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Türk Telekom TT175 akıllı telefon inceleme videosu

3 yıl
92,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Turkcell T60 ve Vodafone Smart 6'dan sonra üçüncü operatör Türk Telekom da kendi markasını taşıyan akıllı telefonunu pazara sundu. Metal kasalı ve parmakizi okuyucu TT175 mercek altında.
Türk Telekom TT175 akıllı telefonu enine boyuna inceledik. InTouch 5 olarak çıkmasını beklediğimiz telefon, Avea ve TTNET markalarının Türk Telekom çatısı altında toplanmasından sonra TT175 olarak çıktı karşımıza. Peki parmakizi okuyucusu, metal kasası ve diğer detayları ile bu telefon neler vaad ediyor? İşte bu soru ve diğer tüm detaylar videomuzda.
 

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PowerPC 3 yıl en beğenilen
turk telekom mu... canı cehenneme alma aldırtma.
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
bkaakco

Türk Telekom, Vestel, Casper, TeknoSA gibi firmalar ne yapsa mutlaka büyük çoğunluk tarafından olumsuz eleştiri alır. Çünkü müthiş bir ön yargı mevcut.


Casper yüzünden PC toplamayı, Türk Telekom yüzünden alternatif servis sağlayıcıları, Teknosa yüzünden Amazon üzerinden alışveriş yapmayı öğrendim/öğrendi insanlar.

Hepsi zamanında kendi elleri ile yarattıkları olumsuzluklar sonucu oluşan dağ gibi ön yargının sonucu.
bkaakcoTürk Telekom, Vestel, Casper, TeknoSA gibi firmalar ne yapsa mutlaka büyük çoğunluk tarafından olumsuz eleştiri alır. Çünkü müthi...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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312 . 3 yıl
en nefret ettiğim firmalardan. açgözlü yaratıklar.
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DH Misafiri 2 yıl
Dünyanın en kötü tlf 30. Gün bozuldu.bana sormadan tamir etmislerresmen dolandirildik
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DH Misafiri 2 yıl
SAKIN ALMAYIN SAKIN HEMEN BOZULUYO VE HIC KIMSE ILGILENMIYOR SATANA KADAR ISLERI ASGARI UCRETLE GECINEN INSANLARIZ RESMEN KANDIRILDIK HARAM OLSUN
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DH Misafiri 2 yıl
TT175 kullaniyorum bu tlf nun tv baglanti özelligi varmı bu konuyla alakalı beni bilgilendirirseni sevinirim acil tarafindan
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DH Misafiri 3 yıl
Anasini satayim telefonu alalı bir hafta oldu şebeke sorunu cekiyorum telin şarşı bile yarim. Gun gidiyor eski telim. Bile bir gun gidiyor sarji lanet olsun boyle telefona sakin almayin
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alemburda34 3 yıl
Suradaki yorumlari okudum iyiki pederin telefonu guncellememisim durdur yere papaz olurduk

En iyisi 2. Guncellemeye kadar bekleyeyim.
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DH Misafiri 3 yıl
2 hafta oldu tt175 cihazı alalı güncelleme geldi aldım ondan sonra telefon açılıp kapanıyor bu kadar parayı sokaktan toplamıyoruz aldığım yere gidiyorum servise diyor bir şeyi yapamıyorsanız satmayın kardeşim milleti mağdur etmeyin en berbat ve en kalitesiz bir alet yapmışlar hatta sattığı malın arkasında duramayan bir kuruluş aldım bin pişmanım inşallah bu yorumu okuyan olurda telekomun yaptığı tek bir ürünü kimse almaz
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KoTuTuRK 3 yıl
O paraya daha güzeli alınır
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man utd 3 yıl
Kamerası berbat telefona para vermem!
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eozenir 3 yıl
DH Misafiri
TT175 telefonu aldım 10 gün sonra TT175 yazılım güncellemesi mesajı geldi.güncelledim.bundan sonra telefon kendi kendine açılıp kapanmaya başladı.daha sonra e posta adresi oluşturdum.5 dakika sonra telefonun ekranında ekran kilidi oluştu.daha da açamadım.ttkom bayine goturdum sıfırlama yapılmaya çalısıldı.bu sefer de çin ce yazılar çıkınca birşey yapılamadı.servise gidecek dendi.bakalım ne olacak.

aynı sorun bendede var.bi güncelleme geldi bozdular telefonu yeni güncellemenin ne zaman geleceğide belli değil.
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DH Misafiri 3 yıl
DH Misafiri
TT175 telefonu aldım 10 gün sonra TT175 yazılım güncellemesi mesajı geldi.güncelledim.bundan sonra telefon kendi kendine açılıp kapanmaya başladı.daha sonra e posta adresi oluşturdum.5 dakika sonra telefonun ekranında ekran kilidi oluştu.daha da açamadım.ttkom bayine goturdum sıfırlama yapılmaya çalısıldı.bu sefer de çin ce yazılar çıkınca birşey yapılamadı.servise gidecek dendi.bakalım ne olacak.

Aynı olayı ben de yaşıyorum 3 gündür.Güncelleme yaptıktan sonra telefon kendi kendine kapanıp açılmaya başladı ve aynı zamanda şarj % 80 lerden aniden %2 ye düşüp telefon kapanıyor.Bu durum 4.5 G ye geçiş için bir güncelleme olayı ise ve geçecekse sorun değil ama bu şekilde devam ederse telefonu iade etmeyi düşünüyorum.
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