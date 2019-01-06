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Sürekli arızalanan veya ayıplı üründe iade hakkı | Tüketici Haklı

4 ay
9,3b
1
tüketici hakları
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Tüketici Haklı'da konumuz alır almaz ilk 6 ayda bozulan veya gizli ayıba sahip ürünlerde iade hakkı. Ürünü aldınız ama garanti süresi boyunca 1 kereden fazla bozuldu iade edebilir misiniz?
Tüketici Haklarını anlattığımız Tüketici Haklı isimli programda Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu sefer ayıplı ve sürekli arıza çıkartan ürünlerdeki haklarımızı anlatıyor.
Bu programda cevap bulan sorular;
1. İlk 6 ayda bozulan (Ayıplı) üründe iade hakları
2. Garanti süresi boyunca 2 veya daha fazla bozulan üründe iade hakkı
3. Gizli ayıbı bulunan üründe iade hakkı
4. Servisin yasal tamir süresi ve bu süre geçilirse kavuşulan haklar 

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sabe 4 ay en beğenilen
Sürekli arızalan ve ayıplı ürüne örnek: DH Forum
1 Yanıt Yanıtla +58
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sertacaygun 4 ay
Aydın Ağaoğlu çok babacan, çok kibar ve bir o kadar da makamının hakkını veren birisi. Bir abimiz olarak ellerinden öpüyorum.
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312 . 4 ay
Çok yararlı bir seri. Ülkede koca koca firmalar vatandaşı resmen yasalar çerçevesin dolandırıyorlar. Arena bilgisayar mesela ithalatçısı olduğu garantisini vermek zorunda olduğu ürünün tüm işçilik malzeme ulaşımı vs. sorumlu olduğu halde tamirinden ürün ulaşımını karşılamam kargosunu sen vericeksin diyor. Ticaret bakanlığı Piyasa denetim kuruluna bildirdim kesinlikle yasalara aykırı dediler ceza kesilir dediler başvurdum sonuç bekliyorum. Hemen hemen vatandaşı bu konularda dolandırmayan firma yok gibi. Hepsini takip etmek lazım böyle videoların çok çok daha fazlasını devamını bekliyoruz. Teşekkürler.
Çok yararlı bir seri. Ülkede koca koca firmalar vatandaşı resmen yasalar çerçevesin dolandırıyorlar. Arena bilgisayar mesela ithalatçısı olduğu garantisini verm...
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dnnmhbr02 3 ay
Bir ölü pixel çıktı ürünümde kapul etmediler geçen hafta cevap geldi
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Paetzold 4 ay
Bir önceki LG G2 telefonumu servise vermiştim. Garantiside bitiyordu. LG Türkiye servisi sözde. 20 günde parça temin edemediler tabi bir o kadarda sorumsuz servisti. 21. gün direk hayem heyetine verdim. Servis para iademi alacağimi düşünerek LG G4 vermek istedi tabi kabul etmedim. Hakem heyetide para iadesi kararı verdi. Paramı temiz şekilde aldım
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scorpion20 4 ay Paetzold
Parça temini için geçen süreyi bekleme süresinden saymayabiliyorlar, çok şanslıymışsınız yada sizin hakem heyeti çok iyi çalışıyor
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Tivale's 4 ay
Azamş servis süresi geçtiği için Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunacağım ama KVK yı mı şikayet etmem lazım Satıcı Hepsiburadayı mı?
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Paetzold 4 ay Tivale's
Hepsiburadayi ediyorsunuz hocam servisi değil. Hiç beklemeyin servis süresi geçtiği gün direk açın şikayeti.
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mrsmrc 4 ay
Vaaay dhde faydalı bir şey görüyorum helal :))
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BurakKsglu 4 ay
Mediamarkt'tan HTC 10 almıştım 4 kere servise göndermeme rağmen daha da bozularak gelmişti cihaz. Tüketici mahkemesine, fatura sahibi (annem) aracılığıyla başvurdum. 1.5-2 Ay içerisinde para iadesi kararı çıktı ve kurtulduk. Bu arada servis de Teleservice Ataşehir'di; inatla 0 cihaz değişimi kararı çıkarmadılar 1.5 Ay parça beklettiler,yedek telefon da varmediler. O nedenle Teleservice ve HTC aman diyorum, HTC 10'u ne kadar çok sevsem de...
