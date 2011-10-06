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Steve Jobs anlatıyor: "Ölüm hayatın en güzel icatlarından birisidir"

8 yıl
149,5b
1
iPhone
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple'ın kurucusu, teknoloji dünyasının bir numaralı ismi Steve Jobs uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarına yenik düştü ve malesef dün hayata gözlerini yumdu. Kanserle mücadele ettiği dönemde bile çalışmalarına devam eden, bedenen güçlü olmadığı günlerde bile şirketini yalnız bırakmayarak iPad 2 lansmanını gerçekleştiren Steve Jobs, teknoloji dünyasının en başarılı yöneticisi olmasının yanında kuşkusuz en tutkulu, işine en bağlı aynı zamanda en mütevazı ismiydi. Yakın zamanda görevini Tim Cook'a devrederken, "Bir gün görevlerimi ve beklentileri karşılamayacak duruma gelirsem bunu ilk benden öğreneceksiniz ve işte o gün geldi" diyerek aktif yöneticilik görevine son noktayı koymuştu.
Yaşam hikayesi derslere konu olan, tutku ve inancın nelere kadir olduğunu pek çok defa gözler önüne seren Steve Jobs, Stanford Üniverstesi'nin mezuniyet töreninde "üniversiteden mezun olamadım, mezuniyete en çok yaklaştığım an, işte bu andır" dediği ünlü konuşmasında nasıl evlat edinildiğinden iş hayatına kadar önemli açıklamalar yapmış, öğrencilere tavsiyeler vermişti. Aynı konuşmasında Steve Jobs, ölümü de anlatmış ve bunun hepimiz için kaçınılmaz son olduğunu, yenilerin gelmesi için eskilerin gitmesi gerektiğini söylemişti. Steve Jobs'u saygıyla anarken, o muhteşem konuşmayı bir kez daha hatırlamak istedik.
 

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algorian 8 yıl en beğenilen
- Onun sayesinde grafik ekranlarla tanıştık.
- Onun sayesinde şu an kullandığımız yazıtipleri monotype değil.
- Onun sayesinde UNIX'in aslında sadece siyah ekrandan ibaret olmayabileceğini gördük.
- Onun sayesinde dokunmatik telefonların kullanım alanı ve şekli bu denli gelişti.
- Onun sayesinde 'sezgisel arayüz' kavramı ortaya çıktı.
- Onun sayesinde 'işlev'in, 'kullanım kolaylığı' ve 'basitlik' olmadan zamanımızı ne kadar çaldığını öğrendik.
- Onun sayesinde bir çok firma, rekabet edebilmek için daha iyi ürünler çıkarmak zorunda kaldı.
Ve onun sayesinde şu an faydalandığımız ama varlığından haberdar dahi olmadığımız bir çok teknoloji ve kolaylığa sahip olduk.
Kim ne derse desin, tarih; onu ve ürünlerini 'dünyanın gidişatını değiştiren' olarak tanımlayacaktır.
- Onun sayesinde grafik ekranlarla tanıştık.- Onun sayesinde şu an kullandığımız yazıtipleri monotype değil.- Onun sayesinde UNIX'in aslında sadece siy...
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1 Yanıt Yanıtla +108
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poseidon81 8 yıl
düşünen_adam

iyi ki de ölmüş bir android fanı olarak çok sevindim
yaptığı şaçma sapan aletlerden bıktım
ayfonmuş o ne oğlum

İnsan ile cihazı birbirinden ayırabilmenizi dilerdim. ölen bir insandır ve ölen birinin arkasından bunları demek hiçbir kültürde hoş değildir.
bir başarı öyküsü yaratamıyorsunuz bari başkasınınkinden ibret alacak zekaya sahip olun.
düşünen_adamiyi ki de ölmüş bir android fanı olarak çok sevindimyaptığı şaçma sapan aletlerden bıktımayfonmuş o ne oğlum
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3 Yanıt Yanıtla +52
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Batuist 8 yıl
turkbaba17


düşünen_adam

iyi ki de ölmüş bir android fanı olarak çok sevindim
yaptığı şaçma sapan aletlerden bıktım
ayfonmuş o ne oğlum

