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    Toshiba, 10 dakikada şarj olan ve 10.000 şarj ömrüne sahip pilini test ediyor

    Toshiba, niyobyum katkılı yeni lityum titanat pilini (SCiB Nb) elektrikli otobüs üzerinde test ediyor. 10 dakikada %80'e şarj olan ve çok uzun ömre sahip olan pil oldukça iddialı.
    Toshiba, 10 dakikada şarj olan, uzun ömürlü pilini test ediyor Tam Boyutta Gör
    Toshiba, Japon Sojitz şirketi ve dünyanın önde gelen niyobyum üreticisi Brezilyalı CBMM şirketiyle birlikte, Brezilya'da Toshiba'nın yeni nesil SCiB pilleriyle donatılmış prototip elektrikli otobüsü  tanıttı.

    Toshiba, anotta niyobyum titanyum oksitin kullanıldığı SCiB Nb hücrelerinin, lityum titanyum oksit anotlu mevcut SCiB hücrelerinden (lityum titanat pil) önemli ölçüde daha yüksek enerji yoğunluğu sunduğunu belirtiyor.

    Toshiba, 10 dakikada şarj olan, uzun ömürlü pilini test ediyor Tam Boyutta Gör
    Toshiba'nın SCiB pilleri, ultra hızlı şarj yeteneği (yalnızca 10 dakikada), çok uzun ömürleri ve geniş bir sıcaklık aralığında çalışabilme yetenekleriyle ön plana çıkıyor.  Bununla birlikte, lityum iyon pillerden düşük voltaj (2.3 Volt) ve enerji yoğunluğu gibi dezavantajlara sahip. 200 Wh/L'nin biraz üzerinde hacimsel yoğunluğa sahip piller, lityum iyon pillerin oldukça gerisinde (300-700 Wh/L)  kalıyor.
    Toshiba, 10 dakikada şarj olan, uzun ömürlü pilini test ediyor Tam Boyutta Gör
    Yeni SCiB Nb hücrelerinde ise enerji yoğunluğunu yaklaşık %50'nin üzerinde artırarak 350 Wh/L'ye çıkarılmış (Batarya çıkıntısı ve dış koruma dahil edilirse 307 Wh/L). Pilin kütlesel enerji yoğunluğuysa 130 Wh/kg olarak belirtiliyor. Bu değerler, lityum iyon pillerin hala gerisinde olduğundan elektrikli otomobiller için yetersiz olsa da, sürekli hizmet veren elektrikli otobüsler için pili uygun hale getiriyor. Ayrıca lityum demir fosfat (LFP) pillere de alternatif olma potansiyeli taşıyor.

    Geçmişte Toshiba'nın hücreleri Mitsubishi i-MIEV ve Honda Fit EV gibi elektrikli otomobillerde test edildi. Yine de otobüsler ve endüstriyel araçlar çok daha iyi bir uygun görünüyor. Bunun nedeni, pillerin çok uzun ömürlü olması (10.000 şarj döngüsü), yalnızca 10 dakikada %80'e şarj olması ve -30 ila +60°C arasındaki sıcaklıklarda çalışabilmesi. 

    Bu nedenle üç şirket, Brezilya'da Volkswagen Truck & Bus tarafından geliştirilen elektrikli otobüs prototipinde pillerini test ediyor. SCiB Nb pil hücrelerinin 2025'in bahar aylarında piyasaya sunulması bekleniyor. 

    Toshiba SCiB Nb 50 Ah pil hücresinin özellikleri:

    • Anottaki niyobyum titanyum oksit (NTO)
    • Nominal kapasite: 50 Ah
    • Nominal voltaj: 2,3 V
    • Çıkış gücü: 1000 W
    • Giriş gücü: 2000 W
    • Hacimsel enerji yoğunluğu: 350 Wh/L
    • Kütlesel enerji yoğunluğu: 130 Wh/kg
    • Hızlı şarj performansı: 5C şarj (10 dakika, %80)
    • Ömür: 10.000 şarj döngüsünden sonra %80'in üzerinde kapasite
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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