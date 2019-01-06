Sürekli arızalanan veya ayıplı üründe iade hakkı | Tüketici Haklı

Genel Yayın Yönetmeni
Tüketici Haklı'da konumuz alır almaz ilk 6 ayda bozulan veya gizli ayıba sahip ürünlerde iade hakkı. Ürünü aldınız ama garanti süresi boyunca 1 kereden fazla bozuldu iade edebilir misiniz?
Tüketici Haklarını anlattığımız Tüketici Haklı isimli programda Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu sefer ayıplı ve sürekli arıza çıkartan ürünlerdeki haklarımızı anlatıyor.
Bu programda cevap bulan sorular;
1. İlk 6 ayda bozulan (Ayıplı) üründe iade hakları
2. Garanti süresi boyunca 2 veya daha fazla bozulan üründe iade hakkı
3. Gizli ayıbı bulunan üründe iade hakkı
4. Servisin yasal tamir süresi ve bu süre geçilirse kavuşulan haklar
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LG V30+ aldım sırf LG'de yaşadığım müşteri memnuniyeti ve ses konusundaki yetenekleri nedeniyle.
Bu zat-ı muhterem meğerse ürüne ret veya onay verecek olan bilirkişi'nin ta kendisiymiş. Ürünü gönderdim ama sağ olsun, buradan yaşıyorsa kendisine selam ediyor ve ellerinden öpüyorum, ürüne ret vererek beni 300tl gibi bir zarar sokmuştu.
Türkiye'de hak, hukuk, kanun, tanıyan firmalar varsa onları tenzih ediyor ve saygılarımı sunuyorum. Bunların dışında hangi firma varsa, Allah o firmalardan ürün alan tüketiciye sabır versin.
Yol bisikletiyle 13.000 km yol yaptım 15 aylık bisiklete ücret iade çıktı.
ama asıl önemli olan evrakları net toplamak.
S : Telefonun bedel iadesini istiyorum.
Hasan Ç. : Telefonunuzun durumunu KVK yetkili servisten inceledik şuan parça bekliyor
S : Biliyorum parça beklendiğini ama 1 aydır telefonduz yaşıyorum ben
S : Para iade hakkımı kullanmak istiyorum
S : yoksa Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunacağım
Hasan Ç. : KVK'yı aramanız gerekmektedir . Bu konu ile ilgili durumu bildirmeniz gereklidir malesef para iadesi için dosya açımı yapamıyoruz
S : Nasıl açamıyorsunuz 20 iş günü kanunu var
Hasan Ç. : yedek parça bekliyor ise bu prosedür gereği 20 iş gününü kapsamıyor bu yüzden KVK 'ya yaptırım uygulayamıyoruz malesef
video'da ne dedi abimiz? size uygun fiyattan yedek parça temin etmek zorunda. stokta tutmuyorsa siz niye adamın hatasını bekleyesiniz ki? 20 iş günü dolar, parayı istersiniz. 20 iş günü içinde size bildirmek zorunda tamiri bitti diye. öyle çakallar da var, adamlar yapmıyorlar, 25 gün sonra arıyorsunuz noldu diye hazır telefon gelin alın diyorlar. yok öyle iş.