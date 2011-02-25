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TTNET'ten yeni Tivibu paketleri; Tivibu Ev ile IPTV dönemi

8 yıl
236,4b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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TTNET internet üzerinden yerli ve yabancı televizyon kanallarına erişim sunduğu Web TV hizmetinden sonra Tivibu çatısı altında ev kullanıcılarına yönelik paketlerini de duyurdu. Tivibu Ev olarak lanse edilen ve genişbant internet bağlantısı üzerinden IPTV alıcısı ile sunulan yeni nesil televizyon platformu, kullanıcılara HD kalitesinde TV yayını ve video iletimini, 5.1 Dolby Digital ses desteği ile birlikte sunuyor ve bu sayade gelişmiş çoklu ortam deneyimi vaad ediyor. Ulusal kanallara ek olarak tematik kanallarla zenginleştirilen Tivibu Ev, istediğiniz zaman izleyebileceğiniz film, dizi, belgesel, çocuk, müzik klibi ve daha pek çok içerikle birlikte çeşitli interaktif servisler de içeriyor.

59 yerli kanal, 49 yabancı kanal olmak üzere toplam 108 kanal ile başlayan Tivibu Ev, NHK World HD, National Geographic Wild HD ve TRT HD gibi yüksek çözünürlükte yayın yapan çok sayıda kanalı bünyesinde barındırıyor ve izleyicilere herhangi bir programı yayın esnasında durdurup 90 dakikaya kadar geri alma olanağı da sağlıyor. İnternet kotasına etki etmeyen Tivibu Ev hizmetinden yararlanabilmek için ADSL internet bağlantısı ve ADSL modem'e ek olarak Tivibu Ev alıcısına ihtiyaç duyuluyor. TTNET, Tivibu Ev hizmetinden faydalanmak isteyen kullanıcılardan, gerekli cihazlar için herhangi bir ücret talep etmediğini belirtiyor yani IPTV servisi için gerekli alıcı TTNET tarafından sağlanıyor.

Akıllı telefon pazarındaki gelişmeleri dikkate alan TTNET, büyük önem verdiği Tivibu hizmetini telefonlara da getirebiliyor. İnternet bağlantısına sahip olan telefonlar sayesinde kullanıcıların okulda, vapurda, trafikte yani diledikleri her yerde cepten televizyon kanallarını takip edebileceği, film ya da belgesel izleyebilecekleri belirtiliyor. Seç izle, durdur izle, geri al izle, kirala izle ve tekrar izle gibi Tivibu Web ve Tivibu Ev'deki pek çok özelliğin aynı şekilde yerini aldığı Tivibu Cep için son hazırlıklarını yapan TTNET, yeni servisini yakında kullanıma sunmayı planlıyor. Tivibu Ev ile birlikte kullanıcılara sunduğu paketlerde de güncellemeler yapan TTNET, şu seçenekleri sunuyor;

Yeni Tivibu Web Paketleri;

TTNET'ten yeni Tivibu paketleri; Tivibu Ev ile IPTV dönemi
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Başlangıç Paketi: 1 TL

  • 55'i yerli 13'ü yabancı kanal olmak üzere toplam 68 TV kanalı
  • Kirala-İzle, Tekrar İzle, Durdur-İzle, Geri–Al İzle ve Seç-İzle (100 adet film, müzik, dizi ve belgesel)

Standart Paket: 4 TL

  • 55’i yerli 31'i yabancı kanal olmak üzere toplam 86 TV kanalı
  • Kirala-İzle, Tekrar İzle, Durdur-İzle, Geri–Al İzle ve Seç-İzle (1000'e yakın film, müzik, dizi ve belgesel)

Standart Plus Paket: 8 TL

  • 5’i yerli 31’i yabancı kanal olmak üzere toplam 86 TV kanalı
  • Kirala-İzle, Tekrar İzle, Durdur-İzle, Geri–Al İzle ve Seç-İzle (10 adet  “Kirala-İzle” filmi hediye; 2.500’e yakın film, müzik, dizi ve belgesel)
Yeni Tivibu Ev Paketleri;

TTNET'ten yeni Tivibu paketleri; Tivibu Ev ile IPTV dönemi
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Başlangıç Paketi: 9,90 TL

  • 56'sı yerli 21'i yabancı ve 4 HD kanal olmak üzere toplam 77 TV kanalı
  • Ücretsiz Tivibu Başlangıç Paketi üyeliği
  • Kirala-İzle, Tekrar İzle, Durdur-İzle, Geri–Al İzle ve Seç-İzle (100 adet film, müzik, dizi ve belgesel)

