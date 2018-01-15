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Telefona takılan fotoğraf yazıcısı

1 yıl
9,1b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Modüler telefon tasarımına yatırımlarını sürdüren Motorola, yeni modlarla telefonlarına ilginç özellikler kazandırmaya devam ediyor. Videomuza konu olan yenilik, telefona takılabilen fotoğraf yazcısı.
Modüler telefon konseptine ciddi yatırım yapan ve telefonları için arka arkaya yeni aksesuarlar çıkartarak farklı özellikler kazandıran Motorola, bu defa da Polariod ile işbirliğine giderek telefonarına takılabilen fotoğraf yazıcısı çıkardı. Detaylar ve izlenimlerimiz bu videoda. 

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Haplo 1 yıl en beğenilen
Hayır, neden telefona takıyoruz ki? Yine yap aynı boyutlarda pilli, bluetoothlu mini bir fotoğraf baskı cihazını, müşterilerine çok daha fazla özgürlük sunmuş olursun. API tarafında dilediğince at koştursun, kimse bir şey söylemez; mesela telefondan fotoğrafı seçeyim, mini cihaza dokundurunca basmaya başlasın. Altı-üstü belki de 1 tane baskı yapmak için bile sürekli telefona tak çıkar yapmak durumunda bırakılması çok kısıtlayıcı bir hareket geldi bana.
Hayır, neden telefona takıyoruz ki? Yine yap aynı boyutlarda pilli, bluetoothlu mini bir fotoğraf baskı cihazını, müşterilerine çok daha fazla özgürlük sunmuş o...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Emre D 1 yıl
Mission Impossible 3.
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Astforum 1 yıl
Ne gereksiz bir icat. Hemen 3 tane alayım şundan. :)))
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DH Misafiri 1 yıl
bu mod güzel bir detay yakalamış tabiki meraklısına ben insta-share projektör modunun 2. versiyonunu bekliyorum 1.si çözünürlük olarak yetersiz ilk teknoloji herzaman deneysel oluyor
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MetalWave 1 yıl
tablet mod yapmalılar. atıyorum 11" bir ekran ve bataryadan oluşan cihazın arkasına telefonumuzu takıp kullanabilmeliyiz
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sendomi 1 yıl
sanırım çekilen fotoğrafın yada baskının kalitesi çok kötüydü ki videoda arada oynama yapılmış çıkan fotoğraf başka :)))erdi kendini çekmişti ya nerede o fotoğraf
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seglopsi 1 yıl
bunu kablosuz olarak yapmak daha pratik sanıyorum. kablosuz birçok markanın çözümleri var. hp, kodak ve polaroid'in kablosuz çözümlerine başarılı diyorlar.
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khytr89 1 yıl
yazıcı falan değil artık 50mm , 75-300mm vs gibi lensler takmak istiyorum
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Haplo 1 yıl en beğenilen
Hayır, neden telefona takıyoruz ki? Yine yap aynı boyutlarda pilli, bluetoothlu mini bir fotoğraf baskı cihazını, müşterilerine çok daha fazla özgürlük sunmuş olursun. API tarafında dilediğince at koştursun, kimse bir şey söylemez; mesela telefondan fotoğrafı seçeyim, mini cihaza dokundurunca basmaya başlasın. Altı-üstü belki de 1 tane baskı yapmak için bile sürekli telefona tak çıkar yapmak durumunda bırakılması çok kısıtlayıcı bir hareket geldi bana.
1 Yanıt Yanıtla +9
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mstcngny 1 yıl Haplo
Pek aynı boyut olmasa da hali hazırda öyle ürünler var , eminim ki daha kullanışlıdır da.
lg.com/...
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hanımneder 1 yıl
Gereksiz olmuş
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imhotep_of_grudge 1 yıl hanımneder
hanımneder

Gereksiz olmuş


hiçte gereksiz değil olmazsa olmaz bir aparat...
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