntüleniyor

Sabit sürücünün sürücü harfi yok Sabit sürücüde sarı bir ünlem işareti var Sorunlu bağlantı

Dosya sistemi desteklenmiyor veya bozuk

Sürücü harfi çakışması

Sabit sürücü sürücüsü güncel değil

Sabit sürücü ayrılmamış veya başlatılmamış

Sabit sürücü hasar görmüş

Emin olun, tüm bu sorunlar çözülebilir. Dahili veya harici sabit sürücünüzün Windows'ta bir kez daha görünmesini sağlamak için önümüzdeki bölümlerde açıklanan çözümleri uygulamanız yeterlidir.

Bölüm 1: Windows 10'da görünmeyen HDD nasıl onarılır

Bu kılavuz hem dahili hem de harici sabit sürücüler için geçerlidir ve sürücünüzün Windows 10/8/7'de algılanmaması veya tanınmaması sorununu çözmenize yardımcı olacaktır.

Denemeniz için altı potansiyel çözümü özenle derledik. Sabit sürücünüzün mevcut durumuna göre uygun bir yöntem seçin ve sürücünüzü tekrar çalışır duruma getirmek için buradaki adımları izleyin:

Çözüm 1 . Disk bağlantısını değiştirin

. Disk bağlantısını değiştirin Çözüm 2 . Sabit diski NTFS olarak yeniden biçimlendirin

. Sabit diski NTFS olarak yeniden biçimlendirin Çözüm 3 . Verileri kurtarın ve yeni bir bölüm oluşturun

. Verileri kurtarın ve yeni bir bölüm oluşturun Çözüm 4. Sabit sürücü harfini değiştirin

Sabit sürücü harfini değiştirin Çözüm 5. Sabit disk disk sürücüsünü güncelleyin

Sabit disk disk sürücüsünü güncelleyin Çözüm 6. BIOS'ta diski başlatın, birim oluşturun ve diski etkinleştirin

Kullanılmış bir sabit sürücü için 1'den 5'e kadar düzeltmeler önerilir. Yeni sabit sürücünüz tanınmıyorsa çözüm 3 ve çözüm 6'yı deneyin.

Sabit sürücünüzün tanınmaması sorununu çözmeye başlayalım:

Çözüm 1. Disk Bağlantısını Değiştirin - Dosya Gezgini'nde Sabit Sürücünün Görünmemesini Düzeltme

Bu çözüm, dahili veya yeni sabit sürücünüz Dosya Gezgini veya Disk Yönetimi'nde algılanmazsa geçerlidir.

Bağlantı sorunları genellikle hatalı kablolardan veya gevşek bağlantılardan kaynaklanır. Sabit sürücü bağlantı sorununuzu nasıl çözebileceğiniz ve bilgisayarınızda algılanabilir hale getirebileceğiniz aşağıda açıklanmıştır. Bu aynı zamanda sabit sürücünüzde görünmeyen dosyalarla ilgili sorunları da çözebilir.

Adım 1: Kabloları inceleyin. Güç kablosu veya SATA kablosu hasarlıysa yenisiyle değiştirin.

Kabloları inceleyin. Güç kablosu veya SATA kablosu hasarlıysa yenisiyle değiştirin. Adım 2: SATA ve güç kablolarını kullanarak sabit sürücünüzü çıkarın ve güvenli bir şekilde takın.

SATA ve güç kablolarını kullanarak sabit sürücünüzü çıkarın ve güvenli bir şekilde takın. Adım 3: Sabit sürücünün algılanıp algılanmadığını görmek için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Çözüm 2. Sabit Sürücüyü NTFS'ye Biçimlendir - RAW veya Bozuk Dosya Sistemiyle Algılanmayan Sabit Diski Düzeltme

Bu çözüm, desteklenmeyen, RAW veya hasarlı dosya sistemi nedeniyle algılanmayan sabit sürücü için geçerlidir.

Sabit sürücünüz Disk Yönetimi'nde RAW veya "*Diğerleri" olarak görüntüleniyorsa, bu, sabit sürücünüzde bir dosya sistemi hatası anlamına gelir.

