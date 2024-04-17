Tam Boyutta Gör Nikkei'nin haberine göre Toshiba, maliyetleri düşürmek, altyapı ve dijital teknoloji operasyonlarına odaklanmak amacıyla Japonya'daki çalışan sayısının onda birine denk gelen 5000 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Faaliyet alanları ampullerden nükleer enerji santrallerine kadar uzanan Tokyo merkezli şirket, ana firmanın çekirdek kısmının dışında kalan kısımlarında çalışanları işten çıkarmayı planlıyor. İşten çıkarmaların çoğunluğu idare ve arka ofis çalışanlarından oluşacak ve "gönüllü emeklilik" tekliflerine öncelik verilecek.

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Toshiba yıllardır skandallarla boğuşuyor

Geçen yıl Japan Industrial Partners liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından satın alınan Toshiba, kendisini toparlamanın yollarını arıyor. Yakın zamanda özelleştirilen şirket, yıllardır yönetimin yanlış adımları ve skandallarla boğuşuyor. Şirket, 2015 yılında mali tablolarda oynama yaptığı gerekçesiyle ülkenin şimdiye kadarki en büyük cezasına çarptırıldı. Ardından nükleer santral işinde yanlış planlamadan kaynaklı büyük zararını ödeyebilmek için kaynaklanan zararları ödemek için şirketin çip bölümü Kioxia'yı satmak zorunda kalmıştı. Toshiba, son olarak Aralık 2023'te sona eren 9 aylık periyotta 691 milyon dolar zarar açıkladı.

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Toshiba, 5 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor