TP-Link Neffos C5 "Segmentinde Karar" akıllı telefonu inceliyoruz

Bu videomuzda daha çok ağ çözümleriyle tanıdığımız TP-Link'in yeni akıllı telefon serisinden Neffos C5'i günlük olarak kullanıyor, çeşitli kriterlerle ele alıyor, sınıyor, deneyimlerimizi aktarıyoruz.

Bilgisayar teknolojileriyle haşır neşir olanlar Çinli üretici TP-Link’i özellikle ağ çözümleriyle tanırlar mutlaka, sitemizde de incelemelerine yer verdik ancak bu sefer bir akıllı telefon serisiyle karşımızda TP-Link. Serinin üyeleri aşağıdan yukarıya Neffos C5L, C5 ve C5 Max şeklinde sıralanıyor, elimizdeki Neffos C5 için ortanca kardeş diyebiliriz ancak iki kardeşinden belirgin çizgilerle ayrıldığını da belirtelim.



Dışı mor renkte, fazla detaya girilmeyen, içerisi ise beyaz bir kutuyla geliyor, sevimli ve düzenli göründüğünü söyleyebilirim. Kutunun içerisinden telefonun kendisi ve alışılageldik dökümantasyonların ardından kısa bir kabloyla 1 amperlik şarj adaptörü, mikrofonu ve kablo üzerindeki butonlarıyla işinizi görebilecek, tiz seslerin ön planda olduğu bir kulaklığa yer verilmiş. Burada tercih ses izolasyonu da düşünülerek kulakiçi kulaklıklardan yana olmalıydı diye düşünüyorum.



İnci beyazı ve koyu gri renk seçeneğiyle gelen Neffos C5, plastik malzemenin hakim olduğu bir telefon. Metal görünümlü çerçeveler ve alt bardaki, özellikle ışıklı ortamlarda kendini belli eden, parıldayan bir yüzeyle görünümü güçlendirilmiş, parlak bir TP-Link logosu var burada.



5 inçlik ekranı taşıyan kasa 14.4cm boy, 7.2cm en ve 8.8mm inceliğinde, 141 gramlık bir ağırlığa sahip. Boyutları itibarıyla elde tutması kolay bir telefon Neffos C5. Segmentiyle benzer şekilde ekran-kasa oranı çok yüksek değil, %66’nın biraz üzerinde ama 5 inçlik bir telefondan bahsettiğimiz için telefona tek elle hakim olabiliyorsunuz.



Elde tutuş hissiyatı segmentinden ve malzemesinden beklenebilecek düzeyde, yalnız çıkarılabilir arka kapak biraz mukavemetsiz görünüyor. Kapak tutucu olmasına tutucu ve arka yüzü pürüzsüz olsa da eden kaymaya pek meyilli değil ama biraz daha diri ve belki dokulu bir kapağa yer verilebilirmiş. Hoparlör haznesinin de sol alt tarafta konumlandırıldığını ekleyeyim.



Telefonun tüm butonları sağ tarafta, dokulu ve gayet hoş görünen, orta sertlikte butonların baş parmakla kontrolleri kolay.

3.5mm jack girişinin yukarıda, micro USB girişinin de aşağıda konumlandığını ekleyelim.



Neffos C5’in ön yüzü metal görünümlü çerçeveler, alt barın tonu ve dokusu derken segmenti çerçevesinde hoş görünüyor doğrusu. Arka kapağı ise genel paketin paçasından aşağı çekiyor diyebilirim. TP-Link’in ilk telefonlarından biri olarak segmentinde görünüm anlamında ayrışmak adına ekran-kasa oranı daha yüksek tutulabilirmiş ama dediğim gibi, segmenti seviyesinde ekran kasa oranı, çerçevelerin kalınlığı hemen hemen çoğu telefonda böyle.



Ön yüzün en önemli oyuncusu, 5 inç boyutunda IPS LCD ekran. 1280x720 yani 720P ekranda 293ppi piksel yoğunluğu yakalanmış, ekran gayet net görünüyor. Farklı video içerikler tükettim Neffos C5’te, renk profilinin doğruluktan yana olduğunu söyleyeyim, soluk değiller kesinlikle, aynı renk içerisindeki ton ayrımı kolaylıkla yapılabiliyor, koyu renklere tepkisi de çok iyi değil ama siyahın bol olduğu sahnelerde arkadan ışık tutuluyormuş hissi de açıkçası.



Bakış açıları anlamında herhangi bir sıkıntısı yok, günlük kullanımda mütesir olduğunuz bir durumla karşılaşmıyorsunuz. Maksimum ışığının güneşli veya bol ışıklı ortamlar için biraz az olduğunu söyleyebilirim, yansıma yapmıyor ama yeterli görüş sağlamak için maksimum ekran ışığı açmak şart oluyor. Gözlemlerim ve deneyimlerim çerçevesinde bu ekranın tek eksisi normalden fazla parmak izi tutuması oldu, oleofobik açıdan pek başarılı değil.



