SanDisk SSD yol haritasını açıkladı: 2027'de 512 TB geliyor

1 Petabayt SSD yolda
SanDisk, hâlihazırda 128 TB kapasiteli SSD modellerine sahip olduğunu duyurdu. Ancak bu modeller henüz piyasaya sunulmuş değil ve 2025'in üçüncü çeyreğinde satışa çıkmaları planlanıyor. Ardından 2026 yılı içinde 256 TB kapasiteli model piyasaya sürülecek. 2027 yılında ise 512 TB kapasiteli SSD modeli satışa çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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