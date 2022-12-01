Telefondan konum nasıl atılır? Hızlıca konum atma yolları

- WhatsApp’tan konum nasıl atılır 🤔
- Android telefondan WhatsApp konum atma 📱
- iPhone’dan WhatsApp konum atma 📱
- Hareketli konum nedir, nasıl atılır 🧭
- Google Haritalar ile konum nasıl atılır 🗺️
- Android telefondan Google Haritalar konum atma 📍
- iPhone’dan Google Haritalar konum atma 📍
- Mesajla telefondan konum nasıl atılır 📲
- Google Mesajlar ile telefondan konum atma 💬
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Konumunuzu başkalarıyla paylaşmak birçok açıdan faydalıdır: Bir arkadaşınızla veya ailenizden biriyle buluşmak, yol tarifi almak ve hatta acil durumlarda… Peki, konumunuzu nasıl paylaşacağınızı biliyor musunuz? Telefondan konum atma WhatsApp, Google Haritalar gibi uygulamalar aracılığıyla yapılabildiği gibi mesajla da konum gönderilebiliyor. Şu anki konumu nasıl paylaşırım? diyenler için anlık konum atma da dahil tüm konum paylaşma yöntemleri bu rehber yazıda. Android telefon ve iPhone’da konum nasıl atılır? adım adım gösteriyoruz.
WhatsApp’tan konum nasıl atılır 🤔
Her iki konum paylaşma seçeneğini de kolayca erişilebilir ve platformlar arasında çalışır. Android telefon ve iOS’ta WhatsApp ile konum nasıl atılır? adım adım görelim:
Android telefondan WhatsApp konum atma 📱
- WhatsApp’ı açın ve konum atmak istediğiniz kişiyle bir sohbet başlatın.
- Sol alt köşede, ataş simgesine dokunun.
- Konum’a dokunun.
- Harita, bulunduğunuz yerin konumunu işaretleyecek.
- Sabit konum atmak için, “şu anki konumu gönder”e dokunmanız yeterli.
iPhone’dan WhatsApp konum atma 📱
- WhatsApp uygulamasını açın ve konum paylaşmak istediğiniz kişiyle bir sohbet başlatın.
- Sol alt köşedeki + simgesine dokunun.
- Konum’a dokunun.
- Harita üzerinde bulunduğunuz yerin konumunu göreceksiniz.
- Sabit konum atmak için, “şu anki konumu gönder”e dokunun.
WhatsApp’tan konum gönderme, bulunduğunuz yerin konumunu paylaşmak istediğinizde en kolay yoldur. WhatsApp aracılığıyla telefondan konum atmak son derece basittir. Mevcut konum paylaşma seçeneğiyle, WhatsApp, sohbetin diğer ucundaki kullanıcıya o anki tam konumunuz (bulunduğunuz yeri) gönderir ve harita üzerinde toplu iğne simgesiyle görür.
WhatsApp’ın konumunuzu doğru algılaması için telefonunuzda gizlilik ayarlarından gerekli izinleri vermeniz gerekir. WhatsApp’ın konumunuza erişmesi için izin vermezseniz, konum atma aşamasında izni vermeniz istenecektir.
Hareketli konum nedir, nasıl atılır 🧭
- WhatsApp'ta canlı konum paylaşmak istediğiniz kişinin profiline gidip bir sohbet başlatın.
- Ataşa veya + simgesine dokunun.
- Konum’a dokunun.
- Mevcut konumu paylaş’a dokunun.
- Konumu ne kadar süreyle paylaşmak istediğinizi seçin.
- Mavi gönder simgesine dokunun.
Canlı konum paylaşma isteğe bağlıdır, ne kadar süreyle paylaşacağınızı kontrol edebilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz zaman canlı konum paylaşımını durdurabilirsiniz. Canlı konumunuzu paylaştığınız kişiler, paylaştığınız konumu sabit küçük bir resim olarak görmeye devam eder, resme dokunarak güncel konumunuzu görebilirler. Canlı konum izleme, yalnızca paylaştığınız kişi tarafından yapılabilir, başka hiç kimse canlı konumunuzu göremez.
Google Haritalar ile konum nasıl atılır 🗺️
Android telefondan Google Haritalar konum atma 📍
- Google Haritalar’ı açın.
- Paylaşmak istediğiniz konuma dokunup basılı tutun.
- Açılan pencerede Paylaş butonuna dokunun.
- Rehberinizdeki biriyle paylaşmak için, kişiyi seçin.
- Mesajlar, WhatsApp veya başka uygulamadan paylaşmak için, Diğer’e dokunun.
- Uygulamayı seçin.
iPhone’dan Google Haritalar konum atma 📍
- Google Haritalar uygulamasına girin.
- Harita üzerinde paylaşmak istediğiniz konuma dokunup basılı tutun.
- Paylaş butonuna dokunun.
- WhatsApp, Mesajlar veya başka bir uygulamayı seçin.
- Konum atmak istediğiniz kişiyi seçin ve gönderin.
Google Haritalar uygulamasını kullanarak konum atmak ve konum paylaşmak son derece basittir. Android telefon veya iOS cihazınızda Google Haritalar uygulamasının yüklü olması ve bir Google hesabıyla giriş yapılmış olması gerekir. Konum paylaşma sırasında, Google Haritalar’ın telefonunuzdaki kişileri listelemesi için, uygulamanın kişilerinize erişim izni verdiğinizden emin olun.
Mesajla telefondan konum nasıl atılır 📲
Google Mesajlar ile telefondan konum atma 💬
- Google Mesajlar’ı açın ve konumunuzu paylaşmak istediğiniz kişiyle bir konuşma başlatın.
- Sol alt köşedeki + butonuna dokunun ve Konum’u seçin.
- Konum atmak istediğiniz kişiyi seçin ve ok işaretine basarak mevcut konumunuzu paylaşın.
- Alıcı, Google Haritalar linkine dokunduğunda bulunduğunuz konumu görecektir.
iPhone mesajla konum atma 💬
- Mesajlar’ı açın ve konumunuzu göndermek istediğiniz kişiyle bir sohbet başlatın.
- Sohbet ettiğiniz kişinin simgesine dokunun.
- Mevcut konumunuzu atmak için “Şu anki konumumu gönder”e dokunun.
- Konumunuzu paylaştıktan sonra alıcı, konumunuzu harita üzerinde görecektir.
- Bitti’ye dokunun.
İster bir arkadaşınıza ilk kez gidecek olun, ister aileden biriyle şehirde bulaşacak olun, küçük bir navigasyon yardımı faydalı olabilir. Bazen bulunduğunuz konumu paylaşmak yerine konumunuzu birisiyle uzun süre paylaşmanız gerekir. Telefonunuzu kullanarak konum göndermenin birkaç yolu vardır. En çok kullanılan iletişim uygulamalarından biri olduğundan WhatsApp’ta konum nasıl atılır? başta olmak üzere telefondan konum atma yollarından bahsettik.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam