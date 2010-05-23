Team Group, USB 3.0 destekli USB belleklerini duyurdu: Team X101

Yüksek performanslı bellek ve depolama çözümleri üreticisi Team Group,yeni USB belleklerini duyurdu. Team X101 olarak adlandırılan USB bellekler, USB 3.0 arabirimini destekliyor. Computex 2010'da tanıtımının yapılacağı belirtilen X101 USB bellek, kullanıcılara USB 3.0 arabiriminin nimetlerini sunuyor. Sahip olduğu 5Gbps teorik veri aktarım hızıyla USB 2.0'a oranla 10 kat daha hızlı veri aktarımı sağlayan USB 3.0 destekli USB belleklerin 25 GB kapasiteli bir Bluray filmi 2 dk civarı bi sürede kopyalabileceği belirtiliyor. Sade tasarıma sahip olan Team X101 USB 3.0 belleklerin 32 GB, 64 GB ve 128 GB olmak üzere 3 farklı kapasiteye sahip olacağı belirtildi.

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