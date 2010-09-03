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TG: Endeks Bilişim ile Teknoloji Sektörünün 2010 analizi

8 yıl
60,1b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Teknoloji Gündemi tüm hızıyla devam ediyor. Bu bölümde Endeks Bilişim Ürün Müdürü Ahmet Burak Turgut ile 2010 yılında gelişen olaylar ve Teknoloji sektörü üzerine konuşuyoruz.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gongwen598 6 yıl
Olabilir yani böyle durumlar. Ben de sık sık TDK'nın sitesinden bakarım şüphelendiğim bir kelime ise yazarken. 0
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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floydrose 8 yıl
Ben katılmıyorum bazı konulara...
10 sene önce alım günü daha düşüktü şimdi alım gücü daha yüksek deniyor ve daha pahalı ekran kartları satın alınabiliyormuş.
Alım gücü düşüyor sürekli ama Türkiyede bilhassa gençlerin bilgisayara eğilimi artıyor, devir 10 sene öncesinden farklı olduğu için. 10 sene önce son sürüm oyunları oynayabilmek için 64mb bir ekran kartı işimizi çok güzel görüyordu ama günümüzde öylemi ? oyunlar sürekli daha yüksek konfigürasyon istediği için yaşamımızda bazı şeylerden kısıp yine donanımımızı kuvvetlendirmeye uğraşıyoruz.
Öyle 10 sene öncesinden iyiyiz daha çok kart satıyoruz gibi bir durum yok.
Siz o zamanki bilgisayar sayısına bakın birde şimdiki bilgisayar sayısına bakın.
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DH Misafiri 8 yıl
eee ler için adblock filtresi yok mu :D
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demircibu 8 yıl
exanın yan kuruluşuydu bu sanırım adata ramlar xpertvisıon vgalar vs getiriyorlardı ithalatçılar
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biroga 8 yıl

DH Misafiri

eee ler için **** filtresi yok mu :D

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jiddi 8 yıl
Söğler, öğler, möğler kime ne ! Fakat ille de ğlerim demiş arkadaş. Sadece "söğleşi" değil bir de yorumun ortalarında "söğler" demiş. Merak ettim yaşadığı, doğup büyüdüğü yeri, yaşını v.s. Olur ya yabancı memleketlerde büyümüş vatandaşlarımızdandır falan. Olabilir yani böyle durumlar. Ben de sık sık TDK'nın sitesinden bakarım şüphelendiğim bir kelime ise yazarken.
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Mete Can Karahasan 8 yıl
Güç kaynağını Seasonic alın, başınız ağrımasın
Dürüst bir şekilde üzerinde yazıyorlar güç kaynağının 40 dereceye kadar hava sıcaklığında(kasa içini hesap etmeniz gerekiyor) üzerinde yazan watt değerinde, 50 dereceye çıkınca ise güç kaynaklarının kapasitesinin %80'inde çalışabileceğini belirtiyor.
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SupermanPrime 8 yıl
Powercolor HD5550(128Bit)2GB DDR3 bu üründeki 2GB bellek neye yarar akkah aşkına ya 120 dolar satışı var bu seviye bi kartta ha 512 ha 2gb hiç bi fark yok resmen aldatmaca yani
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alpabi 8 yıl
Allah aşkına şu videoları istediğimiz dakikadan bAaşlatmamıza izin verin. Tarayıcı kilitleniyor. İkidir adamların hangi markaları sattığını dinliyorum. 15 dakikalık bölümden istediğinizi sorun iyice öğrendim...
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GoldPunch 8 yıl

alpabi

Allah aşkına şu videoları istediğimiz dakikadan bAaşlatmamıza izin verin. Tarayıcı kilitleniyor. İkidir adamların hangi markaları sattığını dinliyorum. 15 dakikalık bölümden istediğinizi sorun iyice öğrendim...




Bence de. Daha iyi olur.
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faruk-x22 8 yıl
gerçekten bilgi içeren bir söğleşi olmuş biz son kullanıcı olarak sizleri tebrik ediyoruz.. ve şunu eklemek istiyorum ahmet burak beyin şu bir numara bu bir numara demesini katılmıyorum gerçi her kez pazarladığı ürün için aynı şeyi söğler ama piyasayı takip eden bilinçli kullanıcılar kimin en iyisi olduğunu ve kimin birbirlerine yakın olduğunu bilirler ..
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car_26 8 yıl

faruk-x22

gerçekten bilgi içeren bir söğleşi olmuş biz son kullanıcı olarak sizleri tebrik ediyoruz.. ve şunu eklemek istiyorum ahmet burak beyin şu bir numara bu bir numara demesini katılmıyorum gerçi her kez pazarladığı ürün için aynı şeyi söğler ama piyasayı takip eden bilinçli kullanıcılar kimin en iyisi olduğunu ve kimin birbirlerine yakın olduğunu bilirler ..

[>:]Söyleşi olacak o.
Üstteki arkadaşa harfiyen katılıyorum bende ezberledim
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