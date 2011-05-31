Teknoloji Adına Ne Varsa Hepsi Bir Arada: ASUS All-In-One PC ET2011

Kurucu ve Yayın Direktörü
ASUS teknolojide ne varsa şık ve ince tasarımda hepsini bir araya getiriyor. ASUS ET2011EGT’nin özel yazılımları ve kullanım kolaylığıyla yaratıcılıkta kural tanımayan kullanıcılara yer açıyor… Donanım ürünleri ve onlara gösterdiği özen ile dünyanın en çok satılan ve ödül alan anakartlarına sahip olan ASUS şimdi de AIO PC’ler (Hepsi bir arada) ile sektöre damgasını vurmaya hazırlanıyor. Tasarımı, kullanılabilirliği ve özel yazılımları yaratıcılığı uç noktalara ulaştırıyor.
Daha Rahat Çalışma Alanları
Ultra ince yapısı ve şık bir tasarıma sahip ASUS ET2111EGT ile masaüstü bilgisayarlarda yaşayacağınız tüm deneyimi yaşayabilirsiniz. Boş alana ihtiyaç duyan kullanıcılara, tasarımı sayesinde gereksiz kablo karmaşasından kurtararak ve sadece işine odaklanmasına yardımcı oluyor. 999 $ satış fiyatı ile raflardaki yerini alan ASUS ET2111EGT’yi ayrıca satın alabileceğiniz montaj ekipmanıyla her yerde kullanabilirsiniz.
Yaratıcılığın Sonu Yok
20inçlik multi-touch akıp giden dokunmatik özelliği ile kapasitif ekrana parmaklarınızla hükmedeceksiniz. ASUS ET2111EGT’nin sahip olduğu özel uygulamalar ile geliyor. EeeCam ile kendi videolarınız çekebilir ve bu videoların üzerine dilediğiniz gibi efektler ekleyebilirken, EeePaint uygulaması ile dokunarak kendi yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz. Yaratıcılığınızla oluşturduğunuz tüm dosyalarınızı aynı anda sosyal ortamlarda arkadaşlarınıza gönderebilir ve herkese yaratıcılığınızı gösterebilirsiniz.
EeePaint uygulaması sizin kadar çocuklarınızın da yaratıcılığını geliştirmesi ve odasının dört bir yanını yaptığı eserleri ile süslemesini sağlıyor.
Gerçekliğe Dahil Olun
ASUS ET2111EGT üzerinde dahili olarak gelen ATI Radeon™ HD5470 ekran kartının DirectX 11 desteği ile 20inçlik yüksek çözünürlüklü (1600 x 900) ekranında tamamen etkileyici sanalsal görsel deneyim sunuyor. HDMI bağlantısı desteği ile sizi gerçek multimedia deneyiminin içine çekecek.
Bağlantılarınız Yüksek Hızda
ASUS ET2011EGT’nin dahili 1.3MP webcam ile dünya genelinde yapacağınız video görüşmelerine gigabit ethernet üzerinden 1Gbps üzeri veri transfer oranı ile görüşme yapmanıza olanak sağlıyor. Ev veya ofisinizdeki kesintisiz bağlantıyı da Wi-Fi 802.11n desteği ile alıyorsunuz.
Sistem Performansı 12 kat Artıyor
Süper Hibrit Motor Teknoloji desteği ile ASUS ET2011EGT sizin çalışma ve oyun alışkanlıklarınızda host teknolojisinin getirdiği yenilikle eşi görülmemiş hız ve performans sunuyor. ASUS’un Süper Hibrit Motor Teknolojisi ve Intel işlemci birleşik olarak çalışarak sistem performansını sadece bir tuşa basarak 12 kata kadar geliştirme imkanı sağlıyor.
ASUS ET2011EGT
İşlemci Intel Pentium Dual Core E5700
İşlemci Hızı / Belleği 3.0GHz / 2MB
Chipset Intel G41
LCD 20" 16:9
LCD çözünürlüğü 1600 x 900 HD+
Dokunmatik özelliği Multi Touch
RAM 4GB DDR3
RAM kapasitesi (max.) 4GB
HDD 500GB SATAII
Ekran kartı ATI HD5470
Ekran kartı belleği 512MB
Optik Sürücü DVD±RW Super Multi
Wireless 802.11n
Bluetooth Yok
Hoparlör 2 x 2Watt
Ethernet Gigabit
USB portlar 6
Görüntü giriş/çıkış HDMI-in
Kart Okuyucu SD/SDHC/MMC
Klavye & Mouse Wireless Klayve & Mouse
İşletim Sistemi Win7 Home Premium
Web kamera 1.3 MP
Renk Siyah
T.E.S.K.F 999 $ + kdv
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