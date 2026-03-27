En Mantıklı Oyun İşlemcisi Yenilendi | AMD Ryzen 7 9850X3D İnceleme

AMD Ryzen 7 9850X3D, Zen 5 mimarisinin sunduğu performansı emsallerine göre devasa L3 önbellek teknolojisiyle birleştirerek oyunlarda ciddi bir performans artışı sağlıyor. Bu işlemci özelinde yılın en mantıklı oyun işlemcisi demek abartı olmayacaktır. İşlemcinin yapısına baktığımızda 8 çekirdek ve 16 izleği bulunuyor. 4.7 GHz taban frekansını 5.6 GHz boost hızına çıkabiliyor.

Oyunlarda ve tek çekirdek performansında performansı dikkat çekiyor. Alametifarikası olan 96 MB 3D V-Cache kapasitesi sayesinde veri erişim gecikmelerini en aza indirerek özellikle işlemci kısıtı yaşanan durumlarda rakiplerine karşı performans farkı yaratabiliyor. AM5 soket yapısını koruyan ve 120W TDP değeriyle gelen 9850X3D, hem uzun süre destek sunması hem göre güç beslemesi kolay bir işlemci olmasıyla dikkat çekiyor. Yonga setinden gelen PCIe 5.0 desteğiyle yeni nesil yüksek hızlı SSD ve ekran kartları için bir yapı sunabiliyor. Bu işlemci oyun odaklı üst segment sistemlerin ideal işlemcisi olmak için göz kırpıyor.

00:00 - Giriş

00:11 - AMD Ryzen 7 9800X3D ile Özellik Karşılaştırması

01:44 - AMD Ryzen İşlemcilerde X3D Mevzusu nedir?

02:28 - AMD Ryzen 7 9850X3D İşlemci Testleri

03:50 - AMD Ryzen 7 9850X3D Oyun Performansı

08:15 - Değerlendirme ve Kapanış

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.