Türk Telekom TT175 akıllı telefon inceleme videosu

Turkcell T60 ve Vodafone Smart 6'dan sonra üçüncü operatör Türk Telekom da kendi markasını taşıyan akıllı telefonunu pazara sundu. Metal kasalı ve parmakizi okuyucu TT175 mercek altında.

Türk Telekom TT175 akıllı telefonu enine boyuna inceledik. InTouch 5 olarak çıkmasını beklediğimiz telefon, Avea ve TTNET markalarının Türk Telekom çatısı altında toplanmasından sonra TT175 olarak çıktı karşımıza. Peki parmakizi okuyucusu, metal kasası ve diğer detayları ile bu telefon neler vaad ediyor? İşte bu soru ve diğer tüm detaylar videomuzda.