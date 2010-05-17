Transcend, USB 3.0 için hazırladığı genişleme kartını duyurdu

Arka arka duyurduğu USB 3.0 uyumlu sürücüleriyle dikkat çeken Transcend, henüz sisteminde USB 3.0 güncellemesi yapmamış kullanıcılar için, harici genişleme kartı hazırladı. TS-PDU3 kod adını taşıyan ve NEC tarafından geliştirilen USB 3.0 host kontrolcüsünü kullanan genişleme kartı, bilgisayar bağlantısını PCIe x1 ara birimi üzerinden gerçekleştiriyor.

USB 2.0'a kıyasla veri transfer hızını 10 kata kadar arttıran USB 3.0 teknolojisiyle, teorik olarak 5.0Gbps seviyesinde dosya transfer hızı sunabilen kart, iki yıllık garanti ile sunuluyor. Yurt dışında ön sipariş listelerinde yer almaya başlayan Transcend TS-PDU3'ün fiyatı ise 23 Avro civarında.