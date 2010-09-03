TG: Endeks Bilişim ile Teknoloji Sektörünün 2010 analizi

Teknoloji Gündemi tüm hızıyla devam ediyor. Bu bölümde Endeks Bilişim Ürün Müdürü Ahmet Burak Turgut ile 2010 yılında gelişen olaylar ve Teknoloji sektörü üzerine konuşuyoruz.
DH Misafiri eee ler için **** filtresi yok mu :D
alpabi Allah aşkına şu videoları istediğimiz dakikadan bAaşlatmamıza izin verin. Tarayıcı kilitleniyor. İkidir adamların hangi markaları sattığını dinliyorum. 15 dakikalık bölümden istediğinizi sorun iyice öğrendim...
faruk-x22 gerçekten bilgi içeren bir söğleşi olmuş biz son kullanıcı olarak sizleri tebrik ediyoruz.. ve şunu eklemek istiyorum ahmet burak beyin şu bir numara bu bir numara demesini katılmıyorum gerçi her kez pazarladığı ürün için aynı şeyi söğler ama piyasayı takip eden bilinçli kullanıcılar kimin en iyisi olduğunu ve kimin birbirlerine yakın olduğunu bilirler ..
10 sene önce alım günü daha düşüktü şimdi alım gücü daha yüksek deniyor ve daha pahalı ekran kartları satın alınabiliyormuş.
Alım gücü düşüyor sürekli ama Türkiyede bilhassa gençlerin bilgisayara eğilimi artıyor, devir 10 sene öncesinden farklı olduğu için. 10 sene önce son sürüm oyunları oynayabilmek için 64mb bir ekran kartı işimizi çok güzel görüyordu ama günümüzde öylemi ? oyunlar sürekli daha yüksek konfigürasyon istediği için yaşamımızda bazı şeylerden kısıp yine donanımımızı kuvvetlendirmeye uğraşıyoruz.
Öyle 10 sene öncesinden iyiyiz daha çok kart satıyoruz gibi bir durum yok.
Siz o zamanki bilgisayar sayısına bakın birde şimdiki bilgisayar sayısına bakın.
Bence de. Daha iyi olur.
[>:]Söyleşi olacak o.
Üstteki arkadaşa harfiyen katılıyorum bende ezberledim