Microsoft'un 7 TB kapasiteli cam depolaması binlerce yıllık ömür vaadediyor

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Microsoft geçtiğimiz sene "Project Silica" adında yeni bir depolama teknolojisi duyurmuştu. Uzun vadeli, kalıcı depolama ihtiyacına yönelik oluşturulan depolama teknolojisi avuç içi büyüklüğünde cam bir alana terabayt düzeyinde veri kaydedebilmeyi mümkün kılıyor.

Yakın zamanda yayınlanan bir blog yazısı ve videoya göre yazılım devi Project Silica'yı bulut depolama sunucu pazarına yönelik sürdürülebilir bir depolama aracı olarak konumlandırmış durumda. Microsoft'un açıklamasına göre her bir cam modül 7 terabayt veri depolayabilecek ve 10 bin yıl ömre sahip olacak.

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Zaman içerisinde projede çeşitli iyileştirmeler yapılarak yazma hızı ve kararlılığı artırılmış. Microsoft'un Cambridge Araştırma Merkezi'nde laboratuvar müdür yardımcısı olan Ant Rowstron'ın açıklamasına göre hard disklerde depolanan verilerin 5 yılda bir, teyplerde depolanan verilerin ise en geç 10 yılda bir yenilenmesi gerekiyor. Medya yenileme işi de zahmetli bir iş. Ayrıca yüksek enerji sarfiyatına ve potansiyel veri kayıplarına neden oluyor. Cama kaydedilen veriler ise suya, çizilmelere, sıcağa ve elektromanyetik etkilere dayanıklı olduğundan binlerce yıl saklanabilir.

Videoda Project Silica'nın yazma, okuma, saklanma gibi aşamalarından bahsediliyor. Bu bağlamda 4 laboratuvardan bahsediliyor.

Yazma laboratuvarı: Kısa lazer darbeleri verileri cama vokseller (3D piksel) olarak kaydeder. Okuma laboratuvarı: Bilgisayar kontrollü mikroskoplar verileri okur. Çözme laboratuvarı: Okunan data Azure AI kullanılarak standart bilgisayarların okuyabileceği formata dönüştürülür. Kütüphane laboratuvarı: Veriler geri çağrılmak istendiğinde kütüphanedeki robot uygun parçayı alarak okuyucuya yerleştirir.

Bu sistemde kütüphane tamamen pasif yapıda, sistemdeki tüm karmaşıklık ve güç robot tarafında yer alıyor. Ancak firma Project Silica'nın hala ticari olarak hazır olmadığını kabul ediyor. Firmanın hedefine ulaşabilmesi için hala aşması gereken problemler olduğu belirtiliyor.

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