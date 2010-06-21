Toshiba'dan Nvidia Tegra 2 tabanlı mini-bilgisayar: Cloudbook

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Japon elektronik devi Toshiba, çift ekranlı yeni mini-bilgisayarı Libretto W100 ile birlikte Nvidia Tegra 2 platformunu temel alan yeni mini-bilhisayarı AC100/dynabook AZ'yi de resmi olarak duyurdu. Firma tarafından "Cloudbook" olarak tanımlanan ve Ağustos ayında satışa sunulması beklenen mini-bilgisayar, tasarım özellikleriyle dikkat çekiyor.

262 x 190 x 21 mm boyutlarında ve 870 gram ağırlığında olan sistem, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç büyüklüğünde LED backlit ekrana sahip. 1GHz'de çalışan Tegra 250 platformunun güç verdiği sistem, 512MB RAM ve 16GB flash tabanlı depolama kapasitesi ile birlikte sunulacak.

Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1 gibi özelliklere sahip olan Toshiba Cloudbook, aynı zamanda geniş bant mobil iletişim alt yapsını da kullanabilecek. 1.3 Megapiksel internet kamerası ve 10/100 Ethernet gibi özelliklere de sahip olan mini-bilgisayara, işletim sistemi olarak Google Android 2.1 eşlik ediyor.

Üç hücreli pil ile 8 saate kadar çalışma süresi sunabilen Toshiba Cloudbook için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

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