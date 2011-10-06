Steve Jobs anlatıyor: "Ölüm hayatın en güzel icatlarından birisidir"

Apple'ın kurucusu, teknoloji dünyasının bir numaralı ismi Steve Jobs uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarına yenik düştü ve malesef dün hayata gözlerini yumdu. Kanserle mücadele ettiği dönemde bile çalışmalarına devam eden, bedenen güçlü olmadığı günlerde bile şirketini yalnız bırakmayarak iPad 2 lansmanını gerçekleştiren Steve Jobs, teknoloji dünyasının en başarılı yöneticisi olmasının yanında kuşkusuz en tutkulu, işine en bağlı aynı zamanda en mütevazı ismiydi. Yakın zamanda görevini Tim Cook'a devrederken, "Bir gün görevlerimi ve beklentileri karşılamayacak duruma gelirsem bunu ilk benden öğreneceksiniz ve işte o gün geldi" diyerek aktif yöneticilik görevine son noktayı koymuştu.

Yaşam hikayesi derslere konu olan, tutku ve inancın nelere kadir olduğunu pek çok defa gözler önüne seren Steve Jobs, Stanford Üniverstesi'nin mezuniyet töreninde "üniversiteden mezun olamadım, mezuniyete en çok yaklaştığım an, işte bu andır" dediği ünlü konuşmasında nasıl evlat edinildiğinden iş hayatına kadar önemli açıklamalar yapmış, öğrencilere tavsiyeler vermişti. Aynı konuşmasında Steve Jobs, ölümü de anlatmış ve bunun hepimiz için kaçınılmaz son olduğunu, yenilerin gelmesi için eskilerin gitmesi gerektiğini söylemişti. Steve Jobs'u saygıyla anarken, o muhteşem konuşmayı bir kez daha hatırlamak istedik.