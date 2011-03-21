TTNET işyerim'in bütün detayları bu videoda

Genel Yayın Yönetmeni
|Arkadaşlar TTNET Sanki Düşünmüyor Müşteriyi Nasıl Hızlı Stabil Bağlantı Sağlarım Diye
Bilip Bilmeden Konuşmayın Firma Çekmiş Santral'den Fiberi Saha Dolabına Saha Dolabından
Bina Giriş Ankastresinide Vermiş Hattı 2 tane tel Ondan Sonrası Size Kalmış Arkadaş O Sizin Sorununuz
Hiç Telefon Kabloların İçini Açıp Hele Cat-5 Kablo İçini Açıp Baktınızmı Resmen Kıl İnceliğinde Teller Çıkıyor En Fazla 4 veya 5 Tel ondan sonra ttnet suçlu ttnet saten bina girişine kadar kalın 2 tane tel sağlıyor müşteriye ondan sonrası sizin sorununuz!!! Kusura Bakmayın Dost Acı Söyler...
|Boşuna tartışıyorsunuz.
TTNet'ten başka adsl veren şirket yok.
Yiyosa kestirin internetsiz kalın yemez tabi asosyaller sizi.
| TTnet in amacı sadece para kazanmaktır bunların kaliteli hizmet adına yaptıkları ve yapacakları en ufak bir şey yok... 1 mbit kullana birisini şöyle hızlı böyle rahat diye 8 mbit geçirttiriyorlar, sonra hat kaldırmayınca tekrar 1 mbit e düşüyor... vatandaş 1 mbit e 30 TL verirken 15-20 TL fazladan ücret ödeyerek tekrar 1 mbit internet kullanıyor... buna ilaveten hattın 8 mbiti kaldırmaması nedeni ile internette yaşanan sürekli kopmalarda cabası... benim internetimi düzeltiyorlar, alt kattaki komşumunki bozuluyor onu düzeltiyorlar başkasında problem çıkıyor, alt yapıdaki eksiklikler yüzünden senden kısıyorlar başkasına başkasından kısıyorlar sana... etrafımda 100 kişi varsa 95 i bu tarz problemler yaşıyor... yazıklar olsun size... en son bir internet kafeci tanıdığıma 32 mbit yerine 100 yapalım demişler şuanda 100 yerine 49 mbit kullanıyor... ilk hafta 85 mnit verip çocugun eline şeker verip geri çekermiş gibi hareketlerde bulunuyorlar... yakınlarımda uydunet hizmet vermediği için zorunlu bir şekildi TTnet kullanıyorum... ALLAH haksız yere bizden kazandıkları bütün paraları burunlarından fitil fitil getirsin diyourum...
Donanımhaber ailesi olarak nasıl TTnet ten temsilciler ile TTnetin düşünce fikir yaptıkları ve yapacakları hizmetleri (hizmet adı altında verdiği sıkıntıları ) burada dile getiriyorsanız... donanımhaber olarak yani bizim temsilcilerimiz olarak sizde bizim sıkıntılarımızı dile getirmeniz gerekmezmi... ? yani bu site bukadar reklamı ve tanıtımı üyelerinin ve ziyaretçi sayısının kendisine kattığı avantajdan dolayı yakalamıyormu ? o zaman üye + reklam = para denkleminden yola çıkarsak üye + reklam + kalite = daha çok para sonucuna ulaşırız... kaliteli ve anlayışlı hizmet dileğiyle....
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Orijinalden alıntı
Eklemek istediğim diğer şey donanımhaber.com un oyun üzerine kurduğu bolumsonucanavarı.com ve donanımhaber.com ağırlıklı video içeriği olan haber ve tanıtım siteleridir... insanların internette yaşadığı aksaklıklar bu sitelerdeki reklam ve videolara rağbeti düşürür... yani insanlar internetinin yavaş ve verimsiz olmasından dolayı video izlemez... video sitelerine girmez olur... hal böyle iken bizim meselelemiz yine sizin meseleniz olmuyormu.... ? biz bir problem yaşıyosak sizde bundan etkilenirsiniz... hadi üyelerinin ne ifade ettiğini yada roportaj yapıldığında sizden dile getirilmesi gerektiği şeyleri üyelerin problemi çerçevesinde ele alıp bunu 2. dereceden mesele olarak görüp değerlendirmiyorsunuz diyelim.. hiç değilse insan video, reklam ve haber üzerine kurulu bir sitesi olduğu için ve DH nin ve BSC nın selametini düşünerek yaşanılan sorun ve aksaklıkları dile getirme üzerine kurulu bir roportaj yapmayı planlar ve ya hazırlar... adamların ayağına 1 kerede dile getirilenleri dikkate alarak çözüm kazanmak için üyelerin sevgisini kazanmak için gidin teker teker 20-30 tane soru sorun bu soruları önceden forumda tartışlalım en iyi soruları seçip size verelim olmazmı ? .... hiç değilse kendi çıkarınız için bunu yapın belki bu sayede reklam ve videolarınız daha çok izlenir ne dersiniz ? sorunsuz 8 mbit bir hizmet alan birisi aynı anda 10 tane video bile izler... diğer türlü 2 dk lık bir video için 20 dk bekliyorum.... bazende boşver deyip yarıda kapatıyorum... hem biz kazanalım hem siz kazanın.... donanımhaber.com dan amatörce hereketler beklemiyorum... tam tersi profesyonelce ileriye dönük kendi ve para kazandığı kişiler üzerinden hareket etmesini iyi bilmeli... bizleri sanal alemin sanal ikonları gibi görmüyorsunuzdur umarım....
