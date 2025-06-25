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    Toshiba'nın yeni pili 6 dakikada şarj olabiliyor ve 20.000 çevrim ömrü sunuyor

    Toshiba'nın lityum titanyum oksit (LTO) kimyaya sahip yeni bataryası, sadece 6 dakikada %80 seviyesine şarj olmasının yanında, 20.000'den fazla şarj-deşarj ömrüyle de dikkatleri çekiyor.

    Toshiba'nın yeni pili 6 dakikada %80'e şarj olabiliyor Tam Boyutta Gör
    Toshiba, SCiB isimli ultra hızlı şarj olabilen lityum iyon bataryasını 2–4 Temmuz 2025 tarihlerinde Bangkok'taki Asia Sustainable Energy Week 2025 etkinliğinde duyurmaya hazırlanıyor.

    Sık ve hızlı şarj ihtiyacı olan araçlar için ideal

    Toshiba'nın lityum titanyum oksit (LTO) kimyaya sahip bataryası, sadece 6 dakikada %80 seviyesine şarj olmasının yanında, 20.000'den fazla şarj-deşarj ömrüyle de dikkatleri çekiyor. Şirketin LTO pilleri, enerji yoğunluğu olarak geleneksel lityum iyon bataryalara göre geride olsa da, hızlı şarj özellikleri ve dayanıklıklarıyla, sık dur-kalk yapan filo araçları için toplamda daha düşük işletme maliyeti sunma iddiasında.

    Şirket, Bangkok’ta motosiklet taksi şoförlerinin katıldığı bir pilot proje yürütüyor. Sürücüler bataryaları kiralıyor, boşalanları dolularla değiştiriyor ve tüm batarya sistemini satın alma yükünden kurtuluyor. Ayrıca SCiB bataryasının ısıya dayanıklı yapısı, yıl boyunca sıcak olan bölgelerdeki yangın güvenliği endişelerine çözüm sunarak elektrikli motosikletlerin yaygınlaşmasının önündeki engellerden birini aşmayı hedefliyor.

    SCiB yalnızca motosikletlerde değil; elektrikli teslimat araçları, liman ekipmanları ve kısa menzilli deniz araçlarında da kullanılmaya başlandı. Bu araçlar genellikle yükleme sırasında hızlı şarj gereksinimi duyduğu için bataryanın bu özelliği büyük avantaj sağlıyor.

    Toshiba, bataryanın tekrar tekrar hızlı şarj edilmeye dayanıklılığının ve dar alanlarda yüksek güç sağlayabilme kabiliyetinin, Asya’da taşımacılığın elektrikli hale gelmesinde kilit rol oynayacağını vurguluyor.

    2024 yılında Toshiba, iki ortağıyla birlikte yeni nesil SCiB modülleriyle çalışan elektrikli bir şehir otobüsü prototipi tanıttı. Bu otobüs, 10 dakikada %80 doluluğa ulaşabiliyor, böylece daha kısa bekleme süreleri, daha küçük batarya kullanımı nedeniyle daha iyi hızlanma ve daha düşük maliyetler sunuyor. Ayrıca, geleneksel lityum iyon bataryalara göre daha düşük yangın riskine sahip olduğu da vurgulanıyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/toshiba-scib-battery-in-bangkoks https://www.global.toshiba/ww/news/corporate/2025/06/news-20250623-01.html
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