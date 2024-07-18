Amazon'da Toshiba TV'lerde bugüne kadarki en düşük fiyat fırsatı!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon’da Prime Day indirimleri devam ediyor. Prime üyelerine özel Prime Day indirimlerinde 50 ve 55 inç TV satın almayı düşünenler için büyük fırsat başladı. Toshiba'nın 2 farklı modeli bugüne kadarki en düşük fiyatın altına indi.

Toshiba 55UA3E63DT: 13.699 TL

Normalde 14.999 TL fiyata satılan Toshiba 55UA3E63DT ilk kez 13.699 TL'ye düştü. Şu an için Toshiba'nın piyasadaki en ucuz 55 inç modeli olan 55UA3E63DT, sahip olduğu görüntü ve ses özellikleriyle bu fiyata en iyi seçenek olarak dikkat çekiyor.

Satın almak için: Toshiba 55UA3E63DT 4K Ultra HD 55" 140 Ekran Uydu Alıcılı Android Smart LED TV

Toshiba 55UA3E63DT Özellikleri

Üretici: Vestel

Çözünürlük: 3840×2160

Panel: HKC (VA), BOE (ADS)

HKC Panel: Kontrast: 5000:1, G to G: 9,5 ms, sRGB: %96 COF: 12

BOE Panel: Kontrast: 1200:1, G to G: 8 ms, sRGB: %96, COF: 6

Yenileme Hızı: 60 Hz

Renk Desteği: 8+2 10Bit

Anakart: 17MB185Y_G31

İşletim Sistemi: Android TV 11

Girişler: 3 HDMI (2.0), 2 USB (2.0), ETHERNET, OPTİK OUT, CI+

Hoparlör: 2X12 WATT – Dahili Subwoofer – ONKYO iş birliği

Garanti: 3 yıl Vestel garantisi

Prime Day indirimlerinde son 6 ayın en düşük fiyatlı ürünleri 20 sa. önce eklendi

Toshiba 50UA3E63DT: 11.899 TL

Normalde 12.999 TL civarında fiyatlara satılan Toshiba 50UA3E63DT ilk kez 11.899 TL'ye düştü. 50 inç boyutunda görüntü ve ses kalitesi iyi bir Android televizyon arıyorsanız bu fırsatı kaçırmayın.

Satın almak için: Toshiba 50UA3E63DT 4K Ultra HD 50" 127 Ekran Uydu Alıcılı Android Smart LED TV

Toshiba 50UA3E63DT Özellikleri

Üretici: Vestel

Çözünürlük: 3840×2160

Panel Tipi: VA

Yenileme Hızı: 60 Hz

Renk Desteği: 8+2 10Bit

Anakart: 17MB185Y_G31

İşletim Sistemi: Android TV 11

Girişler: 3 HDMI (2.0), 2 USB (2.0), ETHERNET, OPTİK OUT, CI+

Hoparlör: 2X12 WATT – Dahili Subwoofer – ONKYO iş birliği

Garanti: 3 yıl Vestel garantisi

Amazon'da indirimli TV'ler

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Amazon'da 50 inç ve 55 inç Toshiba TV'lerde büyük indirim!