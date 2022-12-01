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    Telefondan konum nasıl atılır? Hızlıca konum atma yolları

    Hızlıca telefondan konum nasıl atılır? öğrenmek isteyenler buraya! WhatsApp'tan canlı konum atma (şu anki konum) dahil tüm konum paylaşma yöntemleri burada.     
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    Konumunuzu başkalarıyla paylaşmak birçok açıdan faydalıdır: Bir arkadaşınızla veya ailenizden biriyle buluşmak, yol tarifi almak ve hatta acil durumlarda… Peki, konumunuzu nasıl paylaşacağınızı biliyor musunuz? Telefondan konum atma WhatsApp, Google Haritalar gibi uygulamalar aracılığıyla yapılabildiği gibi mesajla da konum gönderilebiliyor. Şu anki konumu nasıl paylaşırım? diyenler için anlık konum atma da dahil tüm konum paylaşma yöntemleri bu rehber yazıda. Android telefon ve iPhone’da konum nasıl atılır? adım adım gösteriyoruz.

    WhatsApp’tan konum nasıl atılır 🤔

    whatsapptan konum nasıl atılır Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, mevcut konumunuzu paylaşmanıza olanak tanır; belli süreliğine canlı (hareketli) konum atma seçeneği sunar.

    Her iki konum paylaşma seçeneğini de kolayca erişilebilir ve platformlar arasında çalışır. Android telefon ve iOS’ta WhatsApp ile konum nasıl atılır? adım adım görelim:

    Android telefondan WhatsApp konum atma 📱

    whatsapp konum atma android Tam Boyutta Gör
    WhatsApp konum atma Android telefonda birkaç basit adımda mümkün. WhatsApp'ı açın, bir kişiyle sohbet başlatın ve ardından konum gönderme seçeneklerinden birine dokunun.
    1. WhatsApp’ı açın ve konum atmak istediğiniz kişiyle bir sohbet başlatın.
    2. Sol alt köşede, ataş simgesine dokunun.
    3. Konum’a dokunun.
    4. Harita, bulunduğunuz yerin konumunu işaretleyecek.
    5. Sabit konum atmak için, “şu anki konumu gönder”e dokunmanız yeterli.

    iPhone’dan WhatsApp konum atma 📱

    iphone whatsapp konum atma Tam Boyutta Gör
    iPhone'da WhatsApp'tan konum atma çok basit. WhatsApp uygulamasına girin ve konum atacağınız kişiyle bir yazışma başlatın. Konum gönderme seçeneklerinden birine basın.
    1. WhatsApp uygulamasını açın ve konum paylaşmak istediğiniz kişiyle bir sohbet başlatın.
    2. Sol alt köşedeki + simgesine dokunun.
    3. Konum’a dokunun.
    4. Harita üzerinde bulunduğunuz yerin konumunu göreceksiniz.
    5. Sabit konum atmak için, “şu anki konumu gönder”e dokunun.

    WhatsApp’tan konum gönderme, bulunduğunuz yerin konumunu paylaşmak istediğinizde en kolay yoldur. WhatsApp aracılığıyla telefondan konum atmak son derece basittir. Mevcut konum paylaşma seçeneğiyle, WhatsApp, sohbetin diğer ucundaki kullanıcıya o anki tam konumunuz (bulunduğunuz yeri) gönderir ve harita üzerinde toplu iğne simgesiyle görür.

    WhatsApp’ın konumunuzu doğru algılaması için telefonunuzda gizlilik ayarlarından gerekli izinleri vermeniz gerekir. WhatsApp’ın konumunuza erişmesi için izin vermezseniz, konum atma aşamasında izni vermeniz istenecektir.

    Hareketli konum nedir, nasıl atılır 🧭

    hareketli konum whatsapp Tam Boyutta Gör
    Hareketli konum nedir? kısaca tanımlamak gerekirse; WhatsApp’ta hareketli konum özelliği, gerçek zamanlı konumunuzu belli süreliğine kişiyle paylaşmanıza olanak tanır. Peki WhatsApp canlı konum nasıl atılır? adım adım görelim:
    1. WhatsApp'ta canlı konum paylaşmak istediğiniz kişinin profiline gidip bir sohbet başlatın.
    2. Ataşa veya + simgesine dokunun.
    3. Konum’a dokunun.
    4. Mevcut konumu paylaş’a dokunun.
    5. Konumu ne kadar süreyle paylaşmak istediğinizi seçin.
    6. Mavi gönder simgesine dokunun.

    Canlı konum paylaşma isteğe bağlıdır, ne kadar süreyle paylaşacağınızı kontrol edebilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz zaman canlı konum paylaşımını durdurabilirsiniz. Canlı konumunuzu paylaştığınız kişiler, paylaştığınız konumu sabit küçük bir resim olarak görmeye devam eder, resme dokunarak güncel konumunuzu görebilirler. Canlı konum izleme, yalnızca paylaştığınız kişi tarafından yapılabilir, başka hiç kimse canlı konumunuzu göremez.

