Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, One UI 7 pil sorunu için çözüm önerileri paylaştı

    One UI 7 güncellemesinin getirdiği sorunlardan en önemlisi; hızlı pil tüketimi. Sorun çok yaygın olacak ki Samsung, pil performansını artıracak çözüm önerilerini paylaştı.

    Samsung One UI 7 pil sorunu çözüm yolları Tam Boyutta Gör
    Samsung, Nisan 2025'te One UI 7 dağıtımını başlattı. Şimdiye kadar, premium, orta sınıf ve bütçe akıllı telefonlar dahil olmak üzere birçok Galaxy cihazı bu büyük güncellemeyi aldı. Bu güncellemeyi alan çoğu Galaxy cihazı kullanıcısı pil tüketimi sorunuyla karşı karşıya. Gerek sosyal medya platformlarında gerekse de Samsung Üyeleri topluluğunda çok sayıda şikayet var. Samsung’dan pil sorununu çözecek güncelleme gelmedi ancak bir Samsung moderatörü faydalı ipuçları paylaştı.

    One UI 7 pil sorunu çözüm adımları

    Samsung telefonunuzu One UI 7’ye güncelledikten sonra pilin hızlı tükendiğini fark ettiyseniz, şunları deneyin:

    1️⃣ Telefonunuzun pilini optimize edin

    Bunun için tek yapmanız gereken; Ayarlar'ı açmak, Cihaz Bakımı'na girmek ve “Şimdi Optimize Et” seçeneğine dokunmak. Bu, pil, depolama ve belleği kontrol ederek telefonunuzun daha iyi çalışmasına yardımcı olacak.

    2️⃣ Kullanılmayan özellikleri kapatın

    Kullanmadığınız zamanlarda Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve mobil veriyi kapatın. Bu, pil performansını artırabilir.

    3️⃣ Ağı kontrol edin

    Pil tüketimini artırabilecek zayıf veya dalgalanan ağ sinyallerinin olduğu alanlarda cihazınızı kullanmaktan kaçının.

    4️⃣ Ekran ayarlarını düzenleyin

    Pil ömrünü artırmak için ekran parlaklığını azaltın veya otomatik parlaklığı etkinleştirin. Ayarlar - Ekran - Ekran Zaman Aşımı’na giderek ve minimum değeri seçerek ekran zaman aşımı ayarlarını yapabilirsiniz.

    5️⃣ Pil tüketen uygulamaları bulun

    Cihaz Bakımı'nda hangi uygulamaların en fazla pil tükettiğini kontrol edin. Bu uygulamaları güncellemeyi veya kullanımını sınırlamayı deneyin.

    6️⃣ Arka plan uygulamalarını kapatın

    Arka planda açık olan uygulamaları kullanmıyorsanız, durdurun. Bu, pil sürenizi kesinlikle artıracaktır.

    7️⃣ Otomatik senkronizasyonu kapatın

    Bunu yapmak için, bildirim panelini açın ve uygulamalar ve e-postalar için otomatik senkronizasyonu kapatmak üzere ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.

    8️⃣ Fabrika ayarlarına sıfırlama (Gerektiğinde)

    Yukarıdaki tüm ipuçları işe yaramadıysa, verilerinizi yedekleyip telefonunuzu sıfırlayın. Bunun için Ayarlar - Genel Yönetim - Sıfırla - Fabrika Ayarlarına Sıfırla'ya gidin.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

    L
    limercoin 8 saat önce

    bedava bitcoin kazandıran site https://limercoin.com/?ref=u34nghdc

    Profil resmi
    turkelvis 1 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 2 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    wert1903 +96 Cem300 +96 faniseyler +73 fad32 +53 Şıh Hazretleri +51 fendur +50 emrekaradag +45 LastStand +45 Vain +43 K1NG Ç. +39
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    152 Kişi Okuyor (5 Üye, 147 Misafir) 10 Masaüstü 142 Mobil
    tevfik20, Can851, xSHUJx ve 2 üye daha okuyor
    T
    GENEL İSTATİSTİKLER
    2019 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Samsung, One UI 7 ve
    4 etiket daha google sorun Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,4b
    Instagram Sayfası50,1b
    YouTube Kanalı360b
    TikTok Sayfası3b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sat sınavı soruları banka hesabından ptt hesabına para gönderme laptop sat uygun adım yürüyüş marşları kırmızı pancar yedikten sonra kaka kadınlar kulübü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A06
    Samsung Galaxy A06
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum