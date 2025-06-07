Samsung, One UI 7 pil sorunu için çözüm önerileri paylaştı

One UI 7 pil sorunu çözüm adımları
Samsung telefonunuzu One UI 7’ye güncelledikten sonra pilin hızlı tükendiğini fark ettiyseniz, şunları deneyin:
1️⃣ Telefonunuzun pilini optimize edin
Bunun için tek yapmanız gereken; Ayarlar'ı açmak, Cihaz Bakımı'na girmek ve “Şimdi Optimize Et” seçeneğine dokunmak. Bu, pil, depolama ve belleği kontrol ederek telefonunuzun daha iyi çalışmasına yardımcı olacak.
2️⃣ Kullanılmayan özellikleri kapatın
Kullanmadığınız zamanlarda Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve mobil veriyi kapatın. Bu, pil performansını artırabilir.
3️⃣ Ağı kontrol edin
Pil tüketimini artırabilecek zayıf veya dalgalanan ağ sinyallerinin olduğu alanlarda cihazınızı kullanmaktan kaçının.
4️⃣ Ekran ayarlarını düzenleyin
Pil ömrünü artırmak için ekran parlaklığını azaltın veya otomatik parlaklığı etkinleştirin. Ayarlar - Ekran - Ekran Zaman Aşımı’na giderek ve minimum değeri seçerek ekran zaman aşımı ayarlarını yapabilirsiniz.
5️⃣ Pil tüketen uygulamaları bulun
Cihaz Bakımı'nda hangi uygulamaların en fazla pil tükettiğini kontrol edin. Bu uygulamaları güncellemeyi veya kullanımını sınırlamayı deneyin.
6️⃣ Arka plan uygulamalarını kapatın
Arka planda açık olan uygulamaları kullanmıyorsanız, durdurun. Bu, pil sürenizi kesinlikle artıracaktır.
7️⃣ Otomatik senkronizasyonu kapatın
Bunu yapmak için, bildirim panelini açın ve uygulamalar ve e-postalar için otomatik senkronizasyonu kapatmak üzere ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.
8️⃣ Fabrika ayarlarına sıfırlama (Gerektiğinde)
Yukarıdaki tüm ipuçları işe yaramadıysa, verilerinizi yedekleyip telefonunuzu sıfırlayın. Bunun için Ayarlar - Genel Yönetim - Sıfırla - Fabrika Ayarlarına Sıfırla'ya gidin.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.
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