|sayin gun oksay kimse size bu haberi yayinlayamazsiniz diyemez yaptiginiz yasa disi bir sey değil :) fakat bu kadar okurun tepkisine ragmen sürekli ttnet ile ilgili haberler vermeniz okuyucunun hincini sizden çıkarmasına sebep oluyor olay bu...durumu büyütüp de dh yi cok kotu bir is yapmis gibi suclamayalim hem dh bu isi niye parayla yapsin zaten yeteri kadar para para kazaniyor ajdamlarin isleri bu kimsede bir sey diyemez bir tepki varsa bunu makul bir sekilde dile getirmelisiniz asiriya kacmanin bir manasi yok
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DH Misafiri
Makul bir şekilde dile getirecektik. İmzamdaki başlığı açtım. Başlık silindi. İstersen tıklayıp görebilirsin. Geri dönüşüm kutusunda
Ne zaman DH ye bir tavsiyede buluncaz veya rahatsız olduğumuz bir konuyu topluca dile getirecez ama yok olmuyor. Başlıklar siliniyor.
Biz bu forumun karşılıksız çalışanlarıyız neden açtığımız başlıklar siliniyor.
|Herkesin gözünden kaçan bir ayrıntı; Röportaja tıklayınca TTNET'in sayfasına yönlendiriliyoruz. Bu röportaj neden DH'de değilde TTNT'in sayfasında?
| @gun
ilk önce yönetici olarak gözükmüyorsunuz ama en azından bunca kişiye cevap vermek nezaketinde bulunduğunuz için teşekkürler.
çünkü DH da artık bunu görmek rüya oldu .
yöneticiler hiç bi açıklama yapmadan sildikleri konular-mesajlar sorunca cevap bile vermemeler.
DH yı DH yapan burdaki insanlar birbirlerine bilgilerini sunarak yardımlaşarak DH oldu.
tabiki reklam alacaksınız ki daha çok alın bize daha iyi sunucular sağlayın.
ama röportajı haber içinmi ? yoksa reklam içinmi ? yaptığınız önemli !
sizinki reklam verdiler bide üstüne sohbet edelim tarzı oluyo . geçenlerde süperonline dada aynı şey oldu .
madem böyle Röportaj yapacaksınız bi başlık açın şu tarihte şu firmayla Röportaj yapacağız diye
DH insanları oraya sorularını yazsın en çok sorulan sorular (oylama olabilir) sizin sorularınızdan sonra sorulsun..
ki DH üyeleride merak ettikleri soruları iletilip çözüm bulsunlar.
mesela :
- TT net kaç yıl önce cem yılmazla fiber reklamı yaptı ki yıllar geçmeseni rağmen neden hala ortada yok (gayrettepe santrale 3 km mesafede leventte bile alamıyoruz)
-Tvibu çıktıda bu altyapı ile bunu sağlıklı olacakmı ? çünkü akşamları 19:00 dan sonra internet göçüyo tvibuyu nasıl verecekler.
- hız arttıda fiyat da arttı ucuzlaması gerekirken neden zam yapıyorsunuz ülkede herkese interneti böylemi ulaştıracaksınız. (ne zaman 1mbs -10 tl olur o zaman halkı int.buluşturursun)
- adil kullanım nedir ?(ki olsun karşı değilim ) ama ADSl ilk geldiğinde ne raklamı yapıldı
telefonla konus aynı anda internete gir
hızın hiç düşmesin - port yoğunluğu yok - tıkanma yok - bağlantı kopma yok ...masallarrrr.
tabi daha yumuşak sorulur.
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ve tabiki en karlı şirketi bi anda sattılar param olsa 5 dk. düşünmeden alacağım en karlı şirket....TTNET
bende DH sahibi olsam pek umursamam gelsin paracıklar niye zıt olalım derdim ..
ya çarka uyucan yada dişlilerin arasında parçalanacaksın.
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ek : güzelmiş.