Standart Paket: 19,90 TL

  • 56'sı yerli 50'si yabancı ve 10 HD kanal olmak üzere toplam 106 TV kanalı
  • Ücretsiz Tivibu Standart Paketi üyeliği
  • Kirala-İzle, Tekrar İzle, Durdur-İzle, Geri–Al İzle ve Seç-İzle (1000’e yakın film, müzik, dizi ve belgesel)

Standart Plus Paket: 29,90 TL

  • 56'sı yerli 50'si yabancı ve 10 HD kanal olmak üzere toplam 106 TV kanal
  • Ücretsiz Tivibu Standart Plus Paketi üyeliği
  • Kirala-İzle, Tekrar İzle, Durdur-İzle, Geri–Al İzle ve Seç-İzle (10 adet “Kirala-İzle” filmi hediye. 2.500'e yakın film, müzik, dizi ve belgesel)
TTNET'in Yeni Üçü Bir Yerde Paketleri;

Üçü Bir Yerde Paketi 39 TL

  • TTNET Yalın İnternet 1Mb 1GB
  • Tivibu Ev Başlangıç
  • TTNET Alo 100  

Üçü Bir Yerde Paketi 49 TL

  • TTNET Yalın İnternet NET6
  • Tivibu Ev Başlangıç  
  • TTNET Alo 100  

Üçü Bir Yerde Paketi 99 TL

  • TTNET Yalın İnternet NETLİMİTSİZ
  • Tivibu Ev Standart Plus  
  • TTNET Alo Limitsiz

TTNET'in Tivibu hizmeti hakkında daha fazla bilgi almak için; http://www.tivibu.com.tr

- Tivibu Ev ile sunulan IPTV hakkında merak ettiğiniz soruların yanıtları için; https://www.donanimhaber.com/ttnet/default.aspx?pid=21&vid=1668

- TTNET'in Tivibu hizmeti hakkında daha fazla bilgi almak için; http://www.tivibu.com.tr


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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bilgehankalkan 6 yıl
Bugün Tivibu Ev kullanma imkanım oldu, görüntü kalitesi maalesef uydu yayını gibi bir kalitede değildi. Düz anten ile alınan en iyi görüntü seviyesi ayarında diyebilirim.
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aalbatros 6 yıl
bugun bagladılar arkadaslar bana 2 ay ücretsiz miş ondan sonra istersem 9 küsür lira dediler gelen arkadas bagladı baktım hd kanallar acık sıkıntı yokdu 2 saat sonra bakayım dedim bi baktım ki hd kanallar acılmıyor müşteri hizmetlerini arayın diye bir yazı geliyor nedir bu anlamadım bir türlü şimdi anlayan birileri varmı acaba yardımcı olucak yoksa gidip teslim mi edeyim.
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Patria o Muerte 6 yıl
Ttnet bitmistir artik superonline a gecin
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It's My Life 6 yıl
Gelip kurdular, goruntu iyi degil, telefonda soylenen hicbir icerik yok, filmler parali. Bosuna yer israfi resmen. İptal ettim.
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impressM 6 yıl
getirdikleri modemde 4 port ethernet var mi ve arayuzunden port acabiliyor muyuz tcp udp port yonlendirme menusu var mi modemde ? modemi biz secebiliyor muyuz onlar mi kafalarina gore getiriyor ? modem ve cihaz secimini biz yapabiliyor muyuz ? saygılar.
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kartilkisi 6 yıl It's My Life
Devil1106

Gelip kurdular, goruntu iyi degil, telefonda soylenen hicbir icerik yok, filmler parali. Bosuna yer israfi resmen. İptal ettim.

arkadaşım...telekom iptv platformu tivibu-ev şebekesinden memnun kalmadığını açıklamana üzüldüm...!!!...superonline yeni iptv şebekesi inşallah faliyete geçince başarı kaydeder...!!!...
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montevo 6 yıl It's My Life
Devil1106

Gelip kurdular, goruntu iyi degil, telefonda soylenen hicbir icerik yok, filmler parali. Bosuna yer israfi resmen. İptal ettim.

filmler herhalde paralı olacak.ürünü iyice anlamadan yorum yapmayın.görüntünün düşük olduğunu söylemiştim görmemişsiniz.özellikle lcdtvlerde çok kötü.
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It's My Life 6 yıl
Az once aradilar 6 ay bedava diye gelin kurun dedim. Bende DT vs de var begenmezsem geri veririm. Yayin kalitesi, hd kanallarda hicbir sorun yasamayacagim cunku Fiber abonesiyim. Kotaya da etki etmiyor, guzel olacak bence.

