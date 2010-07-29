Trend Micro'nun uç nokta güvenliğine beş yıldız

Uç nokta güvenliğine yönelik Trend Micro Enterprise Security for Endpoints, tüm kategorilerde beş yıldız alarak, SC Magazine tarafından Best Buy ödülüne layık görüldü.

İnternet içerik güvenliğinde global bir lider olan Trend Micro, Trend Micro Enterprise Security for Endpoints ürününün, SC Magazine laboratuvarında yapılan Uç Nokta UTM grup testinde beş yıldız aldığını ve Best Buy ödülüne layık görüldüğünü açıkladı.

Değerlendirmeye göre, Trend Micro Enterprise Security for Endpoints ürünü, ?uygulanması ve kullanılması kolay olup, uç noktalara yönelik koruma özelliklerinden oluşan çok güçlü bir set sunuyor?. Ürün, her bir değerlendirme kategorisinde (kullanım kolaylığı, performans, dokümantasyon, destek ve paranın karşılığı) beş yıldız aldı.

Trend Micro Kurumsal Pazarlama Başkan Yardımcısı Dan Glessner, konu hakkında şunları söylüyor: ?Uç noktalar, saatte 2.000'in üzerinde yeni ve benzersiz virüs saldırısıyla karşılaşabiliyor ve düzenli örnek dosya güncellemeleri bu yoğunlukta bir saldırıyla başa çıkamıyor. Trend Micro Enterprise Security for Endpoints çözümü, Trend Micro Smart Protection Network altyapısına dayalı, bulut tabanlı yenilikçi bir koruma yöntemini kullanıyor ve işletmelere daha az karmaşıklıkla anında koruma sağlıyor. Her tür uç noktayı korumak üzere komple bir uç nokta güvenlik paketi sunuyor.?

Trend Micro Enterprise Security for Endpoints, şirket masaüstü bilgisayarlarını, dizüstü bilgisayarlarını, sunucularını ve akıllı telefonlarını, ağ içinde ve dışında, Smart Protection Network altyapısına dayalı, anti-malware ve bulut koruma bileşenlerinden oluşan çok özel bir çözümle koruyor. Dosya İzleme ve Değerlendirme, örnek dosyaları buluta taşıyarak uç nokta kaynaklarını serbest bırakıyor. Web İzleme ve Değerlendirme ise tehdit içeren web sitelerine erişimi engelliyor. Esnek bir uyumlu ek mimarisi, cihaz kontrolü, barındırılmış saldırı engelleme işlevselliği, sanallaştırma ve genişletilmiş platform desteği, yönetim maliyetlerinin azaltılmasına, esnekliğin artırılmasına ve günümüz tehditlerinden en iyi biçimde koruma sağlanmasına yardımcı oluyor.

Uç Nokta UTM grup testi, SC Magazine (ABD baskısı) Temmuz 2010 sayısında yer alıyor. Teste online olarak şu adresten ulaşılabiliyor:

http://www.securecomputing.net.au/Review/219008,trend-micro-enterprise-security-for-endpoints-v10.aspx

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