Yazık...Ne denirki simdi bu adama.

hangi adamdan bahsediyorsun? Adam mı var ortada.. öyle herkese adam denmez.. Böyle bir ortamda öyle bir yazıyı yazan değil şimdi sonra adam olması bile zor. Sen burada herkesi aklı başında olgun insan mı zannediyorsun? O yazısına cevap yazdığın kişi kendisine cevap vermeye bile değmeyecek, burnundaki sümüğü koluna silen, daha sokakta kısa donla gezen, ailesinden daha nerede nasıl konuşulacağını dahi öğrenememiş aklı yarım bir çocuktır. Hiç aldırış etmeyin böyle dengesizlere cevap veripte kendilerini önemli sanmasınlar.. Ona bile değmezler.
turkbaba17düşünen_adamiyi ki de ölmüş bir android fanı olarak çok sevindimyaptığı şaçma sapan a...
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oprema 7 yıl
stay hungry stay foolish..
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minimalist 7 yıl
Şirket hala ayakta demek ....
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Berry1925 7 yıl
Ne steveymis arkadas. Insanlar hakikatten kukla medya nereye cekse oraya gidiyor. Eminim cogunuz tanimiyorsunuz bile. Yok sunu yapmis. Olumle ilgili sunu demis. Gercek insanlar geride kaldi. Gercek fikirler geride kaldi. Suankilerin hepsi size sunulmus seyler.
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cedayroy 7 yıl
Şu an kullandığımız ve geçmişte kullanmış olduğumuz birçok teknolojinin mucidi ve ayrıca o teknolajilere bu kadar ucuza sahip olmamızın nedenidir. ilk kişisel bilgisayar birçoklarının bildiğinin aksine Mac ' dir. İpod İphone İpad tablet bilgisayarların mucidi kısacası çoklu dokunmatik ekranların mucidi bu adam.
Saygı ile anıyorum Allah rahmet eylesin.
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Akbaba89 7 yıl
Yüzyılın dahisiydi kendisi.Gerçekten çok parlak fikirleri olan ama bana göre yanlış yerlerde kullanan ve kendini kapitalist düzene kaptıran bir kişiydi Steve Jobs.Allah rahmet eylesin,mekanı Cennet olsun.
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alper557 8 yıl

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    ]
    ][image]olum ya keşke ölme


se 30 y[/image]ıl sonra[/simage] üfff [/code]amma güzel şey çıkardı[/image]


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Mertjuan 8 yıl
Stay hungry stay foolish
elmanın artık yarısı yok
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egomelo 8 yıl
ya şu stay hungry, stay foolish ne demek ya, ne manası vardır. aç kal, aptal kal ne yani bi çözemedim bi aydınlatır mısınız
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DH Misafiri 8 yıl
kaansam
Android telefon kullanıyorum hiç apple ürünü almadım (kullandım) apple den nefret ederim fakat şu bir gerçek apple olmasa android olmazdı olsada bu kadar gelişmezdi. Apple rekabet arzusu şu an bu durumda olmamızın sebebi yoksa halen windows mobile 100,089 sürümünü kullanıyor olurduk yada symbian 8,5D.

