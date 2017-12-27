Sportif akıllı saat l Huawei Watch 2 mercek altında

Akıllı saatler hem şık hem de işlevsel olmalı. Aynı zamanda bir aksesuar oldukları için tasarım büyük önem taşıyor. Bu videomuzda Huawei'in yeni nesil akıllı saatini derinlemesine yorumluyoruz.

Huawei'in yeni nesil akıllı saat modeli Watch 2 mercek altında. Hem tasarım hem de özellikleriyle dikkat çeken saat kutusundan çıkarıyor, kurulumunu yapıyor, özelliklerini yorumlarken hem kullandığı işlemciyi anlatıyor hem de rakipleriyle kıyaslıyoruz.