Bu gibi durumlarda en iyi çözüm, sürücüyü desteklenen bir dosya sistemine yeniden biçimlendirmektir. Bunu nasıl yapabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

1. Adım: Windows 10/8'de Windows + X tuşlarına basın ve "Disk Yönetimi"ni seçin. Windows 7 için Başlat simgesine sağ tıklayın ve "Ara"yı seçin. "Disk yönetimi" yazın ve tıklayın.

Windows 10/8'de Windows + X tuşlarına basın ve "Disk Yönetimi"ni seçin. 2. Adım: Sabit sürücünüzü bulun ve sağ tıklayın, ardından "Biçimlendir"i seçin.

Sabit sürücünüzü bulun ve sağ tıklayın, ardından "Biçimlendir"i seçin. 3. Adım: Dosya sistemini NTFS olarak ayarlayın, "Hızlı formatlama gerçekleştir" seçeneğini işaretleyin ve sürücüyü formatlamaya başlamak için "Tamam"a tıklayın.

Çözüm 3. Verileri Geri Yükleme ve Yeni Bölüm Oluşturma - Ayrılmamış Sabit Sürücüyü Göstermemeyi Düzeltme

Bu çözüm, sabit sürücünün algılanmadığı ancak ayrılmamış veya bilinmiyor olarak göründüğü ya da yeni bir sabit sürücünün Disk Yönetimi'nde başlatılmamış olarak göründüğü durumlar için geçerlidir.

Daha önce kullanılmış bir sabit disk aniden ayrılmamışsa, bunun nedeni yanlışlıkla silinme, bir virüs saldırısı veya diskinizde bölüm kaybına yol açan diğer tanımlanamayan nedenlerden kaynaklanabilir.

Bu tür senaryolarda ilk adımınız, ayrılmamış alandan tüm verileri kurtarmak olmalıdır. Bunu takiben, sabit sürücüyü tekrar algılanabilir hale getirmek için diskte yeni birim(ler) oluşturabilirsiniz.

1. Ayrılmamış Sabit Diskteki Verileri Kurtarma

EaseUS Veri Kurtarma Sihirbazı gibi profesyonel sabit disk kurtarma yazılımını kullanın. Kayıp bir bölümü tamamen tarayabilir ve dosyalarınızı ayrılmamış sabit sürücü alanından alabilir.

Yazılım, diskinizdeki ayrılmamış alanı kayıp bölüm olarak tanımlayacak ve sürücüdeki tüm verileri kurtarmak üzere bir tarama için doğrudan bu alanı seçmenize olanak tanıyacaktır:

1. Adım. Verilerinizin kaybolduğu sürücüyü seçin ve "Kayıp Verileri Ara"ya tıklayın

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2. Adım. Tarama tamamlandığında, kayıp dosyalarınızı bulmak için "Filtre" veya "Ara" seçeneklerini kullanın.

3. Adım. Kurtarmak istediğiniz tüm dosyaları seçin ve "Kurtar"a tıklayın. Daha sonra bu dosyaları kaydetmek için farklı bir güvenli konum seçin.

2. Sabit Sürücüyü Algılanabilir Hale Getirmek için Yeni Bir Bölüm Oluşturun

Tüm önemli dosyalarınızı kurtardıktan sonra yeni bir bölüm oluşturmaya devam edebilirsiniz. Bu, sabit diskinizin bilgisayarınızda yeniden algılanabilir ve kullanılabilir olmasını sağlayacaktır.

1. Adım. "Bu Bilgisayar"a sağ tıklayın, "Yönet"i seçin ve ardından "Disk Yönetimi"ne tıklayın.

"Bu Bilgisayar"a sağ tıklayın, "Yönet"i seçin ve ardından "Disk Yönetimi"ne tıklayın. 2. Adım. Sabit sürücünüzdeki ayrılmamış alana sağ tıklayın ve "Yeni Basit Birim..." seçeneğini seçin.

Sabit sürücünüzdeki ayrılmamış alana sağ tıklayın ve "Yeni Basit Birim..." seçeneğini seçin. 3. Adım. Yeni Basit Birim Sihirbazı'nda devam etmek için "İleri"yi seçin.

Yeni Basit Birim Sihirbazı'nda devam etmek için "İleri"yi seçin. 4. Adım. Birim boyutunu ayarlayın, birime bir sürücü harfi atayın, dosya sistemi olarak NTFS'yi ayarlayın ve ardından "İleri"ye tıklayın.

