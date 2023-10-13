Ucuz bellek ve depolama dönemi sona erdi: Yeni akıllı telefonlar daha pahalı olacak

Son birkaç yıldır Çinli telefon üreticileri ucuz akıllı telefonlarda bile yüksek bellek kapasiteleri sunarak tüketicileri memnun ediyordu. Bu durum esasında bellek çiplerinin aşırı üretimi sayesinde mümkün hale gelmişti. Aşırı üretim, bellek fiyatlarını tarihi düşüşlere sürükledi.

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Ancak Çin'in en güvenilir kaynaklarından biri olan Digital Chat Station'a göre, ucuz bellek dönemi artık sona erdi. Üretim fazlası tükendi ve bu nedenle bellek fiyatları artmaya başladı. Sonuç olarak, yakında piyasaya sürülecek Çinli akıllı telefonların fiyat etiketleri bellek kapasitelerine bağlı olarak 300-500 yuan (40-70 dolar) arasında artacak.

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Üreticiler frene basabilir

Buna ek olarak akıllı telefon üreticileri maliyetleri düşürmek ve fiyatlarını rekabetçi tutmak amacıyla 16-24 GB RAM ve 1 TB seviyelerinden daha mütevazı kapasitelere dönebilirler. Ancak yine de rekor bellek kapasitesine sahip yeni akıllı telefonların piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Ucuz bellek ve depolama bitti: Telefonlar daha pahalı olacak