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TP-LINK’ten Apple sertifikalı iPhone kablosu

TP-LINK, Apple ürünleri için lightning kablo satışına başlıyor. Apple sertifikalı TL-AC210 kablo, Apple'ın ürettiği orjinal kabloya kıyasla daha uygun fiyatı ile dikkat çekiyor.
3 yıl
6,8b
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13
Cep Tel Aksesuarları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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TP-LINK’ten Apple sertifikalı iPhone kablosu
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Kablosuz ağ pazarının önemli isimlerinden olan TP-LINK, son dönemde farklı ürün gruplarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Başta yedek şarj birimleri (power bank) ile farklı ürün gruplarına adım atan şirket, son olarak da Apple şarj kablosu satışa sundu.

TP-LINK TL-AC210 model Apple USB şarj kablosu, piyasadaki ucuz lightning kablolarının aksine Apple sertifikalı oluşu ile öne çıkıyor. Güvenilir şarj kablosu arayanlar için kaliteli bir çözüm olan TL-AC210 için üreticisi yüksek malzeme kalitesine sahip olduğu iddiasında.

MFI sertifikalı olan TP-LINK’in iPhone şarj kablosunun sıkı bir test sürecinin ardından satışa sunulduğuna dikkat çekilmiş. TP-LINK TL-AC210 şarj kablolarında, Apple tarafından yetkilendirilen yongalar kullanılıyor. Ters akım, aşırı voltaj gibi hasarlardan bu yonga seti ürünü ve şarj ettiği ürünleri koruyor.  Ayrıca kablo içindeki bakır tellerin de yüksek kalitede olduğuna vurgu yapılmış. 100cm uzunluğa sahip olan ürün, Apple’ın Lightning kablolu tüm cihazları ile uyumlu.  Ürünün tavsiye edilen satış fiyatı ise 11,5 USD (KDV dahil).



http://www.tp-link.com.tr/products/details/cat-5417_TL-AC210.html Yorum Yaz yoruma kapalı
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