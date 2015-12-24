Türk Telekom TT175 akıllı telefon inceleme videosu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Turkcell T60 ve Vodafone Smart 6'dan sonra üçüncü operatör Türk Telekom da kendi markasını taşıyan akıllı telefonunu pazara sundu. Metal kasalı ve parmakizi okuyucu TT175 mercek altında.
Türk Telekom TT175 akıllı telefonu enine boyuna inceledik. InTouch 5 olarak çıkmasını beklediğimiz telefon, Avea ve TTNET markalarının Türk Telekom çatısı altında toplanmasından sonra TT175 olarak çıktı karşımıza. Peki parmakizi okuyucusu, metal kasası ve diğer detayları ile bu telefon neler vaad ediyor? İşte bu soru ve diğer tüm detaylar videomuzda.
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Casper yüzünden PC toplamayı, Türk Telekom yüzünden alternatif servis sağlayıcıları, Teknosa yüzünden Amazon üzerinden alışveriş yapmayı öğrendim/öğrendi insanlar.
Hepsi zamanında kendi elleri ile yarattıkları olumsuzluklar sonucu oluşan dağ gibi ön yargının sonucu.