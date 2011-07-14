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Spire full tower oyuncu kasası Epoxi'yi güncelledi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
23,7b
1
12
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Daha çok işlemci soğutucularıyla tanınan Spire, 2010 yılında pazara sunduğu Epoxi isimli full tower oyuncu kasasını güncelledi. 13.5kg ağırlığında ve 580mm uzunluğunda olan yeni revizyon, Micro ATX ve ATX anakartlarla kullanılabiliyor. Yapısında çelik kullanılan siyah renkli kasa, beş adet 5.25-inç ve altı adet 3.5-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor.

Sürücüler ve PCI kartların kurulumu için alet gerektirmeyen kasanın giriş-çıkış panelinde dört adet USB 2.0 portuna, bir adet eSATA portuna, ses ve mikrofon konnektörün yer veriliyor. Epoxi Rev.2'de ön kısımda mavi led'li iki adet, üst kısımda mavi led'li üç adet ve arkada bir adet olmak 120mm çapında altı fana ve su soğutma sistemleri için hortum deliklerine yer veriliyor.

Spire'ın oyuncular için hazırladığı full tower formundaki yeni modeli Epoxi Rev.2, iki yıllık garanti ile 139.95$ seviyesinden sunuluyor. 

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combofix 8 yıl
Kasa oldukça şık. Firmanın sitesinde extended atx anakartların da desteklendiği belirtilmiş.
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detroit21 8 yıl
Kasa kullanmaya gerek duymuyorum herkese tavsiye :)
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saintroyo 8 yıl
hdd yuvaları elysium da olduğu gibi işi bozuyor. yoksa alınabilecek güzel bir kasa. büyük te bayağı. yan kapağa pleksi yapıldı mı çok güzel olurdu. ama işte şu hdd yuvalarını sindirmemiz lazım.
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TeksasStyLe 8 yıl
bir yönetici android iphone yazıları yerine vatan evlatları için bir yazı bile yayınlayamıyor mu ?? bir yönetici çıkıp bir şeyler söylesin ?
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hakanr 8 yıl
fulltower'a usb 3.0 portu yakışırdı kanımca
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kımyasal 8 yıl
içine kırmızı aydınlatmalı fanlardan koyarsak elektirikli sobaya benzer harbiden.
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artenis 8 yıl
COsmos 1100 - 450 TL yalnız bu ise 140$+kdv 264 yapar hadi 300TL
yada anlatmak istediğiniz başka birşey mi ?
teknofiyat.com/...
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Captain Pilot 8 yıl
Güzel kasa.Fakat bu kasanın yerine Cooler Master Haf X'i tercih ederim.
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Castiel 8 yıl
yorumumu degıstırıyorum orta sevıye hava sogutma olarakta başarılı bır urune benzıyor :D
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dere.beyi 8 yıl
cosmos 1100 varken bunu napalımm :)
http://img.donanimhaber.com/upfiles/589217/031184C06CB8414CB65FF18A6E2B4820.jpg
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Castiel 8 yıl
full + full sıyah kasa ? barı yan kapak pleksılı olsaydı öndende bı 20 lık fan atsalardı barı bu bıldıgın odun
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