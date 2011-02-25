TTNET'ten yeni Tivibu paketleri; Tivibu Ev ile IPTV dönemi

TTNET internet üzerinden yerli ve yabancı televizyon kanallarına erişim sunduğu Web TV hizmetinden sonra Tivibu çatısı altında ev kullanıcılarına yönelik paketlerini de duyurdu. Tivibu Ev olarak lanse edilen ve genişbant internet bağlantısı üzerinden IPTV alıcısı ile sunulan yeni nesil televizyon platformu, kullanıcılara HD kalitesinde TV yayını ve video iletimini, 5.1 Dolby Digital ses desteği ile birlikte sunuyor ve bu sayade gelişmiş çoklu ortam deneyimi vaad ediyor. Ulusal kanallara ek olarak tematik kanallarla zenginleştirilen Tivibu Ev, istediğiniz zaman izleyebileceğiniz film, dizi, belgesel, çocuk, müzik klibi ve daha pek çok içerikle birlikte çeşitli interaktif servisler de içeriyor.

59 yerli kanal, 49 yabancı kanal olmak üzere toplam 108 kanal ile başlayan Tivibu Ev, NHK World HD, National Geographic Wild HD ve TRT HD gibi yüksek çözünürlükte yayın yapan çok sayıda kanalı bünyesinde barındırıyor ve izleyicilere herhangi bir programı yayın esnasında durdurup 90 dakikaya kadar geri alma olanağı da sağlıyor. İnternet kotasına etki etmeyen Tivibu Ev hizmetinden yararlanabilmek için ADSL internet bağlantısı ve ADSL modem'e ek olarak Tivibu Ev alıcısına ihtiyaç duyuluyor. TTNET, Tivibu Ev hizmetinden faydalanmak isteyen kullanıcılardan, gerekli cihazlar için herhangi bir ücret talep etmediğini belirtiyor yani IPTV servisi için gerekli alıcı TTNET tarafından sağlanıyor.

Akıllı telefon pazarındaki gelişmeleri dikkate alan TTNET, büyük önem verdiği Tivibu hizmetini telefonlara da getirebiliyor. İnternet bağlantısına sahip olan telefonlar sayesinde kullanıcıların okulda, vapurda, trafikte yani diledikleri her yerde cepten televizyon kanallarını takip edebileceği, film ya da belgesel izleyebilecekleri belirtiliyor. Seç izle, durdur izle, geri al izle, kirala izle ve tekrar izle gibi Tivibu Web ve Tivibu Ev'deki pek çok özelliğin aynı şekilde yerini aldığı Tivibu Cep için son hazırlıklarını yapan TTNET, yeni servisini yakında kullanıma sunmayı planlıyor. Tivibu Ev ile birlikte kullanıcılara sunduğu paketlerde de güncellemeler yapan TTNET, şu seçenekleri sunuyor;

Yeni Tivibu Web Paketleri;



Tam Boyutta Gör Başlangıç Paketi: 1 TL 55'i yerli 13'ü yabancı kanal olmak üzere toplam 68 TV kanalı

Kirala-İzle, Tekrar İzle, Durdur-İzle, Geri–Al İzle ve Seç-İzle (100 adet film, müzik, dizi ve belgesel) Standart Paket: 4 TL 55’i yerli 31'i yabancı kanal olmak üzere toplam 86 TV kanalı

Kirala-İzle, Tekrar İzle, Durdur-İzle, Geri–Al İzle ve Seç-İzle (1000'e yakın film, müzik, dizi ve belgesel) Standart Plus Paket: 8 TL 5’i yerli 31’i yabancı kanal olmak üzere toplam 86 TV kanalı

Kirala-İzle, Tekrar İzle, Durdur-İzle, Geri–Al İzle ve Seç-İzle (10 adet “Kirala-İzle” filmi hediye; 2.500’e yakın film, müzik, dizi ve belgesel)

Yeni Tivibu Ev Paketleri;



Tam Boyutta Gör Başlangıç Paketi: 9,90 TL 56'sı yerli 21'i yabancı ve 4 HD kanal olmak üzere toplam 77 TV kanalı

Ücretsiz Tivibu Başlangıç Paketi üyeliği

Kirala-İzle, Tekrar İzle, Durdur-İzle, Geri–Al İzle ve Seç-İzle (100 adet film, müzik, dizi ve belgesel) Standart Paket: 19,90 TL 56'sı yerli 50'si yabancı ve 10 HD kanal olmak üzere toplam 106 TV kanalı

Ücretsiz Tivibu Standart Paketi üyeliği

Kirala-İzle, Tekrar İzle, Durdur-İzle, Geri–Al İzle ve Seç-İzle (1000’e yakın film, müzik, dizi ve belgesel) Standart Plus Paket: 29,90 TL 56'sı yerli 50'si yabancı ve 10 HD kanal olmak üzere toplam 106 TV kanal

Ücretsiz Tivibu Standart Plus Paketi üyeliği

Kirala-İzle, Tekrar İzle, Durdur-İzle, Geri–Al İzle ve Seç-İzle (10 adet “Kirala-İzle” filmi hediye. 2.500'e yakın film, müzik, dizi ve belgesel)

TTNET'in Yeni Üçü Bir Yerde Paketleri;



Üçü Bir Yerde Paketi 39 TL TTNET Yalın İnternet 1Mb 1GB

Tivibu Ev Başlangıç

TTNET Alo 100 Üçü Bir Yerde Paketi 49 TL TTNET Yalın İnternet NET6

Tivibu Ev Başlangıç

TTNET Alo 100 Üçü Bir Yerde Paketi 99 TL TTNET Yalın İnternet NETLİMİTSİZ

Tivibu Ev Standart Plus

TTNET Alo Limitsiz

TTNET'in Tivibu hizmeti hakkında daha fazla bilgi almak için; http://www.tivibu.com.tr