5. Adım. Disk Yönetimi, sabit sürücünüzde yeni bir birimin oluşturulduğunu gösterdiğinde "Son"a tıklayın.

Çözüm 4. Sabit Sürücü Harfini Değiştirin - Sürücü Harfi Çakışmasıyla Diskin Gösterilmemesini Düzeltme

Bu çözüm, çakışan sürücü harfinin veya sabit sürücünün sürücü harfinin olmamasının neden olduğu Dosya Gezgini'nde görünmeyen sabit sürücüyü düzeltmeye yarıyor.

Sabit sürücünüzün sürücü harfi bilgisayardaki başka bir sürücü harfiyle çakıştığında, sabit sürücü Disk Yönetimi'nde Yeni Birim olarak görünecektir. Sonuç olarak Dosya Gezgini'nde görünmez.

Bu nedenle, sabit sürücünüzün görünmesini sağlamanın en iyi yolu, sürücü harfini değiştirmektir. İşte bunu yapmanın adımları:

1. Adım. Disk Yönetimi'nde, Yeni Birim olarak işaretlenen veya bölümün sürücü harfi olmayan sabit sürücüyü sağ tıklayın.

Disk Yönetimi'nde, Yeni Birim olarak işaretlenen veya bölümün sürücü harfi olmayan sabit sürücüyü sağ tıklayın. 2. Adım. "Sürücü Harfini ve Yolu Değiştir"i seçin. Yeni pencerede "Değiştir"i tıklayın.

"Sürücü Harfini ve Yolu Değiştir"i seçin. Yeni pencerede "Değiştir"i tıklayın. 3. Adım. Harici veya dahili sabit sürücünüze yeni bir sürücü harfi atayın ve "Tamam"a tıklayın.

Çözüm 5. Disk Sürücülerini Güncelleyin - Eski Disk Sürücüsü Nedeniyle Sabit Sürücünün Görünmemesini Düzeltme

Bu çözüm,dosya Gezgini'nde görünmeyen sabit sürücüyü düzeltme ve sabit diskin Disk Yönetimi'nde sarı bir ünlem işareti bulunma sorunlarını gideriyor.

Sabit sürücünüzde Disk Yönetimi bölümünde Disk Sürücüsü bölümünün altında sarı bir ünlem işareti varsa bu, sürücü sürücüsünün güncel olmadığı anlamına gelir. Sonuç olarak, sabit sürücü Windows Dosya Gezgini'nde veya Disk Yönetimi'nde görünmeyecektir.

Tek çözüm aygıt sürücüsünü güncellemektir ve bunu yapmanız için izlenecek adımlar şunlardır:

1. Adım. "Bu Bilgisayar"a sağ tıklayın ve "Yönet"i seçin.

2. Adım. "Aygıt Yöneticisi"ne tıklayın ve ardından "Disk sürücüleri"ni genişletin.

3. Adım. Sorunlu harici veya dahili sürücüyü bulup sağ tıklayın ve "Sürücüyü güncelle"yi seçin.

4. Adım. "Çevrimiçi sürücü yazılımını otomatik olarak ara" seçeneğini tıklayın.

Çözüm 6. BIOS'ta Diski Başlatma, Birim Oluşturma ve Etkinleştirme - Yeni Sabit Sürücünün Görünmemesini Düzeltme

Çoğu zaman, sabit sürücünüz yepyeni bir diskse, önce onu başlatmanız gerekir. Daha sonra üzerinde yeni bir bölüm oluşturun ve BIOS'ta etkinleştirin. Bunu yaparak, yeni sabit sürücünüzün Windows 10/8/7'de görünmesini sağlayacaksınız.

1. Diski Başlatın ve Yeni Sabit Sürücüde Birim Oluşturun

1. Adım. "Bu Bilgisayar"a (Windows 10'da) sağ tıklayın ve "Yönet"i seçin.

"Bu Bilgisayar"a (Windows 10'da) sağ tıklayın ve "Yönet"i seçin. 2. Adım. "Disk Yönetimi"ne gidin, yeni sabit diskinize sağ tıklayın ve "Diski Başlat"ı seçin.

"Disk Yönetimi"ne gidin, yeni sabit diskinize sağ tıklayın ve "Diski Başlat"ı seçin. 3. Adım. Diski seçin, bölümleme stili olarak MBR veya GPT'yi seçin ve başlamak için "Tamam"a tıklayın.

