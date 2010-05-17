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Transcend, USB 3.0 için hazırladığı genişleme kartını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,5b
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Transcend, USB 3.0 için hazırladığı genişleme kartını duyurdu
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Arka arka duyurduğu USB 3.0 uyumlu sürücüleriyle dikkat çeken Transcend, henüz sisteminde USB 3.0 güncellemesi yapmamış kullanıcılar için, harici genişleme kartı hazırladı. TS-PDU3 kod adını taşıyan ve NEC tarafından geliştirilen USB 3.0 host kontrolcüsünü kullanan genişleme kartı, bilgisayar bağlantısını PCIe x1 ara birimi üzerinden gerçekleştiriyor.

USB 2.0'a kıyasla veri transfer hızını 10 kata kadar arttıran USB 3.0 teknolojisiyle, teorik olarak 5.0Gbps seviyesinde dosya transfer hızı sunabilen kart, iki yıllık garanti ile sunuluyor. Yurt dışında ön sipariş listelerinde yer almaya başlayan Transcend TS-PDU3'ün fiyatı ise 23 Avro civarında.

Transcend, USB 3.0 için hazırladığı genişleme kartını duyurdu
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Tolgá 9 yıl
hiçbiri gigabyteın genişleme kartına su dökemez adamlar genişleme kartında bile katı kapasitör kullanmıştı..
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alito 9 yıl
bence pratikde 5gb hızına ulaşamaz
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Batuist 9 yıl
peki PCIe x1 5Gb/sn hıza ulaşabiliyor mu??
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yc#1 9 yıl
3. nesil USB teknolojisi portlara daha fazla akım verebiliyor. Bunu sağlayabilmek için karta ek güç girişi konmuş.
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Huzur_02 9 yıl
ek güç mü ? öyle bir bilgi yok gördüğüm kadarıyla
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ahmetkep 9 yıl

Huzur_02

ek güç mü ? öyle bir bilgi yok gördüğüm kadarıyla

kartın üstündeki dişi molex güç girişi gibi duruyor ama ?
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ahmetkep 9 yıl
fiyatı maliyetinin bayağı üzerinde görünüyor ama normal yeni teknoloji sonuçta.ek güç istemeside şaşırttı beni.demekki güç gereksinimi yüksek.
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TELESCOPE 9 yıl
çözüm getirecek bir ürün olmuş güzel
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