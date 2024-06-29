Toshiba, 10 dakikada şarj olan ve 10.000 şarj ömrüne sahip pilini test ediyor

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Tam Boyutta Gör Toshiba, Japon Sojitz şirketi ve dünyanın önde gelen niyobyum üreticisi Brezilyalı CBMM şirketiyle birlikte, Brezilya'da Toshiba'nın yeni nesil SCiB pilleriyle donatılmış prototip elektrikli otobüsü tanıttı.

Toshiba, anotta niyobyum titanyum oksitin kullanıldığı SCiB Nb hücrelerinin, lityum titanyum oksit anotlu mevcut SCiB hücrelerinden (lityum titanat pil) önemli ölçüde daha yüksek enerji yoğunluğu sunduğunu belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Toshiba'nın SCiB pilleri, ultra hızlı şarj yeteneği (yalnızca 10 dakikada), çok uzun ömürleri ve geniş bir sıcaklık aralığında çalışabilme yetenekleriyle ön plana çıkıyor. Bununla birlikte, lityum iyon pillerden düşük voltaj (2.3 Volt) ve enerji yoğunluğu gibi dezavantajlara sahip. 200 Wh/L'nin biraz üzerinde hacimsel yoğunluğa sahip piller, lityum iyon pillerin oldukça gerisinde (300-700 Wh/L) kalıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni SCiB Nb hücrelerinde ise enerji yoğunluğunu yaklaşık %50'nin üzerinde artırarak 350 Wh/L'ye çıkarılmış (Batarya çıkıntısı ve dış koruma dahil edilirse 307 Wh/L). Pilin kütlesel enerji yoğunluğuysa 130 Wh/kg olarak belirtiliyor. Bu değerler, lityum iyon pillerin hala gerisinde olduğundan elektrikli otomobiller için yetersiz olsa da, sürekli hizmet veren elektrikli otobüsler için pili uygun hale getiriyor. Ayrıca lityum demir fosfat (LFP) pillere de alternatif olma potansiyeli taşıyor.

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Geçmişte Toshiba'nın hücreleri Mitsubishi i-MIEV ve Honda Fit EV gibi elektrikli otomobillerde test edildi. Yine de otobüsler ve endüstriyel araçlar çok daha iyi bir uygun görünüyor. Bunun nedeni, pillerin çok uzun ömürlü olması (10.000 şarj döngüsü), yalnızca 10 dakikada %80'e şarj olması ve -30 ila +60°C arasındaki sıcaklıklarda çalışabilmesi.

Bu nedenle üç şirket, Brezilya'da Volkswagen Truck & Bus tarafından geliştirilen elektrikli otobüs prototipinde pillerini test ediyor. SCiB Nb pil hücrelerinin 2025'in bahar aylarında piyasaya sunulması bekleniyor.

Toshiba SCiB Nb 50 Ah pil hücresinin özellikleri:

Anottaki niyobyum titanyum oksit (NTO)

Nominal kapasite: 50 Ah

Nominal voltaj: 2,3 V

Çıkış gücü: 1000 W

Giriş gücü: 2000 W

Hacimsel enerji yoğunluğu: 350 Wh/L

Kütlesel enerji yoğunluğu: 130 Wh/kg

Hızlı şarj performansı: 5C şarj (10 dakika, %80)

Ömür: 10.000 şarj döngüsünden sonra %80'in üzerinde kapasite

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Toshiba, 10 dakikada şarj olan, uzun ömürlü pilini test ediyor