4. Adım. Yeni sabit sürücünüzdeki ayrılmamış alana sağ tıklayın ve "Yeni Basit Birim..." seçeneğini seçin.

Yeni sabit sürücünüzdeki ayrılmamış alana sağ tıklayın ve "Yeni Basit Birim..." seçeneğini seçin. 5. Adım. Yeni sabit sürücü için birim boyutunu, sürücü harfini ve dosya sistemini NTFS olarak ayarlayın.

Yeni sabit sürücü için birim boyutunu, sürücü harfini ve dosya sistemini NTFS olarak ayarlayın. 6. Adım. İşlem tamamlandığında "Son"a tıklayın.

2. BIOS'ta Sabit Sürücüyü Etkinleştir

Sabit sürücü BIOS'ta devre dışı bırakılırsa işletim sistemi onu algılayamaz ve bu da Windows'ta görünmemesine neden olur. Bu nedenle, sabit sürücünüzün BIOS'ta devre dışı olup olmadığını kontrol etmek gereklidir.

1. Adım. Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve BIOS'a girene kadar F2 veya Del tuşuna basın.

Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve BIOS'a girene kadar F2 veya Del tuşuna basın. 2. Adım. "Entegre Çevre Birimleri"ni seçmek için klavyenizdeki ok tuşlarını kullanın ve "Enter" tuşuna basın.

3. Adım. "USB Denetleyicisi"ni seçmek için ok tuşlarını kullanın. Devre dışıysa seçeneği "Etkin" olarak değiştirin.

"USB Denetleyicisi"ni seçmek için ok tuşlarını kullanın.

4. Adım. BIOS'u kaydedip çıkın.

Daha sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın ve sabit sürücünüzün algılanıp algılanmadığını kontrol edin.

Bölüm 2. Harici Sabit Sürücü Gözükmeme Sorununu Düzeltme - 4 Çözüm

Bu bölüm, harici sabit sürücünün gözükmemesi veya Windows PC tarafından algılanmaması hatasını düzeltir.

Çoğunlukla, harici sabit sürücünüz Windows 10/8/7'de gözükmediğinde, öncelikle, yeni sabit sürücünüzü bilgisayarlarınıza doğru bir şekilde bağlayın.

Sonra, harici sabit sürücünüzün PC'nizde görünmesini ve normal şekilde çalışmasını sağlayacak uygun bir çözüm seçebilirsiniz:

Çözüm 1. USB Kablosunu/USB Portunu Değiştirin ve Harici Sabit Sürücüyü Tekrar Bağlayın

USB Kablosunu/USB Portunu Değiştirin ve Harici Sabit Sürücüyü Tekrar Bağlayın Çözüm 2. Harici Sabit Sürücüyü NTFS/exFAT olarak Biçimlendirin

Harici Sabit Sürücüyü NTFS/exFAT olarak Biçimlendirin Çözüm 3. Harici Sabit Sürücü Disk Sürücüsünü Yeniden Yükleyin

Harici Sabit Sürücü Disk Sürücüsünü Yeniden Yükleyin Çözüm 4. Evrensel BUS Denetleyici Sürücülerini Güncelleyin

Yani, çözümler oldukça açık şimdi. Yeni sabit sürücünüzün algılanabilir olması ve bilgisayarınızda tekrar görünmesi için doğru yöntemi takip edin.

Çözüm 1. USB Kablosunu, USB Portunu Değiştirin ve Harici Sabit Sürücüyü Tekrar Bağlayın

Harici sabit sürücü ile bilgisayar arasındaki bağlantıyı değiştirin ve harici diskin görünmesini sağlayabilirsiniz.

1. Adım. Eski olanı bozulmuşsa, yerine yeni bir USB kablo takın ve sürücüyü PC'ye bağlayın.

Eski olanı bozulmuşsa, yerine yeni bir USB kablo takın ve sürücüyü PC'ye bağlayın. 2. Adım. Harici sabit sürücü gözükmezse USB portunu değiştirin ve sürücüyü PC'ye tekrar bağlayın.

Harici sabit sürücü gözükmezse USB portunu değiştirin ve sürücüyü PC'ye tekrar bağlayın. 3. Adım. Harici sabit sürücüyü başka bir bilgisayara bağlayın.

