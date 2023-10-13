Ucuz bellek ve depolama dönemi sona erdi: Yeni akıllı telefonlar daha pahalı olacak

Ancak Çin'in en güvenilir kaynaklarından biri olan Digital Chat Station'a göre, ucuz bellek dönemi artık sona erdi. Üretim fazlası tükendi ve bu nedenle bellek fiyatları artmaya başladı. Sonuç olarak, yakında piyasaya sürülecek Çinli akıllı telefonların fiyat etiketleri bellek kapasitelerine bağlı olarak 300-500 yuan (40-70 dolar) arasında artacak.
Üreticiler frene basabilir
Buna ek olarak akıllı telefon üreticileri maliyetleri düşürmek ve fiyatlarını rekabetçi tutmak amacıyla 16-24 GB RAM ve 1 TB seviyelerinden daha mütevazı kapasitelere dönebilirler. Ancak yine de rekor bellek kapasitesine sahip yeni akıllı telefonların piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.