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Yazan:
ÜCRETSİZ ÇALISANLARINIZ..
Şikayet edilen: DH
Konu Mankeni: TT NET
Para Kazanan: DH
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|bir zahmet bir dahaki ttnet röportajınızda aşağıdaki soruları sorarsanız DH takipçileri olarak çok seviniriz.
1. bu senenin başında uygulanan zam niçin yapılmıştır?
2. 8 mbit'e "kadar" diyipte 1 mbit'i ancak verebildikleri insanlar için bişeyler yapmayı düşünüyorlar mı?
3. adsl ile birlikte sabit telefon dayatması ve bunun üzerinden sabit ücret alırken yüzleri kızarıyor mu?
4. insanların parayı kendileri kadar kolay kazandıklarını mı sanıyorlar?
5. bakır kablo üzerinden "fiber" kelimesini kullanırken sıkılmıyorlar mı?
|Yaw bunun neresi haber?
|ÖZETLE - BU KADAR TARTIŞILMIŞ HATTA GÜN ARKADAŞIMIZ HABER EŞİTLİĞİ GİBİ KELİMELER SARFETMİŞ-
superonline-biri-smart haberleri seyrek yada hiç cıkmazken TT net forum oldu çıktı...
S İ Z İ N T A R A F S I Z-- H A B E R-- A N L A Y I Ş I N I Z-- F O R U M -- Ü Y E L E R İ N İ N K İ Y L E-- Ö R T Ü Ş M Ü Y O R ....
katılanlar beri gelsin...
(para konuşur)
|Konuya verilen tepkilerin muhatabı olarak ttnet yetkililerinide görmek isterdim. Tv lerde, internet sitelerinde, gazetelerde halkın gönlünde taht kurmuş şirin yüzlü insanlarla topluma " biz çok cici, sevecen bir firmayız, sizin için varız " imajı oluşturmak mümkün değil. Bu ülkenin insanları aptal değil, koyun postu giyip kurt'luk yaptığını zannedenler birgün elbet cezalarını çekecektir. Başka seçeneği olmayan insanları kendine mahkum eden ve fahiş fiyatla internet hizmeti (?) sunan TTNET'i sevmiyoruz !! Bu böyle biline !
|Kusura bakmayın ama ttnet olmasaydı siz yine başka bir firmadan aynı miktarda sponsor gelir elde eder, röportajlar yapar, ttnetten elde ettiğiniz her türlü faydayı ondan sağlayabilirdiniz. Çünkü yıllardır ciddi bir emek harcayarak kullanıcıların ve DH çalışanlarının samimi olarak el ele geliştirkleri bir siteyi göğüslediniz.
Ama kullanıcılar, forumdaşlar, yada adına her ne diyorsanız deyin bizler olmasaydık DH adını sadece sizin bildiği hobby amaçlı kurulmuş bir site olarak kalırdı.
Ben şahsen ttnet'ten tiksiniyorum ve en sevdiğim yerli forumda tiksindiğim bir şirketin reklamlarını görüyorum. Siz bu şekilde haberden ziyade reklam reklam üstüne ttnet'in bayrak taşıyıcılığını yaparsanız, hem DH yi DH yapan bilinçli kullanıcı kitlesini kaybedersiniz, hem de ttnet gibi allahın belası bir şirketin faaliyetlerine gönül rahatlığıyla devam etmesine yağ çekmiş olursunuz.
Unutmayınız ki artık ödevler kitapla defterle yapılmıyor. İlkokul 1 de başlıyor internetten ödev bulmak. yeni yetişen çocuğu olan bilir. Asgari ücretin 600 küsür lira olduğu bir ülkede 54 lira internete ödeme yapılmaya mahkum kılınıyor türk halkı. Yani ekmek su kadar temel ihtiyaç haline geldi, öyle ki artık tv olmayan evlerde bile internet var, olanlarda bile tv'den daha da ön planda. Bunu fırsat bilip türk halkının kanını emen bir kuruluşun bayrağını en ön sırada taşıyorsunuz. Lütfen yapmayın.
Yada yapın, bizleri de unutun.
(Not: foruma bu yaz üye olmama rağmen yıllardır dışardan takip ediyordum ve eminim benim gibi yüzbinlerce insan vardır)
Tüm DH çalışanlarına saygı ve sevgilerimi yolluyorum.
muhatap alındıkça, eleştirinin dozunu artırıyor ve yeni fikirlerle konuyu güncelliyorsunuz, söylemlerinizde haklısınız ama abartmayalım, eminim gerekli mesajlar alınmıştır
Benimde fikrim zaten bu bir haber değil REKLAMDIR. Yüzlerce sayfa forum sahipleri, ve ttnet ilgilileri açıklama yapsalarda bu bir REKLAMDIR.