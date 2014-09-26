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Tendonlara uygulanacak makara sistemi ile eldeki fonksiyon eksiklikleri giderilebilecek

Oregon State Universitesi (OSU) tarafından yapılan bir çalışma ile tendon hatlarına bağlanacak kasnak sistemi sayesinde el fonksiyonlarındaki hasarlar giderilebilecek
5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Tendonlara uygulanacak makara sistemi ile eldeki fonksiyon eksiklikleri giderilebilecek
 Gelişen bilim ve teknoloji, kişisel ihtiyaçlara ek olarak, sağlık sektöründe de kendini göstermeye devam ediyor. Yakın dönem içinde 3 boyutlu yazıcılar ile yapay kulak gibi organ nakillerinin yapılabileceği söylenirken, Oregon State Üniversitesi başka bir sağlık sorununa ışık tuttu.
 Bahsi geçen üniversitedeki araştırmacılar çeşitli kazalar sonucu ellerindeki işlevleri kısmi olarak kaybeden insanlar için özellikle tendon yapılarını yeniden işler hale getirmek için bir çalışma yürütüyor. Bu konuya değinmeden önce kişisel olarak ta yakından ilgilendiğim tendon yapısı hakkında çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. El ve özellikle parmaklarımızın hareketi, extansor ve volar adı verilen 2 tendon sistemi ile sağlanmakta. Bu 2 tendon yapısını kısaca kasnağı kaldıran ve indiren halat şeritlerine benzetebiliriz. Tendonlardan biri parmağın yukarı hareket etmesini sağlarken diğeri ise aşağıya çekilmesini sağlıyor. Bu tendonlardan herhangi biri zarar gördüğü takdirde parmak veya el işlevini kısmi olarak kaybediyor. Tendonun gördüğü deformasyona göre ise küçük veya büyük çaplı operasyonlarla tedavi veya hasarın bir miktar giderilmesi sağlanabiliyor. Araştırmacıların yaptığı çalışma ise geri dönülmez hasarların olduğu senaryolar için daha geçerli durumda.
 Sinir transferi yönteminin aksine bu yöntem spinal kord sakatlıkları bulunan hastalarda, birdnn fazla tendonu hiyerarşik düzende oluşturulmuş yapay makara sistemi ile tek bir parmak kasına yönlendirmeyi temel alıyor. Bu sayede hasar görmüş sinir ve tendon sistemi yüzünden kavrama ve güç uygulama yetisini kaybetmiş parmaklar normal seviyede çalışan kaslara bağlanarak tekrar iş görür hale getirilebiliyor. Teoride mantıklı olan bu çalışmanın şu an için aşılması gereken en büyük sorunu ise çalışan tendona bağlanan hasarlı parmak, bağımsız hareket yerine eş zamanlı hareket yeteneğine kavuşacak fakat hiç çalışmamasından iyi de diyebiliriz. Proje üzerinde çalışan ekip bu sistemin halen daha uzun süre test aşamsında olacağını belirtirken, gelecekte diz kapağı gibi operasyon gördükten sonra eskisi kadar güçlü kalmayan dizkapağı gibi konum itibariyle kritik eklemlerin tedavisinde de kullanılabileceği düşünülüyor.

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fotifoti 5 yıl
benim eller sakat. nf2 var ve ellerimi kaybetme noktasına geldim. Sinir olmadan tendon ne işe yarayacak o da benim için soru işareti.
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kımyasal 5 yıl
Aklıma Deus ex human revolution oyunu geldi,oyunun temasında vücut uzuvlarını kaybetmiş insanların robot uzuvlarla hayatını devam ettirmesi vardı.
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pozitron84 5 yıl
Bende yapay bir beyin istiyorum bendekinin miadı doldu
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Gece772 5 yıl
Yapay el ve bacaklar üretilmeli
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 5 yıl
Vucuda hicbir zarari olmazsa mukemmel bir uygulama olur.
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SteveMeade 5 yıl
Dokulara zarar vermeyecek mi bu yöntem
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ReaCMaND 5 yıl
Telefondaki uygulama diye okudum
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REDSTONE 5 yıl
Haber için teşekkürler.

Bu ve buna benzer gelişmeleri çok önemli buluyorum.Özellikle 3 boyutlu yazıcılar çok önemsediğim konulardan birisi.Haberinizde bahsettiğiniz gibi benim de düşüncem 3 boyutlu yazıcıların geleceğinin çok parlak olduğu ve çok işimize yarayacakları yönünde.
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