Ekranı genel olarak değerlendirirsek segmentine kıyasla renkler arasındaki geçişlerin gayet iyi olduğunu söyleyebilirim, karanlık ve koyu tonlardaki yeterlinin üzerinde, dediğim gibi tek eksisi fazlaca parmak izi tutması oldu.



Ekrana güç veren donanımlara gelelim. Giriş-orta segmentin 64-bit mimarili sevilen yongaseti MediaTek MT6735. İçerisinde 1.3GHz hızında çalışan, enerji verimliliği odaklı dört Cortex A53 çekirdeği ve Mali T-720’nin 450Mhz hızında çalışan çift çekirdekli versiyonunu bulunduruyor. Sentetik performans testlerinde segmentinin altındaki Snapdragon 210’dan hallice ve segmentindeki Snapdragon 410’dan da %20-30 daha performanslı bir çözüm.



Yongaseti içerisinde segmentindeki telefonlarda olduğu gibi Cat 4 sınıfı bir modem bulunuyor, 150 megabit/saniye indirme ve 50 megabit/saniye yükleme hızı destekli. Kağıt üstünde de olsa 4.5G’nin 375 megabit/saniye hızını desteklemiyor belki ama yavaş da olduğu anlamına gelmiyor, sosyal medya takibi, çevrimiçi Spotify ve yüksek çözünürlüklü video izlemek için gerekli hıza sahip.



Telefonlardaki donanım gücü belirli bir yere geldi, günlük uygulamalarda, internette sörf yaparken Neffos C5 seri ve akıcı bir şekilde çalışmayı sürdürebiliyor, burası net, peki oyunlarda durum nasıl? Real Racing 3 ve Modern Combat 5 gibi ağır grafikli oyunlarda akıcı diyebilirim, kare/saniye oranı enerji verimliliği hedefli MT6735 yongasetinden ve çift çekirdekli Mali T-720’den beklenebileceği düzeyde, segmentiyle eş bir çizgide kısacası.



2GB RAM ve 16GB dahil depolamayla gelen telefonun hafızası 32GB’a kadar arttırılabiliyor, aynı zamanda çift SIM kart destekli olduğunu da ekleyelim, ikisi de aynı anda aktif olarak çalışabiliyor.



Android 5.1 sürümü üzerine kurulu bir arayüze sahip Neffos C5. Tüm simgelerin ana ekranda toplandığı arayüzde klasörleme sistemi özelleştirilmiş, bol tema ve tema mağazasıyla zenginleştirilmiş, Hava durumu, yerel müzik oynatıcısı ve not alma uygulaması gibi uygulamalar gayet hoş bir şekilde elden geçirilmiş, sistem yönetimi uygulaması üzerinden de gereksiz dosyaları temizleme, batarya takibi ve yönetimi yapılabiliyor. Akıllı ekran görüntüsü alıcısı ile ekranın görünmeyen kısımları dahil ekran görüntüsü alınabiliyor. En nihayetinde fonksiyonel, eğlenceli ve renkli olduğunu söyleyebilirim arayüzün.



Genelde bu tür arayüzlerin bedeli donanımlar üzerinde ağır olur ancak Neffos C5’te çoklu görev menüsündeki uygulamaların sonlandırılmasındaki yavaşlık haricinde herhangi bir yavaşlık veya aksilik gözüme çarpmadı doğrusu.

Kutusundan çıkar çıkmaz 1GB’a kadar bir güncelleme olduğunu görünce Android 6.0 heyecanına kapıldım ancak birtakım performans ve düzeltme güncellemesinden ibaret olduğunu gördüm. TP-Link’in ilk akılları telefonlarından biri olması itibarıyla kutudan Android 6.0 ile çıkması elinde güçlü bir koz olabilirdi doğrusu.



Kamera paketine göz atalım isterseniz, arkada otomatik odaklamalı 8MP çözünürlüğünde, çift LED flaşlı, 1080P 30 kare/saniye video kaydı alabilen ana kamera, önde 5MP çözünürlüğünde 85 derece, 30 kare/saniye 480P çekim yapabilen geniş açılı özçekim kamerası bulunuyor.



8MP arka kameranın aydınlık ortamlarda çektiği fotoğraflar yeterince net, nostalji için depolanacak kadar değil belki ama sosyal ortamlarda paylaşılası kareler yakalamak mümkün. Bol ışıklı ortamlarda lensin çözünürlüğü çerçevesinde gayet net yakın çekimler de alabiliyorsunuz. Segmentindeki telefonlarda olduğu gibi dinamik aralığı çok geniş olmadığı için bazı sahnelerde HDR ile çekim yapmak gerekebiliyor. Işığın azaldığı sahnelerde de segmenti çerçevesinde bir mücadele veriyor. Kamera arayüzü sade tutulmuş, çekim modları ve filtrelerden ibaret. Video çekim kabiliyeti ise segmentine göre iyi, ortam ve sahne ışığına adaptasyonu dengeli görünüyor, kimi zaman renk dengesi biraz şaşırsa da rahatsız etmiyor diyebilirim, odaklama konusunda da çoğu zaman hızlı tepki veriyor, odaklamayı hatırlatmanız gerekmiyor.



