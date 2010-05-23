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Team Group, USB 3.0 destekli USB belleklerini duyurdu: Team X101

Yüksek performanslı bellek ve depolama çözümleri üreticisi Team Group, USB 3.0 arabirimini kullanacak olan USB belleklerini duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Yüksek performanslı bellek ve depolama çözümleri üreticisi Team Group,yeni USB belleklerini duyurdu. Team X101 olarak adlandırılan USB bellekler, USB 3.0 arabirimini destekliyor. Computex 2010'da tanıtımının yapılacağı belirtilen X101 USB bellek, kullanıcılara USB 3.0 arabiriminin nimetlerini sunuyor. Sahip olduğu 5Gbps teorik veri aktarım hızıyla USB 2.0'a oranla 10 kat daha hızlı veri aktarımı sağlayan USB 3.0 destekli USB belleklerin 25 GB kapasiteli bir Bluray filmi 2 dk civarı bi sürede kopyalabileceği belirtiliyor. Sade tasarıma sahip olan Team X101 USB 3.0 belleklerin 32 GB, 64 GB ve 128 GB olmak üzere 3 farklı kapasiteye sahip olacağı belirtildi.

 


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Batuist 9 yıl
okuma ve yazma hızları ile ilgili bir bilgi yok sanırım...
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marseltalon 7 yıl
Team x101 usb 3.0 32 gb olanı 120 mb/sn okuma ve 70 mb/sn ile yazma hızlarına sahip...

İşin ilginç tarafı 32 gb olanı 100 lira,64 gb olanı ise 300 küsür lira
anlamış değilim... 3 adet 32 gb olanından al daha iyi yaw...
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tolgaciik 9 yıl
büyüyor ve hızlanıyorlar...
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TELESCOPE 9 yıl
güzel,kolay taşınır ve hızlı yeterli meziyet bence
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kerem 9 yıl
"USB 3.0 destekli USB belleklerin 25 GB kapasiteli bir Bluray filmi 2 dk civarı bi sürede kopyalabileceği belirtiliyor."

Bu durumda ort 200 mb/sn ile yazma yapabiliyor demektir.
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