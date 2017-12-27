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Sportif akıllı saat l Huawei Watch 2 mercek altında

1 yıl
13b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı saatler hem şık hem de işlevsel olmalı. Aynı zamanda bir aksesuar oldukları için tasarım büyük önem taşıyor. Bu videomuzda Huawei'in yeni nesil akıllı saatini derinlemesine yorumluyoruz.
Huawei'in yeni nesil akıllı saat modeli Watch 2 mercek altında. Hem tasarım hem de özellikleriyle dikkat çeken saat kutusundan çıkarıyor, kurulumunu yapıyor, özelliklerini yorumlarken hem kullandığı işlemciyi anlatıyor hem de rakipleriyle kıyaslıyoruz. 

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sweper3211 1 yıl
bence 1.2 saat için küçük ekran. Samsung s3 1.39 ideal boyut.
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burki_rock 1 yıl
Valla Türkiye'de ithalatçı garantili olarak dahi 2000 TL'den aşağıya yok resmen. Hatta Erdi Bey'in twitter paylaşımının altında da belirttim.
Amazon.de de 179 Dolar, hemen hemen 650 TL civarına geliyor. Hadi vergi, kar vs. 900 TL olsun Türkiye satışı. Ciddi uçurum var. Bu politika ile daha çok Gear S3 satılır memlekette.
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haQQo 1 yıl
Erdi sana zahmet manikür yaptır ya. resmen videoyu izleyemedim
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lterlemez 1 yıl
Güzel olmuş ama biraz pahalı hala, bir telefon değil ama telefon parasına satılıyor açıkçası. Tabi ki kendi görüşüm ama öyle.
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face1tr 1 yıl
kurgu baş ağrıtıcı, sinir bozucu, hem o kadar yaklaştırıp, hem de öyle hızlı kesişler yaparsanız adamı deniz tutar.
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SONEKTRA 1 yıl
Birkaç haftadır vidola başlattığımda yaklaşık 20 saniye ileriden başlıyor. Böyle bir hata var ilgilenirseniz sevinirim.
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bytradm 1 yıl
teşekkürler.
honor waç2 de çıkacakmı :))
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drdonanım 1 yıl
uzun ve derin olmuş ellerinize sağlık :)
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Kerim5100 1 yıl
Yeni Android Wear güncellemesini aldı mı Watch 2?
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