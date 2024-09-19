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    Mahallesine yüksek hızlı internet GigaFiber isteyenler için yeni bir fırsat

    Yüksek hızda internet günümüzde herkesin sahip olmayı istediği belki de temel ihtiyaçlardan biri. TurkNet yeni kampanyasıyla GigaFiber isteyenlerin organize olmasını ve sesinin duyulmasını sağlıyor

    Artan zengin içerik tipleri, içerik akışları ve gerek sosyal medya gerekse eğlence platformlarının her geçen gün daha fazla veriye göre optimize edilmesi sonucunda internet hızları hepimiz için yakın geçmişte olduğundan çok daha büyük önem taşımaya başladı. Veri tüketiminin artması ve hıza olan ihtiyaç her zamankinden daha fazla. 

    Bu sebeple yüksek hızlı internet kullanıcıların arayışında ilk sırayı alır hale geldi. TurkNet düzenlediği kampanya ile kullanıcılara bulunduğu bölgeye 1000 Mbps indirme ve yükleme kapasitesi sunabilen GigaFiber'i getirmeyi hedeflediğini duyurdu. Kampanya çerçevesinde yapılması gereken ise oldukça basit. Farklı şehirlerden mahallelerin başvuru ve içeriklerle puan kazandığı kampanyada kullanıcılar TurkNet'in GigaFiber İstiyorum sayfasına girerek doldurabilecekleri form ile mahallelerine 15 Puan kazandırırken, sosyal medyatik isimler arasında yer alan Oğuzhan Alpdoğan, PQueen ve Gökhan Ünver ile Tiktok'ta düet içeriği oluşturarak 50 puan ve/veya X ve Instagram üzerinde kendileri gönderi veya hikayede @turknet’i etiketleyip #GigaFiberİstiyorum hashtag'iyle paylaşırsa 35 puan kazandırabiliyor.

    İlgili sayfada kampanyada mahallelerin puan sıralaması aktif olarak paylaşılıyor. Eğer siz de hanenizde yüksek hızda internet istiyorsanız, GigaFiber İstiyorum kampanyasına aşağıdaki sayfadan hemen başvurabilir ve sıralamaya girmek için bu keyifli isimlerle düet yapacağınız içerikleri oluşturmaya başlayabilirsiniz. 

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