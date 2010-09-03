TG: Endeks Bilişim ile Teknoloji Sektörünün 2010 analizi

Teknoloji Gündemi tüm hızıyla devam ediyor. Bu bölümde Endeks Bilişim Ürün Müdürü Ahmet Burak Turgut ile 2010 yılında gelişen olaylar ve Teknoloji sektörü üzerine konuşuyoruz.

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