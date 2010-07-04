Toshiba 3D destekli yeni dizüstü bilgisayarı dynabook Satelite AXW/90MW'yi satışa sundu

dynabook Satelite AXW/90MW

Önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinden Toshiba, 3D destekli yeni dizüstü bilgisayarı dynabook Satelite AXW/90MW'yi Japonya'da satışa sundu. 120Hz destekli 15.6-inç ekrana, 3D gözlüklere ve uzaktan kumandaysa sahip olan dizüstü bilgisayar, Intel platformunu kullanıyor ve dört çekirdekli Core i7-740QM işlemcisinden güç alıyor.

Bellek kapasitesi 4GB olarak belirlenen ve depolama için 640GB'lık sabit disk kullanan dizüstü bilgisayarda optik sürücü olaraksa Blu-ray yazıcıya yer verildiğini görüyoruz. Oyuncular için hazırlanan dolayısıyla yüksek grafik performansıyla ön plana çıkması beklenen Satelite AXW/90MW'de ekran kartı olarak GeForce GTS 350M kullanılıyor.

Eğer "3D benim ilgi alanıma girmiyor" diyenlerdenseniz, Toshiba aynı zamanda dynabook RX3W modelini de lanse etti. 13.3-inç boyutundaki ultra-taşınabilir sistem de Intel platformunu kullanıyor ve Corei5-520M işlemcisinden güç alıyor. 128GB SSD ile donatılan ve 8GB bellek ile gelen sistem kablosuz iletişim için WiMAX donanımına da sahip.

Toshiba'nın yeni modelleri yurt dışında sırasıyla 1600$ ve 1500$ seviyesindeki etiket fiyatlarıyla kullanıma sunuluyorlar.

dynabook RX3W