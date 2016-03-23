Teknotel’in Telehouse İstanbul datacenter’ını tanıyoruz

Fiber internet servis sağlayıcı Teknotel'in dünya standartlarındaki yeni datacenterı hassas bilgi akışına sahip bankalardan, ödeme sistemlerine kadar bir çok kuruluşa ev sahipliği yapıyor.

Fiber alt yapı yatırımları sayesinde kitlelere ulaşan fiber alt yapının getirilerinden biri de operatör bağımsız veri merkezleri oluyor. Teknotel'in operatör bağımsız veri merkezine ister direkt size özel döşenmiş fiber üzerinden ya da hali hazırda kullandığınız servis sağlayıcı ile ulaşmak mümkün.

Verinin öneminin büyük bir hızla arttığı internet çağında internet servis sağlayıcı Teknotel ile veri merkezi yatırımlarını konuştuk.