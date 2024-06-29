Toshiba, 10 dakikada şarj olan ve 10.000 şarj ömrüne sahip pilini test ediyor

Toshiba, anotta niyobyum titanyum oksitin kullanıldığı SCiB Nb hücrelerinin, lityum titanyum oksit anotlu mevcut SCiB hücrelerinden (lityum titanat pil) önemli ölçüde daha yüksek enerji yoğunluğu sunduğunu belirtiyor.
Geçmişte Toshiba'nın hücreleri Mitsubishi i-MIEV ve Honda Fit EV gibi elektrikli otomobillerde test edildi. Yine de otobüsler ve endüstriyel araçlar çok daha iyi bir uygun görünüyor. Bunun nedeni, pillerin çok uzun ömürlü olması (10.000 şarj döngüsü), yalnızca 10 dakikada %80'e şarj olması ve -30 ila +60°C arasındaki sıcaklıklarda çalışabilmesi.
Bu nedenle üç şirket, Brezilya'da Volkswagen Truck & Bus tarafından geliştirilen elektrikli otobüs prototipinde pillerini test ediyor. SCiB Nb pil hücrelerinin 2025'in bahar aylarında piyasaya sunulması bekleniyor.
Toshiba SCiB Nb 50 Ah pil hücresinin özellikleri:
Anottaki niyobyum titanyum oksit (NTO)
Nominal kapasite: 50 Ah
Nominal voltaj: 2,3 V
Çıkış gücü: 1000 W
Giriş gücü: 2000 W
Hacimsel enerji yoğunluğu: 350 Wh/L
Kütlesel enerji yoğunluğu: 130 Wh/kg
Hızlı şarj performansı: 5C şarj (10 dakika, %80)
Ömür: 10.000 şarj döngüsünden sonra %80'in üzerinde kapasite
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.