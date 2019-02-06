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Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya Film İncelemesi | Seri Nasıl Bitti?

3 ay
7,2b
1
Sinema ve Dizi
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Berk Gün
Eleştirmen
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Ejderhanı Nasıl Eğitirsin serisinin üçüncü filmi Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya'nın film incelemesi ile karşınızdayız. Sinemada izlemeli misiniz? Serinin hayranlarını tatmin eder mi?
 DreamWorks Animation’dan büyümek, bilinmeyenle yüzleşmek için gereken cesareti bulma ve özgür bırakma konusunda sizi hiçbir şeyin eğitemeyeceğiyle ilgili şaşırtıcı bir hikaye geliyor. Genç bir Viking’le korkunç ejderha Gecenin Öfkesi arasında sıra dışı gibi görünen arkadaşlık hayatları boyunca devam eden epik bir maceraya dönüştü. Peki serinin son halkası nasıl?

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DH Misafiri 2 ay
kanıt ne inşallah doğrudur
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DH Misafiri 2 ay
ejderhanı nasıl eğitirsin bir kitaptan uyarlanma ve bu kitabın yazarı 4. seriyide çıkardı büyük ihtimal 2022 gibi vizyona girer
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DH Misafiri 3 ay
film bitmedi mi
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QuexSeeL 3 ay
Başlık spoiler değil mi yahu? Seri nasıl bitti demek artık yeni film gelmeyecek demek değil mi?
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ali.kose 3 ay QuexSeeL
aynen bende ona şaşırıp konuya baktım
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DH Misafiri 3 ay
Film çok iyiydi be.
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smart1978 3 ay
" Naptiniz ? " cok klise SIKICI :/ Sart mi ?
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DH Misafiri 3 ay
başlıktaki filmi incelememişsin lütfen düzelt
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mstf_ogrtmn 3 ay
İçerik-video uyumsuz...
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