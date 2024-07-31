Xiaomi TV Box S 2nd Gen vs Next Start 4K Tv Box! Depolama her şey mi?

Bu videomuzda fiyatları son zamanlarda oldukça yakın olan Xiaomi TV Box S 2nd Gen ve Next Start 4K Tv Box modellerini kıyaslıyoruz. Sizler hangi ürünü daha mantıklı buluyorsunuz? İyi seyirler!

Android TV Box modellerinde özellikle depolama alanı fazlasıyla önemli. Bunu bilen kullanıcılar tercihlerini yaparken depolama alanını ön plana alabiliyor. Bu videomuzda da 16 GB depolama alanına sahip Next Start 4K modelinin aslında o kadar da avantajlı olmadığı, depolama hızı ve işlemci performansının önemli olduğunu sizlerle paylaşıyoruz.

Xiaomi TV Box S 2nd Gen modeli 8 GB depolama alanıyla geliyor ancak okuma ve yazma hız değerlerinde rakibi Next modeline göre oldukça önde sonuçlar veriyor. Sizler bu iki model arasında kalsaydınız hangisini tercih ederdiniz? İyi seyirler!

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