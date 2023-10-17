Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft'un 7 TB kapasiteli cam depolaması binlerce yıllık ömür vaadediyor

    Microsoft'un geçtiğimiz sene duyurduğu "Project Silica" isimli cam medyuma depolama teknolojisi gelişiyor. 7 TB kapasiteli yeni medyum daha yüksek yazma hızı ve binlerce yıllık ömür vaadediyor.

    Microsoft'dan 7 TB kapasiteli uzun ömürlü cam depolama Tam Boyutta Gör

    Microsoft geçtiğimiz sene "Project Silica" adında yeni bir depolama teknolojisi duyurmuştu. Uzun vadeli, kalıcı depolama ihtiyacına yönelik oluşturulan depolama teknolojisi avuç içi büyüklüğünde cam bir alana terabayt düzeyinde veri kaydedebilmeyi mümkün kılıyor.

    Yakın zamanda yayınlanan bir blog yazısı ve videoya göre yazılım devi Project Silica'yı bulut depolama sunucu pazarına yönelik sürdürülebilir bir depolama aracı olarak konumlandırmış durumda. Microsoft'un açıklamasına göre her bir cam modül 7 terabayt veri depolayabilecek ve 10 bin yıl ömre sahip olacak.

    Zaman içerisinde projede çeşitli iyileştirmeler yapılarak yazma hızı ve kararlılığı artırılmış. Microsoft'un Cambridge Araştırma Merkezi'nde laboratuvar müdür yardımcısı olan Ant Rowstron'ın açıklamasına göre hard disklerde depolanan verilerin 5 yılda bir, teyplerde depolanan verilerin ise en geç 10 yılda bir yenilenmesi gerekiyor. Medya yenileme işi de zahmetli bir iş. Ayrıca yüksek enerji sarfiyatına ve potansiyel veri kayıplarına neden oluyor. Cama kaydedilen veriler ise suya, çizilmelere, sıcağa ve elektromanyetik etkilere dayanıklı olduğundan binlerce yıl saklanabilir.

    Videoda Project Silica'nın yazma, okuma, saklanma gibi aşamalarından bahsediliyor. Bu bağlamda 4 laboratuvardan bahsediliyor.

    1. Yazma laboratuvarı: Kısa lazer darbeleri verileri cama vokseller (3D piksel) olarak kaydeder.
    2. Okuma laboratuvarı: Bilgisayar kontrollü mikroskoplar verileri okur.
    3. Çözme laboratuvarı: Okunan data Azure AI kullanılarak standart bilgisayarların okuyabileceği formata dönüştürülür.
    4. Kütüphane laboratuvarı: Veriler geri çağrılmak istendiğinde kütüphanedeki robot uygun parçayı alarak okuyucuya yerleştirir.

    Bu sistemde kütüphane tamamen pasif yapıda, sistemdeki tüm karmaşıklık ve güç robot tarafında yer alıyor. Ancak firma Project Silica'nın hala ticari olarak hazır olmadığını kabul ediyor. Firmanın hedefine ulaşabilmesi için hala aşması gereken problemler olduğu belirtiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    philips 65pus8807 yorumlar whatsapp hakkımda tarihi 1970 açı dershanesi kızılay redakte etmek üçüncü binyıl akademi yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    SAMSUNG GALAXY A04S
    SAMSUNG GALAXY A04S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Dell XPS 15 9520
    Dell XPS 15 9520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız