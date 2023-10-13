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    Anlık Bildirim

    Ucuz bellek ve depolama dönemi sona erdi: Yeni akıllı telefonlar daha pahalı olacak

    Aşırı üretim nedeniyle rekor seviyelere düşen bellek fiyatlarının yeniden yükselişe geçtiği bildiriliyor. Buna bağlı olarak yeni akıllı telefonların fiyatlarında artış olacak.
    Ucuz bellek ve depolama bitti: Telefonlar daha pahalı olacak
    Son birkaç yıldır Çinli telefon üreticileri ucuz akıllı telefonlarda bile yüksek bellek kapasiteleri sunarak tüketicileri memnun ediyordu. Bu durum esasında bellek çiplerinin aşırı üretimi sayesinde mümkün hale gelmişti. Aşırı üretim, bellek fiyatlarını tarihi düşüşlere sürükledi.

    Ancak Çin'in en güvenilir kaynaklarından biri olan Digital Chat Station'a göre, ucuz bellek dönemi artık sona erdi. Üretim fazlası tükendi ve bu nedenle bellek fiyatları artmaya başladı. Sonuç olarak, yakında piyasaya sürülecek Çinli akıllı telefonların fiyat etiketleri bellek kapasitelerine bağlı olarak 300-500 yuan (40-70 dolar) arasında artacak.

    Ucuz bellek ve depolama bitti: Telefonlar daha pahalı olacak Tam Boyutta Gör

    Üreticiler frene basabilir

    Buna ek olarak akıllı telefon üreticileri maliyetleri düşürmek ve fiyatlarını rekabetçi tutmak amacıyla 16-24 GB RAM ve 1 TB seviyelerinden daha mütevazı kapasitelere dönebilirler. Ancak yine de rekor bellek kapasitesine sahip yeni akıllı telefonların piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 3 saat önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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