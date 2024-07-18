Amazon'da Toshiba TV'lerde bugüne kadarki en düşük fiyat fırsatı!

- Toshiba 55UA3E63DT: 13.699 TL
- Toshiba 55UA3E63DT Özellikleri
- Toshiba 50UA3E63DT: 11.899 TL
- Toshiba 50UA3E63DT Özellikleri
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Toshiba 55UA3E63DT: 13.699 TL
Normalde 14.999 TL fiyata satılan Toshiba 55UA3E63DT ilk kez 13.699 TL'ye düştü. Şu an için Toshiba'nın piyasadaki en ucuz 55 inç modeli olan 55UA3E63DT, sahip olduğu görüntü ve ses özellikleriyle bu fiyata en iyi seçenek olarak dikkat çekiyor.
Satın almak için: Toshiba 55UA3E63DT 4K Ultra HD 55" 140 Ekran Uydu Alıcılı Android Smart LED TV
Toshiba 55UA3E63DT Özellikleri
- Üretici: Vestel
- Çözünürlük: 3840×2160
- Panel: HKC (VA), BOE (ADS)
- HKC Panel: Kontrast: 5000:1, G to G: 9,5 ms, sRGB: %96 COF: 12
- BOE Panel: Kontrast: 1200:1, G to G: 8 ms, sRGB: %96, COF: 6
- Yenileme Hızı: 60 Hz
- Renk Desteği: 8+2 10Bit
- Anakart: 17MB185Y_G31
- İşletim Sistemi: Android TV 11
- Girişler: 3 HDMI (2.0), 2 USB (2.0), ETHERNET, OPTİK OUT, CI+
- Hoparlör: 2X12 WATT – Dahili Subwoofer – ONKYO iş birliği
- Garanti: 3 yıl Vestel garantisi
Toshiba 50UA3E63DT: 11.899 TL
Normalde 12.999 TL civarında fiyatlara satılan Toshiba 50UA3E63DT ilk kez 11.899 TL'ye düştü. 50 inç boyutunda görüntü ve ses kalitesi iyi bir Android televizyon arıyorsanız bu fırsatı kaçırmayın.
Satın almak için: Toshiba 50UA3E63DT 4K Ultra HD 50" 127 Ekran Uydu Alıcılı Android Smart LED TV
Toshiba 50UA3E63DT Özellikleri
- Üretici: Vestel
- Çözünürlük: 3840×2160
- Panel Tipi: VA
- Yenileme Hızı: 60 Hz
- Renk Desteği: 8+2 10Bit
- Anakart: 17MB185Y_G31
- İşletim Sistemi: Android TV 11
- Girişler: 3 HDMI (2.0), 2 USB (2.0), ETHERNET, OPTİK OUT, CI+
- Hoparlör: 2X12 WATT – Dahili Subwoofer – ONKYO iş birliği
- Garanti: 3 yıl Vestel garantisi
Amazon'da indirimli TV'ler
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istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.