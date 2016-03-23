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Teknotel’in Telehouse İstanbul datacenter’ını tanıyoruz

3 yıl
30,7b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Fiber internet servis sağlayıcı Teknotel'in dünya standartlarındaki yeni datacenterı hassas bilgi akışına sahip bankalardan, ödeme sistemlerine kadar bir çok kuruluşa ev sahipliği yapıyor.
Fiber alt yapı yatırımları sayesinde kitlelere ulaşan fiber alt yapının getirilerinden biri de operatör bağımsız veri merkezleri oluyor. Teknotel'in operatör bağımsız veri merkezine ister direkt size özel döşenmiş fiber üzerinden ya da hali hazırda kullandığınız servis sağlayıcı ile ulaşmak mümkün.
Verinin öneminin büyük bir hızla arttığı internet çağında internet servis sağlayıcı Teknotel ile veri merkezi yatırımlarını konuştuk.

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adam olun 3 yıl en beğenilen
bari sizde geçinde site devamlı çökmesin
Yanıtla +25
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tuilde 3 yıl
Dh para kacmasin diye, yakinda kullanicilarinin pclerini server olarak kullanmaya calisirsa şasirmam
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gcb1903 3 yıl
Harbi harbi sizde adam gibi bir yere taşınmayı düşünün artık. Login sorunları, forum sorunları, yorum sorunları.
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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LaNcEt 3 yıl
Alper bey az iç sigarayı ses fena gitmiş :)
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karakaya_o 3 yıl
Yıllardır kozyatağındaki binasına bakıp geçerdim. Bu kadar gelişmiş bir firma olduğunu bilmiyordum
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StaatSanWalt 3 yıl
Helal olsun, örnek bir çalışma olmuş.
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Barbaroscakir 3 yıl
Bunlar çok ciddi paralar. Kolay değil. Tam sorumluluk gerektiriyor. Helal olsun
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0quz28 3 yıl
delio
Sonyye bağlı oyun stüdyolarından Guerrilla geçen sene şubat-mart aylarında İstanbulda bir Killzone sunucusu açmak için datacenter arayışına girdi. Bu arayış yaklaşık olarak bir ay kadar sürdü. Önce datacenter sayısının azlığından, sonrasında ise görüşülen datacenterların istedikleri kriterleri sağlayamadığından şikayet ettiler. Nihayetinde içinde cayma hakkını barından çok katı bir sözleşme yapılarak ismini bilmediğim bir datacenter ile çalışılmaya başladılar. Biz türk oyuncular sunucu açıldığında 8-10 ms gibi harika ping değerleri gördük. Fakat kısa zamanda bir sorun kendini gösterdi. İki türk oyuncu karşı karşıya gelene kadar lobi açılamıyor, bölgeye destek olması gereken İstanbul sunucusu komşu ülkelerden (doğu avrupa, orta doğu, arap yarımadası) oyuncu alamıyordu. Sadede gelirsem sunucunun %99 boş kalması ve dünyanın geri kalanı ile bağlantısının çok kötü olmasından dolayı sunucu 1 hafta geçmeden kapatıldı. İşin derinine inildiğinde siyaseten yasaklı fiber kablolar ortaya çıktı. Konu kapandı.

ülkenin hali her zaman buydu zaten hep en b.tan en kötü ne varsa bizde zaten anlamıyorum neden bu ülke bu kadar (bu satırı dolduracak söz kelime vs bulamıyorum)
gerçek samimiyetimle söylüyorum ülkeyi yerden yere vurmak için değil ama durum bu
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mert1907 3 yıl
Hani belediye biyeri basar medya da haber yapar ya halkin sagligi bunlara emanet diye, ayni ona benzemis baslik.
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selcuk_ 3 yıl
Yorumlarda bahsedilen sorunlar yazılımsal olan sorunlara benziyor. DC alt yapısıyla ilgili değil.
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NeroWin 3 yıl
Abi öyle bir başlığı atmışsınız ki "İşte Verilerimiz Allah Emanet" algısı oluştu niyeyse.
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altanbilisim 3 yıl
Yaklaşık 5 yıldır metroethernet sistemlerini kullanmaktayız, yılda ya 1 ya 2 defa max 5-20dk arası kesintiye uğradı onun dışında hiçbir sorunumuz olmadı, teknik destek birimleri de gayet ilgililer
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sis651 3 yıl
Donanımhaber'in sıkıntısı veri merkezi kaynaklı değil bence. Sunucularını bilmem ama yazılım kaynaklı sıkıntı var gibi geliyor bana.
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