Samsung, One UI 7 pil sorunu için çözüm önerileri paylaştı

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Tam Boyutta Gör Samsung, Nisan 2025'te One UI 7 dağıtımını başlattı. Şimdiye kadar, premium, orta sınıf ve bütçe akıllı telefonlar dahil olmak üzere birçok Galaxy cihazı bu büyük güncellemeyi aldı. Bu güncellemeyi alan çoğu Galaxy cihazı kullanıcısı pil tüketimi sorunuyla karşı karşıya. Gerek sosyal medya platformlarında gerekse de Samsung Üyeleri topluluğunda çok sayıda şikayet var. Samsung’dan pil sorununu çözecek güncelleme gelmedi ancak bir Samsung moderatörü faydalı ipuçları paylaştı.

Samsung, One UI 7 dağıtım planını yeniledi 1 hf. önce eklendi

One UI 7 pil sorunu çözüm adımları

Samsung telefonunuzu One UI 7’ye güncelledikten sonra pilin hızlı tükendiğini fark ettiyseniz, şunları deneyin:

1️⃣ Telefonunuzun pilini optimize edin

Bunun için tek yapmanız gereken; Ayarlar'ı açmak, Cihaz Bakımı'na girmek ve “Şimdi Optimize Et” seçeneğine dokunmak. Bu, pil, depolama ve belleği kontrol ederek telefonunuzun daha iyi çalışmasına yardımcı olacak.

2️⃣ Kullanılmayan özellikleri kapatın

Kullanmadığınız zamanlarda Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve mobil veriyi kapatın. Bu, pil performansını artırabilir.

3️⃣ Ağı kontrol edin

Pil tüketimini artırabilecek zayıf veya dalgalanan ağ sinyallerinin olduğu alanlarda cihazınızı kullanmaktan kaçının.

4️⃣ Ekran ayarlarını düzenleyin

Pil ömrünü artırmak için ekran parlaklığını azaltın veya otomatik parlaklığı etkinleştirin. Ayarlar - Ekran - Ekran Zaman Aşımı’na giderek ve minimum değeri seçerek ekran zaman aşımı ayarlarını yapabilirsiniz.

5️⃣ Pil tüketen uygulamaları bulun

Cihaz Bakımı'nda hangi uygulamaların en fazla pil tükettiğini kontrol edin. Bu uygulamaları güncellemeyi veya kullanımını sınırlamayı deneyin.

6️⃣ Arka plan uygulamalarını kapatın

Arka planda açık olan uygulamaları kullanmıyorsanız, durdurun. Bu, pil sürenizi kesinlikle artıracaktır.

7️⃣ Otomatik senkronizasyonu kapatın

Bunu yapmak için, bildirim panelini açın ve uygulamalar ve e-postalar için otomatik senkronizasyonu kapatmak üzere ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.

8️⃣ Fabrika ayarlarına sıfırlama (Gerektiğinde)

Yukarıdaki tüm ipuçları işe yaramadıysa, verilerinizi yedekleyip telefonunuzu sıfırlayın. Bunun için Ayarlar - Genel Yönetim - Sıfırla - Fabrika Ayarlarına Sıfırla'ya gidin.

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Samsung'dan One UI 7 pil tüketimi sorununa çözüm önerileri

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