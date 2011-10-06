Steve Jobs anlatıyor: "Ölüm hayatın en güzel icatlarından birisidir"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Apple'ın kurucusu, teknoloji dünyasının bir numaralı ismi Steve Jobs uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarına yenik düştü ve malesef dün hayata gözlerini yumdu. Kanserle mücadele ettiği dönemde bile çalışmalarına devam eden, bedenen güçlü olmadığı günlerde bile şirketini yalnız bırakmayarak iPad 2 lansmanını gerçekleştiren Steve Jobs, teknoloji dünyasının en başarılı yöneticisi olmasının yanında kuşkusuz en tutkulu, işine en bağlı aynı zamanda en mütevazı ismiydi. Yakın zamanda görevini Tim Cook'a devrederken, "Bir gün görevlerimi ve beklentileri karşılamayacak duruma gelirsem bunu ilk benden öğreneceksiniz ve işte o gün geldi" diyerek aktif yöneticilik görevine son noktayı koymuştu.
Yaşam hikayesi derslere konu olan, tutku ve inancın nelere kadir olduğunu pek çok defa gözler önüne seren Steve Jobs, Stanford Üniverstesi'nin mezuniyet töreninde "üniversiteden mezun olamadım, mezuniyete en çok yaklaştığım an, işte bu andır" dediği ünlü konuşmasında nasıl evlat edinildiğinden iş hayatına kadar önemli açıklamalar yapmış, öğrencilere tavsiyeler vermişti. Aynı konuşmasında Steve Jobs, ölümü de anlatmış ve bunun hepimiz için kaçınılmaz son olduğunu, yenilerin gelmesi için eskilerin gitmesi gerektiğini söylemişti. Steve Jobs'u saygıyla anarken, o muhteşem konuşmayı bir kez daha hatırlamak istedik.
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- Onun sayesinde şu an kullandığımız yazıtipleri monotype değil.
- Onun sayesinde UNIX'in aslında sadece siyah ekrandan ibaret olmayabileceğini gördük.
- Onun sayesinde dokunmatik telefonların kullanım alanı ve şekli bu denli gelişti.
- Onun sayesinde 'sezgisel arayüz' kavramı ortaya çıktı.
- Onun sayesinde 'işlev'in, 'kullanım kolaylığı' ve 'basitlik' olmadan zamanımızı ne kadar çaldığını öğrendik.
- Onun sayesinde bir çok firma, rekabet edebilmek için daha iyi ürünler çıkarmak zorunda kaldı.
Ve onun sayesinde şu an faydalandığımız ama varlığından haberdar dahi olmadığımız bir çok teknoloji ve kolaylığa sahip olduk.
Kim ne derse desin, tarih; onu ve ürünlerini 'dünyanın gidişatını değiştiren' olarak tanımlayacaktır.
İnsan ile cihazı birbirinden ayırabilmenizi dilerdim. ölen bir insandır ve ölen birinin arkasından bunları demek hiçbir kültürde hoş değildir.
bir başarı öyküsü yaratamıyorsunuz bari başkasınınkinden ibret alacak zekaya sahip olun.
hangi adamdan bahsediyorsun? Adam mı var ortada.. öyle herkese adam denmez.. Böyle bir ortamda öyle bir yazıyı yazan değil şimdi sonra adam olması bile zor. Sen burada herkesi aklı başında olgun insan mı zannediyorsun? O yazısına cevap yazdığın kişi kendisine cevap vermeye bile değmeyecek, burnundaki sümüğü koluna silen, daha sokakta kısa donla gezen, ailesinden daha nerede nasıl konuşulacağını dahi öğrenememiş aklı yarım bir çocuktır. Hiç aldırış etmeyin böyle dengesizlere cevap veripte kendilerini önemli sanmasınlar.. Ona bile değmezler.