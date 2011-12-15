TokyoFlash'tan bu kez analog ve dijital okuma birarada





İlginç okuma yöntemlerine sahip saatlerin üreticisi TokyoFlash ürün gamını bu kez analog ve dijital okumayı biraraya getiren bir model ile tüketicinin karşısına çıkıyor.





Kisai On Air adlı model farklı renklerde dokunmatik bir LCD kadrana sahip. Kadranda akrebin yerine rakam olarak dakika artışı eklenmiş. Dakikalar aynı akrep gibi hareket ederek saati gösteriyor. Okuma bu şekilde yapılıyor.





Ekranı aydınlatmak için kadran üzerine dokunmak yeterli. Kenarlarda bulunan 4 farklı simgeye dokunarak saat, tarih, alarm ve aydınlatma moduna geçilebiliyor. Simgenin üzerine uzun basıldığında ise düzenleme moduna geçiliyor. Burada akrebin dönüşlerinden oluşan bir animasyonu aktif etmek de mümkün.





15 saniye sonra ekran kendini kilitleme moduna alıyor. Sadece aydınlatma harekete geçirilebiliyor. Parmağın soldan sağa doğru hareketiyle de kilit modundan çıkılıyor.

Kisai On Air modelinin özelliği bir müşteri tarafından tasarlanmış olması. Firma 4. kez bir müşterinin tasarladığı modele koleksiyonunda yer vermiş oldu.





Saatin fiyatı 199$. Ancak 48 saat için 20$ indirim ve ücretsiz kargo müşterileri bekliyor.