sizde hiç mantık yok mu anlamakta zorluk çekiyorum biraz üstünde android kullanıyorum deyip steve jobsa hakaret eden bir 'hayvan' var.Sen hala applela androidi karşılaştırıyorsun.Burada bir tartışma konusu mu açılmış sence?Apple aygıtları alcak paran olmadığı için android kullanıyor olamaz mısın?Nedense bana öyle bir his veriyor apple dan nefret ediyorum diyenler.
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AxeII 8 yıl
vayy bea dünya için faydalı insanlardan biriydi kesinlikle.büyük atılımlara imza attı ne diyelim başımız sağolsun
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veto1214 8 yıl
Harbi yayianmadi Adam olmasa bilgisiyar olmayacaktı bugünkü hali ile
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antonidas 8 yıl
steve jobs'ı tesla ile kıyaslayanlar olmuş.tesla'yı wikipedi yerine doğru düzgün bir kaynaktan okusaydınız, böyle bir kıyaslama yapmazdınız.
tesla o yıllarda elektriği kablosuz olarak, istediği aletlere havadan gönderebiliyordu.iphone 4' de ise çekim sorunları var.
tesla'nın elinde çinli ordusu da yoktu.
tesla dan önce herkes doğru akım kullanıyordu,tesla herkesi alternatif akıma geçirdi.
steve jobs daki imkanlar tesla da olsaydı, tesla dünyayı yerinden oynatırdı,
tesla'nın esas amacı: bedava elektrik üretmekti,enerji sorununu ortadan kaldırmak istiyordu,yani çok ucuz malzemelerle çok fazla elektrik üreterek dünyanın enerji sorunu çözmek istiyordu.
tesla'nın: öyle marka bağımlılığı yapayım, para kazanayım,zengin olayım,rakiplere patent davası açayım gibi dertleri yoktu.
ayrıca tesla ışınlanma ve görünmezlik üzerine çalışıyordu ve gizli bir proje de bunları hatalı olsada gerçekleştirdi.
steve jobs, mp3 player yaptı,dokunmatik ekran yaptı.
1 Yanıt Yanıtla +1
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feylosoft 8 yıl antonidas
antonidas

steve jobs'ı tesla ile kıyaslayanlar olmuş.tesla'yı wikipedi yerine doğru düzgün bir kaynaktan okusaydınız, böyle bir kıyaslama yapmazdınız.
tesla o yıllarda elektriği kablosuz olarak, istediği aletlere havadan gönderebiliyordu.iphone 4' de ise çekim sorunları var.
tesla'nın elinde çinli ordusu da yoktu.
tesla dan önce herkes doğru akım kullanıyordu,tesla herkesi alternatif akıma geçirdi.
steve jobs daki imkanlar tesla da olsaydı, tesla dünyayı yerinden oynatırdı,
tesla'nın esas amacı: bedava elektrik üretmekti,enerji sorununu ortadan kaldırmak istiyordu,yani çok ucuz malzemelerle çok fazla elektrik üreterek dünyanın enerji sorunu çözmek istiyordu.
tesla'nın: öyle marka bağımlılığı yapayım, para kazanayım,zengin olayım,rakiplere patent davası açayım gibi dertleri yoktu.
ayrıca tesla ışınlanma ve görünmezlik üzerine çalışıyordu ve gizli bir proje de bunları hatalı olsada gerçekleştirdi.
steve jobs, mp3 player yaptı,dokunmatik ekran yaptı.


Okuduğunuzu anlayabilme kabiliyetiniz olduğuna eminim ama sanırım yazılarımı hiç okumamış gibi yorum yapmışsınız diğer arkadaş da ne demek istediğimi anlamamıştı baştan ama sonra ortak bir payda da buluştuk. Lütfen ne yazdığımı anlayın sonra yorum yapın kimse steve ile teslayı karşılaştırmadı.

Ayrıca steve'nin önemi dokunmatik ekran ve ipod oyuncakları yapmak değildi. Burada da yanılıyorsunuz benim gözümde önemi halka yönelik doğru düzgün ilk işletim sistemini ortaya koyması ve bunu GUI ile yapması, fare kullanması dolayısıyla windowsun onu taklit etmesi ve ilk defa doğru düzgün bilgisayar kullanmayı sağlaması, Pixar, ilk tam bilgisayarlı animasyon (toy story) renkli ekranlar falan. Büyük ihtimalle araştırmadığınız yada yaşınız tutmadığı için apple ipodden ibaret görüyorsunuz. Bu saydıklarım yüzünden steve büyük.
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