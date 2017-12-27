Sportif akıllı saat l Huawei Watch 2 mercek altında

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Akıllı saatler hem şık hem de işlevsel olmalı. Aynı zamanda bir aksesuar oldukları için tasarım büyük önem taşıyor. Bu videomuzda Huawei'in yeni nesil akıllı saatini derinlemesine yorumluyoruz.
Huawei'in yeni nesil akıllı saat modeli Watch 2 mercek altında. Hem tasarım hem de özellikleriyle dikkat çeken saat kutusundan çıkarıyor, kurulumunu yapıyor, özelliklerini yorumlarken hem kullandığı işlemciyi anlatıyor hem de rakipleriyle kıyaslıyoruz.
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Amazon.de de 179 Dolar, hemen hemen 650 TL civarına geliyor. Hadi vergi, kar vs. 900 TL olsun Türkiye satışı. Ciddi uçurum var. Bu politika ile daha çok Gear S3 satılır memlekette.
honor waç2 de çıkacakmı :))