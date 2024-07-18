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    Amazon'da Toshiba TV'lerde bugüne kadarki en düşük fiyat fırsatı!

    Amazon Prime Day indirimlerinde Toshiba 55UA3E63DT ve Toshiba 50UA3E63DT televizyon modelleri bugüne kadarki en düşük fiyata indi. TV almayı düşünenler için cazip fırsat.
    Amazon'da 50 inç ve 55 inç Toshiba TV'lerde büyük indirim! Tam Boyutta Gör
    Amazon’da Prime Day indirimleri devam ediyor. Prime üyelerine özel Prime Day indirimlerinde 50 ve 55 inç TV satın almayı düşünenler için büyük fırsat başladı. Toshiba'nın 2 farklı modeli bugüne kadarki en düşük fiyatın altına indi.

    Toshiba 55UA3E63DT: 13.699 TL

    Normalde 14.999 TL fiyata satılan Toshiba 55UA3E63DT ilk kez 13.699 TL'ye düştü. Şu an için Toshiba'nın piyasadaki en ucuz 55 inç modeli olan 55UA3E63DT, sahip olduğu görüntü ve ses özellikleriyle bu fiyata en iyi seçenek olarak dikkat çekiyor.

    Satın almak için: Toshiba 55UA3E63DT 4K Ultra HD 55" 140 Ekran Uydu Alıcılı Android Smart LED TV

    Toshiba 55UA3E63DT Özellikleri

    • Üretici: Vestel
    • Çözünürlük: 3840×2160
    • Panel: HKC (VA), BOE (ADS)
    • HKC Panel: Kontrast: 5000:1, G to G: 9,5 ms, sRGB: %96 COF: 12
    • BOE Panel: Kontrast: 1200:1, G to G: 8 ms, sRGB: %96, COF: 6
    • Yenileme Hızı: 60 Hz
    • Renk Desteği: 8+2 10Bit
    • Anakart: 17MB185Y_G31
    • İşletim Sistemi: Android TV 11
    • Girişler: 3 HDMI (2.0), 2 USB (2.0), ETHERNET, OPTİK OUT, CI+
    • Hoparlör: 2X12 WATT  – Dahili Subwoofer – ONKYO iş birliği
    • Garanti: 3 yıl Vestel garantisi

    Toshiba 50UA3E63DT: 11.899 TL

    Normalde 12.999 TL civarında fiyatlara satılan Toshiba 50UA3E63DT ilk kez 11.899 TL'ye düştü. 50 inç boyutunda görüntü ve ses kalitesi iyi bir Android televizyon arıyorsanız bu fırsatı kaçırmayın.

    Satın almak için: Toshiba 50UA3E63DT 4K Ultra HD 50" 127 Ekran Uydu Alıcılı Android Smart LED TV

    Toshiba 50UA3E63DT Özellikleri

    • Üretici: Vestel
    • Çözünürlük: 3840×2160
    • Panel Tipi: VA
    • Yenileme Hızı: 60 Hz
    • Renk Desteği: 8+2 10Bit
    • Anakart: 17MB185Y_G31
    • İşletim Sistemi: Android TV 11
    • Girişler: 3 HDMI (2.0), 2 USB (2.0), ETHERNET, OPTİK OUT, CI+
    • Hoparlör: 2X12 WATT  – Dahili Subwoofer – ONKYO iş birliği
    • Garanti: 3 yıl Vestel garantisi

    Amazon'da indirimli TV'ler

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    famodin mide ağrısına iyi gelirmi lustral kafa yaparmı tüketici hakem heyeti 30 gün içinde savunma gelmezse çamur eşek arısı tehlikelimi atm para vermedi hesaptan düştü

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