LG V30+ aldım sırf LG'de yaşadığım müşteri memnuniyeti ve ses konusundaki yetenekleri nedeniyle.
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Schlaf 4 ay
Arkadaşlar bir sorum olacak şimdi ben güç kaynağı aldım sorunlu çıktı serviste değişim yapıldı şimdi gene sorun çıkartıyor psu bunu gönderip iade isteyebilirmiyim?
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Sphygmus 4 ay
Sonuç kağidi ikametgah adresine ptt ile geliyor. Ben ikametgah adresimde oturmuyorum arkadaşimda kaliyorum. Bu durumda ne olacak? Ve tüketici mahkemesi hakkinda bilgisi olan var mi 6800 tl üzeri ürünler icin oraya gitmek gerekiyor o nasil yapiliyor?
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BeyazBüyü 4 ay
Tüketici hakem heyeti ile bugüne kadar bir kez muhatap oldum. Bağlı bulunduğum ilçenin kaymakamlığına giderek başvuru yaptıktan sonra, sorunlu ürünü göndermem için amca mı demeliyim yoksa dede mi bilmiyorum (zar zor konuşan yaşlı birisinin ses tonuydu), beni aradı ve İstanbul Karaköy'de bir iş hanına ait adres verdi.
Bu zat-ı muhterem meğerse ürüne ret veya onay verecek olan bilirkişi'nin ta kendisiymiş. Ürünü gönderdim ama sağ olsun, buradan yaşıyorsa kendisine selam ediyor ve ellerinden öpüyorum, ürüne ret vererek beni 300tl gibi bir zarar sokmuştu.
Türkiye'de hak, hukuk, kanun, tanıyan firmalar varsa onları tenzih ediyor ve saygılarımı sunuyorum. Bunların dışında hangi firma varsa, Allah o firmalardan ürün alan tüketiciye sabır versin.
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daytone1 4 ay BeyazBüyü
2 Hafta itiraz süresi var, bilir kişi red hakkın var.
Yol bisikletiyle 13.000 km yol yaptım 15 aylık bisiklete ücret iade çıktı.
ama asıl önemli olan evrakları net toplamak.
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Tivale's 4 ay
HTC canlı sohbette böyle bir sohbet geçti bir aydır telefon kvk da parça beklendiği için 20 iş günü kanunu geçerli değil diyor böyle bir şey var mı gerçekten?
S : Telefonun bedel iadesini istiyorum.
Hasan Ç. : Telefonunuzun durumunu KVK yetkili servisten inceledik şuan parça bekliyor
S : Biliyorum parça beklendiğini ama 1 aydır telefonduz yaşıyorum ben
S : Para iade hakkımı kullanmak istiyorum
S : yoksa Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunacağım
Hasan Ç. : KVK'yı aramanız gerekmektedir . Bu konu ile ilgili durumu bildirmeniz gereklidir malesef para iadesi için dosya açımı yapamıyoruz
S : Nasıl açamıyorsunuz 20 iş günü kanunu var
Hasan Ç. : yedek parça bekliyor ise bu prosedür gereği 20 iş gününü kapsamıyor bu yüzden KVK 'ya yaptırım uygulayamıyoruz malesef
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scorn 4 ay Tivale's
yok.
video'da ne dedi abimiz? size uygun fiyattan yedek parça temin etmek zorunda. stokta tutmuyorsa siz niye adamın hatasını bekleyesiniz ki? 20 iş günü dolar, parayı istersiniz. 20 iş günü içinde size bildirmek zorunda tamiri bitti diye. öyle çakallar da var, adamlar yapmıyorlar, 25 gün sonra arıyorsunuz noldu diye hazır telefon gelin alın diyorlar. yok öyle iş.
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WarSaw 4 ay
peki diyelim otomobil aldık arabanın 2.ayında aküsünde sorun çıktı arabayı iade edip paramızı alabiliyormuyuz? arıza var arıza var yani motor beyin şanzıman mı yoksa merkezi kilit sistemi, akü, far lambası vs bile arızalansa bu hak oluşuyormu? ucu çok açık bir kavram gibi duruyor sanki
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