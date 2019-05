Teknoloji Adına Ne Varsa Hepsi Bir Arada: ASUS All-In-One PC ET2011

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı

Masaüstü PC’leri yeni teknolojiler ile harmanlayarak kasaları yok eden Hepsi Bir Arada - All in One (AIO) PC’ler teknoloji adına ne varsa tümünü bir araya getirdi. Kasaları monitörlere dahil eden ve işlemcisinden, hafızasına, DVD sürücüsünden port girişlerine kadar tüm teknik özellikleri monitöre sığdıran AIO PC sayıları artıyor. Kasa, klavye ve mouse’nin pabucunu dama atan teknoloji ile dokunmatik ekranlar masaüstündeki yerini alıyor.ASUS teknolojide ne varsa şık ve ince tasarımda hepsini bir araya getiriyor. ASUS ET2011EGT’nin özel yazılımları ve kullanım kolaylığıyla yaratıcılıkta kural tanımayan kullanıcılara yer açıyor… Donanım ürünleri ve onlara gösterdiği özen ile dünyanın en çok satılan ve ödül alan anakartlarına sahip olan ASUS şimdi de AIO PC’ler (Hepsi bir arada) ile sektöre damgasını vurmaya hazırlanıyor. Tasarımı, kullanılabilirliği ve özel yazılımları yaratıcılığı uç noktalara ulaştırıyor.Daha Rahat Çalışma AlanlarıUltra ince yapısı ve şık bir tasarıma sahip ASUS ET2111EGT ile masaüstü bilgisayarlarda yaşayacağınız tüm deneyimi yaşayabilirsiniz. Boş alana ihtiyaç duyan kullanıcılara, tasarımı sayesinde gereksiz kablo karmaşasından kurtararak ve sadece işine odaklanmasına yardımcı oluyor. 999 $ satış fiyatı ile raflardaki yerini alan ASUS ET2111EGT’yi ayrıca satın alabileceğiniz montaj ekipmanıyla her yerde kullanabilirsiniz.Yaratıcılığın Sonu Yok20inçlik multi-touch akıp giden dokunmatik özelliği ile kapasitif ekrana parmaklarınızla hükmedeceksiniz. ASUS ET2111EGT’nin sahip olduğu özel uygulamalar ile geliyor. EeeCam ile kendi videolarınız çekebilir ve bu videoların üzerine dilediğiniz gibi efektler ekleyebilirken, EeePaint uygulaması ile dokunarak kendi yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz. Yaratıcılığınızla oluşturduğunuz tüm dosyalarınızı aynı anda sosyal ortamlarda arkadaşlarınıza gönderebilir ve herkese yaratıcılığınızı gösterebilirsiniz.EeePaint uygulaması sizin kadar çocuklarınızın da yaratıcılığını geliştirmesi ve odasının dört bir yanını yaptığı eserleri ile süslemesini sağlıyor.Gerçekliğe Dahil OlunASUS ET2111EGT üzerinde dahili olarak gelen ATI Radeon™ HD5470 ekran kartının DirectX 11 desteği ile 20inçlik yüksek çözünürlüklü (1600 x 900) ekranında tamamen etkileyici sanalsal görsel deneyim sunuyor. HDMI bağlantısı desteği ile sizi gerçek multimedia deneyiminin içine çekecek.Bağlantılarınız Yüksek HızdaASUS ET2011EGT’nin dahili 1.3MP webcam ile dünya genelinde yapacağınız video görüşmelerine gigabit ethernet üzerinden 1Gbps üzeri veri transfer oranı ile görüşme yapmanıza olanak sağlıyor. Ev veya ofisinizdeki kesintisiz bağlantıyı da Wi-Fi 802.11n desteği ile alıyorsunuz.Sistem Performansı 12 kat ArtıyorSüper Hibrit Motor Teknoloji desteği ile ASUS ET2011EGT sizin çalışma ve oyun alışkanlıklarınızda host teknolojisinin getirdiği yenilikle eşi görülmemiş hız ve performans sunuyor. ASUS’un Süper Hibrit Motor Teknolojisi ve Intel işlemci birleşik olarak çalışarak sistem performansını sadece bir tuşa basarak 12 kata kadar geliştirme imkanı sağlıyor.ASUS ET2011EGTİşlemci Intel Pentium Dual Core E5700İşlemci Hızı / Belleği 3.0GHz / 2MBChipset Intel G41LCD 20" 16:9LCD çözünürlüğü 1600 x 900 HD+Dokunmatik özelliği Multi TouchRAM 4GB DDR3RAM kapasitesi (max.) 4GBHDD 500GB SATAIIEkran kartı ATI HD5470Ekran kartı belleği 512MBOptik Sürücü DVD±RW Super MultiWireless 802.11nBluetooth YokHoparlör 2 x 2WattEthernet GigabitUSB portlar 6Görüntü giriş/çıkış HDMI-inKart Okuyucu SD/SDHC/MMCKlavye & Mouse Wireless Klayve & Mouseİşletim Sistemi Win7 Home PremiumWeb kamera 1.3 MPRenk SiyahT.E.S.K.F 999 $ + kdv