Eğer hiçbir şey gözükmezse, harici sabit sürücünüzün PC'nizde bir algılama sorunu vardır. Sürücünün tekrar görünmesini sağlamak için aşağıdaki 3 çözümü deneyin.

Çözüm 2. Harici Sabit Sürücüyü NTFS/exFAT Olarak Biçimlendirin

Harici sabit sürücü RAW veya "*Diğer" olarak görünüyorsa, bilgisayarınızda doğru şekilde görünmeyecektir.

1. Adım. Harici sabit sürücüyü PC'ye bağlı tutun.

Harici sabit sürücüyü PC'ye bağlı tutun. 2. Adım. Disk Yönetimini açın ve RAW veya bilinmeyen dosya sistemine sahip olan harici sabit sürücüye sağ tıklayın.

Disk Yönetimini açın ve RAW veya bilinmeyen dosya sistemine sahip olan harici sabit sürücüye sağ tıklayın. 3. Adım. "Biçimlendir"i seçin ve harici sabit sürücü için "NTFS" veya "exFAT" ayarlayın.

"Biçimlendir"i seçin ve harici sabit sürücü için "NTFS" veya "exFAT" ayarlayın. 4. Adım. Biçimlendirmeyi tamamlamak için "Tamam"ı seçin.

Çözüm 3. Disk Sürücülerini Yeniden Yükleyin - Disk Yönetimi'nde Sarı Ünlem İle Gözükmeyen Harici Sabit Sürücüyü Düzeltin

Harici sabit sürücü gözükmüyor ve Disk Yönetimi'nde sarı ünlem işareti varsa bu çözümü uygulayın.

Harici sabit sürücüde eski bir sürücü olduğunda, Dosya Gezgini'nde gözükmez. Disk sürücü bölümünde sarı bir ünlem ile görünür.

Tek çözüm, cihaz sürücüsünü güncellemektir ve bunu yapmanız için aşağıdaki adımları takip edin:

1. Adım. Windows simgesine sağ tıklayın ve "Aygıt Yöneticisi"ni seçin.

Windows simgesine sağ tıklayın ve "Aygıt Yöneticisi"ni seçin. 2. Adım. "Disk sürücüleri"ni genişletin ve harici sabit sürücünüzü bulun.

"Disk sürücüleri"ni genişletin ve harici sabit sürücünüzü bulun. 3. Adım. Sorunlu harici sürücüye sağ tıklayın ve "Aygıtı kaldır"ı seçin.

Sorunlu harici sürücüye sağ tıklayın ve "Aygıtı kaldır"ı seçin. 4. Adım. Onaylamak için "Tamam"a tıklayın. Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve harici sabit sürücüyü PC'nize tekrar bağlayın.

Çözüm 4. Harici Sabit Sürücüdeki Eski BUS Denetleyici Sürücülerini Güncelleyin

Bu çözüm, harici sabit disk gözükmüyor veya Windows PC tarafından algılanmıyorsa uygulanır.

Eğer harici sabit sürücünün bir bilgisayarla çalıştığını ancak başka bir bilgisayar tarafından algılanmadığını fark ederseniz, sürücünün gözükmediği bilgisayarın USB Denetleyici sürücüsünü güncellemeyi deneyebilirsiniz.

1. Adım. "Bu Bilgisayar"ı sağ tıklayın ve "Yönet"i seçin.

"Bu Bilgisayar"ı sağ tıklayın ve "Yönet"i seçin. 2. Adım . "Aygıt Yöneticisi"ne tıklayın ve "Evrensel Seri Bus denetleyicileri"ni genişletin.

. "Aygıt Yöneticisi"ne tıklayın ve "Evrensel Seri Bus denetleyicileri"ni genişletin. 3. Adım. "USB Root Hub (USB3.0)"ı sağ tıklayın ve "Sürücüyü güncelle"yi seçin.

"USB Root Hub (USB3.0)"ı sağ tıklayın ve "Sürücüyü güncelle"yi seçin. 4. Adım. "Sürücü yazılımını otomatik olarak güncelle"yi seçin ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Bölüm 3. Dosyaları Göstermeyen Sabit Sürücüyü Düzeltme İçin Bonus İpuçları

Bazen, bir sabit sürücü dosyaları göstermeyebilir, ancak dosyalar mevcuttur. Sabit sürücüde eksik olan dosyaların hala kurtarılabilir olduğunu unutmayın. Dosyaların kaybolmasının aşağıdaki nedenlerden kaynaklanabileceğini belirtelim:

Dosyalar kötü amaçlı yazılım veya virüs tarafından gizlenmiştir

Dosyalar yanlışlıkla silinmiştir

Bilgisayar, sabit sürücünün dosya sistemini tanımıyor

Bu sorunları çözmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Adım 1. Sabit sürücüden gizlenmiş veya kaldırılmış dosyaları kurtarın.