En onemlisi taahhut yok. Daha once ucretsiz Fiber modemde getirmislerdi zaten, memnunum TT den.
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kartilkisi 6 yıl It's My Life
Devil1106

Az once aradilar 6 ay bedava diye gelin kurun dedim. Bende DT vs de var begenmezsem geri veririm. Yayin kalitesi, hd kanallarda hicbir sorun yasamayacagim cunku Fiber abonesiyim. Kotaya da etki etmiyor, guzel olacak bence.

En onemlisi taahhut yok. Daha once ucretsiz Fiber modemde getirmislerdi zaten, memnunum TT den.

arkadaşım...telekom tivibu-ev şebekesinde yaklaşık 120 kanal yayın yapıyormuş...superonline fiber optik 20 mbps limitsiz internet yayını abonesiyim...özel şirketin iptv platformu yıl sonuna doğru abonelik üzerinden hizmetimize girecekmiş...telekomun şebekesinden daha fazla kanal sayısıyla superonline iptv platformunun abonelerine pazarlanacağını öğrendim...superonline fiber optik internet modeminden memnunum...dikkatinizi çekerim...bilgilerinize sunarım...hayırlı günler geçirmenizi dilerim...saygılar...
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It's My Life 6 yıl
Bende TT Fiber var sorunsuz kullanabilirim heralde ?
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ismetutku 7 yıl
beyler bayanlar genç insanlar bu tartışmalara noktayı koyacak bir cümle kurayım şu an 2 aylık bedava hizmetinden yararlanıyorum 8 megabit hızım var cam gibi izliyorum hdyi cam! O kadar trt hd izledim bir kere takılmadı şerefsizim. Hdmı kablosu ile baglanmasıda cabası ayrıca taahhütü yok. Yani hdmı kablosunu biraz zor iade ederim sevgili ttnete memnunuz ama dsmart var evde geri vercez ... en masrafsızı diye bilirim evler için düşünün uydu taktırcaksınız anten parası işçi parası kablo parası .... Binadan gelen kablo kopar ugraşır durursun tavsiye ederim...
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korner12 7 yıl ismetutku
ismetutku

beyler bayanlar genç insanlar bu tartışmalara noktayı koyacak bir cümle kurayım şu an 2 aylık bedava hizmetinden yararlanıyorum 8 megabit hızım var cam gibi izliyorum hdyi cam! O kadar trt hd izledim bir kere takılmadı şerefsizim. Hdmı kablosu ile baglanmasıda cabası ayrıca taahhütü yok. Yani hdmı kablosunu biraz zor iade ederim sevgili ttnete memnunuz ama dsmart var evde geri vercez ... en masrafsızı diye bilirim evler için düşünün uydu taktırcaksınız anten parası işçi parası kablo parası .... Binadan gelen kablo kopar ugraşır durursun tavsiye ederim...

Bende kullanıyorum gerçekten cam gibi görüntü var bu zamana kadar bir kere takılmadı ve ben üyeliği devam ettirmeyi düşünüyorum.
Gerçekten benim çok beğendiğim bir hizmet...
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DH Misafiri 7 yıl
kesinlikle önermiyorum. aldık rezil olduk. buda yetmez gibi internette iki güne bir gidip geliyor. yetkilileri arıyoruz yogunluk olabilir diyor. gerçekten teknik ve doyurucu bir açıklama.arkadaşlar lütfen fazla yogunlaşmayın bizde izleyelim sırayla:))
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DH Misafiri 7 yıl
Hiç gülesimyoktu ama beni güldürdün ya TTNET allah seni ağlatsın.
Normal yayınlar için 7 MBits/S HD yayınlar için 12 MBits/S erişim hızı gerekiyormuş.
Dalga geçecek başka bişey bulamadınız sizde milletle bu şekilde geçiyorsunuz??
8 MBits/S limitsiz pakete 55 lira ödeyen ve daha 2 MBits/S hızı görememiş ve santrale 1000 metre mesafede olan birisi olarak şunu söylüyorum;
Ufak atında civcivlerde yesin :(
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kartilkisi 7 yıl
arkadaşlar...telekom-tivibuev (IPTV) şifreli yayın şebekesine yeni kanalların 2012 yılında ekleneceğini düşünüyorum...dikkatinizi çekerim...bilgilerinize sunarım...hayırlı günler geçirmenizi dilerim inşallah...
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DH Misafiri 7 yıl
şu donanımhaberin haline bak yahu. reklam alacak başka kimse kalmadı arkadaş ...
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DH Misafiri 7 yıl
2.80 ile 3 dk aarası koptuğu andır
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