Spire full tower oyuncu kasası Epoxi'yi güncelledi

Daha çok işlemci soğutucularıyla tanınan Spire, 2010 yılında pazara sunduğu Epoxi isimli full tower oyuncu kasasını güncelledi. 13.5kg ağırlığında ve 580mm uzunluğunda olan yeni revizyon, Micro ATX ve ATX anakartlarla kullanılabiliyor. Yapısında çelik kullanılan siyah renkli kasa, beş adet 5.25-inç ve altı adet 3.5-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor.





Sürücüler ve PCI kartların kurulumu için alet gerektirmeyen kasanın giriş-çıkış panelinde dört adet USB 2.0 portuna, bir adet eSATA portuna, ses ve mikrofon konnektörün yer veriliyor. Epoxi Rev.2'de ön kısımda mavi led'li iki adet, üst kısımda mavi led'li üç adet ve arkada bir adet olmak 120mm çapında altı fana ve su soğutma sistemleri için hortum deliklerine yer veriliyor.





Spire'ın oyuncular için hazırladığı full tower formundaki yeni modeli Epoxi Rev.2, iki yıllık garanti ile 139.95$ seviyesinden sunuluyor.