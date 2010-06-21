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Toshiba'dan Nvidia Tegra 2 tabanlı mini-bilgisayar: Cloudbook

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,1b
1
6
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba'dan Nvidia Tegra 2 tabanlı mini-bilgisayar: Cloudbook
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Japon elektronik devi Toshiba, çift ekranlı yeni mini-bilgisayarı Libretto W100 ile birlikte Nvidia Tegra 2 platformunu temel alan yeni mini-bilhisayarı AC100/dynabook AZ'yi de resmi olarak duyurdu. Firma tarafından "Cloudbook" olarak tanımlanan ve Ağustos ayında satışa sunulması beklenen mini-bilgisayar, tasarım özellikleriyle dikkat çekiyor.

262 x 190 x 21 mm boyutlarında ve 870 gram ağırlığında olan sistem, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç büyüklüğünde LED backlit ekrana sahip. 1GHz'de çalışan Tegra 250 platformunun güç verdiği sistem, 512MB RAM ve 16GB flash tabanlı depolama kapasitesi ile birlikte sunulacak.

Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1 gibi özelliklere sahip olan Toshiba Cloudbook, aynı zamanda geniş bant mobil iletişim alt yapsını da kullanabilecek. 1.3 Megapiksel internet kamerası ve 10/100 Ethernet gibi özelliklere de sahip olan mini-bilgisayara, işletim sistemi olarak Google Android 2.1 eşlik ediyor.

Üç hücreli pil ile 8 saate kadar çalışma süresi sunabilen Toshiba Cloudbook için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Toshiba'dan Nvidia Tegra 2 tabanlı mini-bilgisayar: Cloudbook
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Batuist 9 yıl
fazla birşey beklemeyin canım sizde minicik bilgisayardan.. bunlar sadece internete girmek için tasarlanıyor.. biraz resim biraz da film izlemek için.. başka yapabileceğiniz birşey yok bunlarda.. bu yüzden daha ne gibi bir donanım bekliyorsunuz ki?? böylesi bir cihazda corei7 işlemci mi olsun istiyorsunuz?? zaten android için çok yeterli bir sisteme ship.. ha belki depolama kapasitesi biraz daha fazla olabilirdi ama var olan katı halli bir disk olduğu için performanslı olacaktır...
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acbold 9 yıl
Batuist

fazla birşey beklemeyin canım sizde minicik bilgisayardan.. bunlar sadece internete girmek için tasarlanıyor.. biraz resim biraz da film izlemek için.. başka yapabileceğiniz birşey yok bunlarda.. bu yüzden daha ne gibi bir donanım bekliyorsunuz ki?? böylesi bir cihazda corei7 işlemci mi olsun istiyorsunuz?? zaten android için çok yeterli bir sisteme ship.. ha belki depolama kapasitesi biraz daha fazla olabilirdi ama var olan katı halli bir disk olduğu için performanslı olacaktır...


tamam abi sakin
kimse bizi dinleyip ürün çıkartmıyor zaten.
bi düşünce sadece
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mk2kill 9 yıl
tasarımı ve tegra platformu artıları. fiyatı da uygun olursa cok alınası olur. 8 saat pil omru de hic fena degil.
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acbold 9 yıl
atom 'lara sonunda sıkı bir rakip geliyor gibi.şuanlık biraz düşük olsada.grafik açısından onlardan çok ileride olacağı kesin.
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mobylette 9 yıl
tam bir katil. ama ne katili sınıfına sokacağımı kestiremedim. tipinden belli tekin olmadığı zaten.
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