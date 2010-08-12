Trend Micro'dan ücretsiz tarayıcı güvenliği

Trend Micro, ücretsiz sunduğu yeni aracı Browser Guard (Tarayıcı Bekçisi) ile kullanıcılarını tehdit içerikli web sayfalarından koruyor. Program, Free.Antivirus.com adresinden indirilebiliyor.

Trend Micro'nun yeni ücretsiz güvenlik aracı Trend Micro Browser Guard 2010 kullanıma sunuldu. Şirketin ücretsiz indirilebilen araçlar ailesine katılan Browser Guard, kullanılması kolay bir tarayıcı eklentisi olup, kullanıcıları internet tehditlerine karşı proaktif bir biçimde koruyor. Bunun için, tehdit içerikli web sitelerini tespit ederek, virüsleri kullanıcının bilgisayarına bulaşmadan önce durduruyor.

Trend Micro Browser Guard, kullanıcıları Hydraq ve Aurora sıfır gün saldırıları gibi gelişmiş internet tehditlerinden koruyor. Bu tip saldırılar, e-posta, web ve dosya gibi farklı iletişim vektörleri halinde gelen virüslerden oluşuyor ve Internet Explorer'daki bilinmeyen sıfır gün güvenlik açıklarından yararlanıyor. Siber suçlular, genellikle web sayfalarına gizlice tehdit içerikli JavaScript yerleştiriyorlar. Böylece, Internet Explorer tarayıcılarında güvenlik açığı bulunan kullanıcıların bu sayfaları ziyaret edip farkında olmadan tehdit içerikli yazılımı bilgisayarlarına indirmelerini hedefliyorlar.

Browser Guard, tehdit içerikli JavaScript'i analiz ettikten sonra, bu tehdidin güvenlik açıklarından yararlanıp kullanıcının bilgisayarına zarar vermesini önleyerek kullanıcıları bu tür saldırılardan koruyor. Browser Guard, en ileri ve etkili koruma için Trend Micro Smart Protection Network altyapısıyla iletişim kuruyor. Böylece kullanıcıların, başka Trend Micro ürünlerini kullansalar da, webde sörf yaparken en güncel internet korumasına sahip olmalarını sağlıyor.

Browser Guard ürününün desteklediği işletim sistemleri arasında Microsoft Windows XP Home/Professional (en yeni hizmet paketiyle birlikte), Windows Vista (en yeni hizmet paketiyle birlikte) ve Microsoft Windows 7 bulunuyor.

Trend Micro, kullanıcıları web tehditlerinden aktif bir biçimde koruyan çok çeşitli ücretsiz araçlar sunuyor. Trend Micro'nun ücretsiz internet güvenliği araçları ve deneme yüklemeleri için Free.Antivirus.com adresi ziyaret edilebiliyor.

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Trend Micro, ücretsiz araçlara ek olarak, kullanıcılara Trend Micro Internet Security gibi kapsamlı güvenlik çözümlerini de yüklemelerini ve hem güvenlik yazılımlarının hem de tarayıcılarının her zaman güncel olmasına dikkat etmelerini öneriyor