Güvenilir EaseUS Data Recovery Wizard , tüm sabit sürücü dosyalarınızı, Fix 3 Part 1'de gösterildiği gibi yalnızca 3 adımda geri yüklemenize yardımcı olabilir.

Adım 2. Tüm virüsleri ve kötü amaçlı yazılımları kaldırmak için antivirüs veya kötü amaçlı yazılım temizleme yazılımını çalıştırın.

Adım 3. Tam kapasitesini geri yüklemek ve dosya sistemini NTFS olarak ayarlamak için sabit diski biçimlendirin.

Artık bu sürücüyü kullanabilir ve üzerine tekrar dosya kaydedebilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için, dosya göstermeyen flash sürücü hakkındaki makaleye göz atın.

Sonuç Bölümü

Bu kılavuzda, sabit sürücünüzün veya harici sabit sürücünüzün Windows PC'nizde neden görünmediğini size açıkladık. Ayrıca, kullanılan harici veya dahili sabit sürücülerin ve yeni sabit sürücülerin herhangi bir veri kaybetmeden tekrar görünür hale gelmesine yardımcı olacak çözüm ve düzeltmeler de sağladık.

Bazen, aynı sorunu bir USB sürücüsünde, SD kartta vb. yaşayabilirsiniz. Bu düzeltmeler, USB, SD kart vb. cihazlarda bu hatayı çözmek için uygulanabilir.

Sabit Sürücünün Görünmemesi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Dosya Gezgini veya Disk Yönetimi'nde yeni veya kullanılmış sabit sürücülerin görünmemesi sorunlarına ek olarak, bu konular hakkında en çok sorduğunuz soruları yanıtlamaya çalışacağız.

Herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdakiler arasında aradığınız cevap olabilir:

1. Dahili sabit sürücüm algılanmıyorsa ne yapmalıyım?

Bu sayfada belirtildiği gibi, dahili sabit sürücünün algılanmaması sorununu çözmek için takip edebileceğiniz birçok yol vardır.

Yeni bir sabit sürücü için, diski başlatın ve ardından sürücüye bölümler oluşturun.

Kullanılmış bir sabit sürücü için, bu sayfada Bölüm 1'de gösterilen bu ipuçlarını deneyin:

Sabit sürücü harfini değiştirin;

Kayıp bölüm verilerini kurtarın ve yeni bölümler oluşturun;

Sabit sürücü sürücüsünü güncelleyin;

Sabit sürücü bağlantısını kontrol edin ve BIOS'ta etkinleştirin.

2. Windows 10, yeni bir sabit sürücüyü nasıl tanır?

Bu sayfada sağlanan çözümlere benzer şekilde, yeni bir sabit sürücü Windows 10'da algılanmıyor veya tanınmıyorsa, aşağıdaki ipuçlarını takip etmelisiniz:

Yeni sabit sürücü bağlantısını kontrol edin > Yeni sabit sürücüyü başlatın ve bölüm oluşturun > Sürücü harfini güncelleyin > BIOS'ta etkinleştirin.

3. Sabit sürücüm Mac'te neden gözükmüyor?

Sabit sürücünün Windows bilgisayarlarda görünmemesi gibi, sabit sürücünüzün Mac'te neden görünmediğinin nedenleri de oldukça benzerdir.

İşte bir sabit sürücünün Mac'te neden görünmediğine dair bir liste:

Sabit sürücü bağlantı hatası

Masaüstü, Finder ayarları

USB portu sorunu

Sabit sürücü bozuk

macOS ve firmware güncel değil

Adım adım bir kılavuz için, sabit sürücünün Mac'te algılanmaması sorununu gidermek ve sürücüyü tekrar algılanabilir hale getirmek için USB flash sürücünün Mac'te gözükmemesi konusundaki kılavuzu takip edebilirsiniz.

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