    Google Haritalar ile konum nasıl atılır 🗺️

    google maps konum atma Tam Boyutta Gör
    Google Haritalar, telefondan konum atmanın yollarından biridir. Anlık konumunuzu biriyle sınırsız süreliğine veya belirlediğiniz süre için paylaşabilir veya bulunduğunuz yerin konumunu hızlıca atabilirsiniz. Google Maps ile telefondan konum nasıl gönderilir? adım adım görelim:

    Android telefondan Google Haritalar konum atma 📍

    google haritalar konum paylaşma android Tam Boyutta Gör
    Google Haritalar aracılığıyla Android telefondan konum atma çok hızlı, zahmetsizdir. Google Maps'i açın ve haritada konuma basılı tutun, ardından konum atmanızı isteyen kişiyle paylaşın.
    1. Google Haritalar’ı açın.
    2. Paylaşmak istediğiniz konuma dokunup basılı tutun.
    3. Açılan pencerede Paylaş butonuna dokunun.
    4. Rehberinizdeki biriyle paylaşmak için, kişiyi seçin.
    5. Mesajlar, WhatsApp veya başka uygulamadan paylaşmak için, Diğer’e dokunun.
    6. Uygulamayı seçin.

    iPhone’dan Google Haritalar konum atma 📍

    google haritalar konum gönderme iphone Tam Boyutta Gör
    Google Haritalar, iPhone'da konum atmanın hızlı yollarından birisidir. Konum göndermek veya paylaşmak için tek yapmanız gereken; haritada konumu işaretlemek ve paylaş seçeneğini kullanmak.
    1. Google Haritalar uygulamasına girin.
    2. Harita üzerinde paylaşmak istediğiniz konuma dokunup basılı tutun.
    3. Paylaş butonuna dokunun.
    4. WhatsApp, Mesajlar veya başka bir uygulamayı seçin.
    5. Konum atmak istediğiniz kişiyi seçin ve gönderin.

    Google Haritalar uygulamasını kullanarak konum atmak ve konum paylaşmak son derece basittir. Android telefon veya iOS cihazınızda Google Haritalar uygulamasının yüklü olması ve bir Google hesabıyla giriş yapılmış olması gerekir. Konum paylaşma sırasında, Google Haritalar’ın telefonunuzdaki kişileri listelemesi için, uygulamanın kişilerinize erişim izni verdiğinizden emin olun.

    Mesajla telefondan konum nasıl atılır 📲

    mesajla konum atma Tam Boyutta Gör
    Konum atmanın pratik yollarından biri, geleneksel mesajlaşma uygulamasını kullanmaktır. Google Haritalar, WhatsApp gibi konum paylaşma uygulamalarına gerek duymadan bulunduğunuz yerin konumunu atabilirsiniz. Android ve iOS telefondan konum atma nasıl yapılır? görelim:

    Google Mesajlar ile telefondan konum atma 💬

    android mesajla konum atma Tam Boyutta Gör
    Konum atmak için bir uygulamaya ihtiyacınız yok. Telefonunuzda yüklü gelen Google Mesajlar ile bulunduğunuz konumu gönderebilirsiniz. Canlı konum gönderme gereği duymadığınızda en hızlı seçenektir.
    1. Google Mesajlar’ı açın ve konumunuzu paylaşmak istediğiniz kişiyle bir konuşma başlatın.
    2. Sol alt köşedeki + butonuna dokunun ve Konum’u seçin.
    3. Konum atmak istediğiniz kişiyi seçin ve ok işaretine basarak mevcut konumunuzu paylaşın.
    4. Alıcı, Google Haritalar linkine dokunduğunda bulunduğunuz konumu görecektir.

    iPhone mesajla konum atma 💬

    imessage konum atma Tam Boyutta Gör
    iPhone'da mesajlaşmak için iMessage'ı kullanıyorsanız, ek bir uygulama yüklemeden mevcut konumunuzu paylaşabilirsiniz.
    1. Mesajlar’ı açın ve konumunuzu göndermek istediğiniz kişiyle bir sohbet başlatın.
    2. Sohbet ettiğiniz kişinin simgesine dokunun.
    3. Mevcut konumunuzu atmak için “Şu anki konumumu gönder”e dokunun.
    4. Konumunuzu paylaştıktan sonra alıcı, konumunuzu harita üzerinde görecektir.
    5. Bitti’ye dokunun.

    İster bir arkadaşınıza ilk kez gidecek olun, ister aileden biriyle şehirde bulaşacak olun, küçük bir navigasyon yardımı faydalı olabilir. Bazen bulunduğunuz konumu paylaşmak yerine konumunuzu birisiyle uzun süre paylaşmanız gerekir. Telefonunuzu kullanarak konum göndermenin birkaç yolu vardır. En çok kullanılan iletişim uygulamalarından biri olduğundan WhatsApp’ta konum nasıl atılır? başta olmak üzere telefondan konum atma yollarından bahsettik.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    M
    M e c 1 saat önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 22 saat önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 1 gün önce

    maaşallah

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    gun 1 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 5 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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