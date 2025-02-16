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    SanDisk SSD yol haritasını açıkladı: 2027'de 512 TB geliyor

    SanDisk, önümüzdeki üç yıl için SSD yol haritasını açıkladı. 2025'te 128 TB, 2026'da 256 TB ve 2027'de ise 512 TB kapasiteli SSD'ler piyasaya sürülecek.        

    SanDisk SSD yol haritasını açıkladı: 2027'de 512 T Tam Boyutta Gör
    HDD'ler büyük zorluklarla 40 TB depolama kapasitesine yaklaşmaya çalışırken, SSD'ler şimdiden 128 TB seviyesine ulaşmış durumda. SanDisk, bunu gelecek yıl ikiye katlamayı ve 2027 itibarıyla 512 TB SSD sunmayı planlıyor.

    1 Petabayt SSD yolda

    SanDisk, hâlihazırda 128 TB kapasiteli SSD modellerine sahip olduğunu duyurdu. Ancak bu modeller henüz piyasaya sunulmuş değil ve 2025'in üçüncü çeyreğinde satışa çıkmaları planlanıyor. Ardından 2026 yılı içinde 256 TB kapasiteli model piyasaya sürülecek. 2027 yılında ise 512 TB kapasiteli SSD modeli satışa çıkacak.

    SanDisk SSD yol haritasını açıkladı: 2027'de 512 T Tam Boyutta Gör
    Bu çözümler, yeni nesil BiCS8 QLC NAND bellek teknolojisine dayanıyor. Tek bir yonga üzerinde 256 GB veri depolamak mümkün. Bu, şu ana kadar ulaşılmış en yüksek depolama yoğunluğu anlamına geliyor. Şirket gelecekte 1 PetaBayt (1000 TB) kapasiteye sahip bir SSD de sunmayı hedefliyor. Ancak bu ürün için henüz net bir zaman çizelgesi belirlenmiş değil.
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    TheJudgé 1 saat önce

    Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer

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    Rindaman 2 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 2 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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