Geniş açılı 5MP ön kamera, açıkçası kendi kullandığım amiral gemisi telefonla yanyana karşılaştırdığımda sözünün arkasında durduğunu söyleyebilirim. Bol ışıklı ortamlarda net fotoğraflar çekmesinin yanısıra dinamik aralığı ön kameradan daha başarılı görünüyor, sosyal ortamlarda paylaşılası fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bazen renk dengesi şaşabiliyor, 100 fotoğraf çektiysem 3-5 fotoğraf bu şekilde çıktı ancak bir sıkıntı olarak değerlendirmek için gayet küçük bir yüzdede kalıyor. Işığın azaldığı veya karanlık ortamlarda verdiği mücadele segmenti seviyesinde, oluşan noise miktarı uçuk kaçık değil.

Çektiği videoların çözünürlüğünün 480p olduğuyla başlayalım. Segmentinde ön kamerasıyla 720p çekim yapabilen çözümleri birebir deneyimlemiş biri olarak kağıt üstündeki 480p değeri, evet ilk etapta segmentinden düşük görünebilir ancak 720p hatta 1080p çektiğini iddia edip Neffos C5 ile hemen hemen aynı kalitede kayıt alan kamera çözümleri olduğunu da belirteyim, bu tarafta TP-Link’in dürüst bir şekilde gerçek verileri paylaştığını söylemem gerek.



Arka yüzde, sol alta konumlandırılan mono hoparlörü ve 3.5mm jackı farklı uygulamalar ve farklı kalitedeki ses dosyalarıyla sınadım, günlük rutinim itibarıyla Spotify ve yüksek kalite müziklerle Poweramp’de jacktan istediğim net sesi alabildim, jack’tan sağlanan güç normal düzeyde, orta-üst seviye kulakiçi kulaklıklarımı ve giriş-orta seviye kulaküstü kulaklıklarımı yeterince besleyebildi, yolda izde bol bol müzik dinleyen biri olarak büyülenmedim belki ama herhangi bir şikayetim de olmadı.

Mono hoparlör tarafı jack kadar olumlu değil, maksimum sesi ortalamanın altında, mesela bir yandaki odadan telefonu duymak güç, cepteyken çok sorun olmasa da masaüstünde sırtüstü dururken sesi hayli bastırılmış oluyor. Detay gücü ortalama seviyede, bass seslerin olduğu yerlerde hepten tepkisiz kalmıyor.



2200mAh batarya, evet telefonun boyutlarıyla karşılaştırınca 2500mAh bataryalı rakipleri olduğunu biliyoruz ancak bu tarafta önemli bir faktör var, o da bataryanın ne kadar efektif kullanılabildiği. Wi-Fi açık olarak %100 bataryayla bıraktığım telefonu sabah %98 şarjla kullanmaya başladım, gün içerisinde sadece hücresel veri kullandım ve toplamda 100MB’nin üzerinde veri tükettim, birkaç uygulama yükledim, 1 saat kadar çevrimiçi Spotify, sosyal ortam ve mail takibi, mesajlaşma, internette sörf, 1 saate yakın da yolda izde video içerik tükettim, bu kullanım sırasında ekran ışığı otomatikteydi ve %50’nin üzerinde seyretti. Böyle bir kullanım sonunda 4.30 saatlik bir ekran süresi elde ettim, açıkçası bataryasını göz önüne aldığımızda hiç de fena değil, bir günü rahatlıkla çıkarabildim ki bence segment fark etmeksizin yeterli olan da bu, en azından günümüz batarya teknolojisi çerçevesinde. 2200mAh bataryanın 2.5 saat civarında şarj olduğunu da ekleyelim, kapasitesine göre yavaş kalıyor.

802.11n standardındaki Wi-Fi modülünün çekim gücü iyi, Bluetooth 4.0 modülünün bulunduğunu not edelim, GPS için uydu bulma hızı da orta düzeyde.



Neffos C5, TP-Link’in akıllı telefon piyasasındaki ilk meyvelerinden, bu yüzden belki pazarlama bütçesi, belki başka bir yolla segmentinde rakipleri arasından sıyrılmasını sağlayacak, bir ağ çözümleri markası olarak değil de bir akıllı telefon markası olarak kullanıcılara kendini sevdirebilecek şeylere mesela daha iyi ekran-kasa oranı veya bir üst segmentten bir yongasetine yer verilebilirdi. Neffos C5’i özetlemek gerekirse segmentinde sırıtmayan, renkli ve fonksiyonel arayüzü yerinde, batarya performansı segmentininin bir tık üstünde, segmentinin düzeyinde kameraya sahip bir telefon olduğunu söyleyebilirim.

Böylece bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.