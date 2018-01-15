Telefona takılan fotoğraf yazıcısı

Modüler telefon tasarımına yatırımlarını sürdüren Motorola, yeni modlarla telefonlarına ilginç özellikler kazandırmaya devam ediyor. Videomuza konu olan yenilik, telefona takılabilen fotoğraf yazcısı.

Modüler telefon konseptine ciddi yatırım yapan ve telefonları için arka arkaya yeni aksesuarlar çıkartarak farklı özellikler kazandıran Motorola, bu defa da Polariod ile işbirliğine giderek telefonarına takılabilen fotoğraf yazıcısı çıkardı. Detaylar ve izlenimlerimiz bu videoda.