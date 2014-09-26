Tendonlara uygulanacak makara sistemi ile eldeki fonksiyon eksiklikleri giderilebilecek

Gelişen bilim ve teknoloji, kişisel ihtiyaçlara ek olarak, sağlık sektöründe de kendini göstermeye devam ediyor. Yakın dönem içinde 3 boyutlu yazıcılar ile yapay kulak gibi organ nakillerinin yapılabileceği söylenirken, Oregon State Üniversitesi başka bir sağlık sorununa ışık tuttu.

Bahsi geçen üniversitedeki araştırmacılar çeşitli kazalar sonucu ellerindeki işlevleri kısmi olarak kaybeden insanlar için özellikle tendon yapılarını yeniden işler hale getirmek için bir çalışma yürütüyor. Bu konuya değinmeden önce kişisel olarak ta yakından ilgilendiğim tendon yapısı hakkında çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. El ve özellikle parmaklarımızın hareketi, extansor ve volar adı verilen 2 tendon sistemi ile sağlanmakta. Bu 2 tendon yapısını kısaca kasnağı kaldıran ve indiren halat şeritlerine benzetebiliriz. Tendonlardan biri parmağın yukarı hareket etmesini sağlarken diğeri ise aşağıya çekilmesini sağlıyor. Bu tendonlardan herhangi biri zarar gördüğü takdirde parmak veya el işlevini kısmi olarak kaybediyor. Tendonun gördüğü deformasyona göre ise küçük veya büyük çaplı operasyonlarla tedavi veya hasarın bir miktar giderilmesi sağlanabiliyor. Araştırmacıların yaptığı çalışma ise geri dönülmez hasarların olduğu senaryolar için daha geçerli durumda.

Sinir transferi yönteminin aksine bu yöntem spinal kord sakatlıkları bulunan hastalarda, birdnn fazla tendonu hiyerarşik düzende oluşturulmuş yapay makara sistemi ile tek bir parmak kasına yönlendirmeyi temel alıyor. Bu sayede hasar görmüş sinir ve tendon sistemi yüzünden kavrama ve güç uygulama yetisini kaybetmiş parmaklar normal seviyede çalışan kaslara bağlanarak tekrar iş görür hale getirilebiliyor. Teoride mantıklı olan bu çalışmanın şu an için aşılması gereken en büyük sorunu ise çalışan tendona bağlanan hasarlı parmak, bağımsız hareket yerine eş zamanlı hareket yeteneğine kavuşacak fakat hiç çalışmamasından iyi de diyebiliriz. Proje üzerinde çalışan ekip bu sistemin halen daha uzun süre test aşamsında olacağını belirtirken, gelecekte diz kapağı gibi operasyon gördükten sonra eskisi kadar güçlü kalmayan dizkapağı gibi konum itibariyle kritik eklemlerin tedavisinde de kullanılabileceği düşünülüyor.